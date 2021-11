À moins que vous ne soyez un packrat numérique, vous finirez par commencer à supprimer des e-mails de votre compte Gmail. Mais que se passe-t-il si vous êtes un peu trop enthousiaste à l’idée de cliquer sur le bouton Supprimer et que vous finissez par supprimer quelque chose que vous n’auriez pas dû ? Pouvez-vous le récupérer? Eh bien… oui et non. Voyons comment récupérer les e-mails supprimés de Gmail.

RÉPONSE RAPIDE

Pour récupérer un e-mail supprimé de Gmail, vous pouvez certainement le récupérer s’il se trouve dans la corbeille. Mais s’il est supprimé de la corbeille, il est impossible de le récupérer, à moins que vous ne sauvegardiez vos e-mails sur votre ordinateur en utilisant IMAP/POP.

Comment récupérer les e-mails supprimés de la corbeille Gmail (Android et iOS)

D’abord, dirigez-vous vers votre poubelle. Vous pouvez le trouver en cliquant sur les trois lignes horizontales en haut à gauche de l’écran. Cela ouvre votre liste de dossiers et d’étiquettes. La corbeille est tout en bas (dans ce cas, ça s’appelle Poubelle. Le vôtre peut varier en fonction de la langue que vous utilisez sur votre appareil).

Localisez maintenant l’e-mail en question. Si vous venez de le supprimer, l’e-mail sera tout en haut de la liste. S’il a été supprimé il y a quelque temps, vous pouvez le rechercher en utilisant le dans:poubelle chaîne de recherche. Une fois que vous l’avez, appuyez longuement sur l’e-mail en appuyant votre doigt sur l’icône circulaire à gauche, jusqu’à ce que vous voyiez une coche.

Appuyez maintenant sur le Suite dans le coin supérieur droit de l’écran (les trois boutons horizontaux). Un menu va maintenant apparaître. Choisir Se déplacer.

Cela affichera ensuite une liste de dossiers et d’étiquettes dans votre compte Gmail. Sélectionnez l’endroit où vous souhaitez envoyer l’e-mail. Habituellement, la boîte de réception est la meilleure. Ou vous pouvez renvoyer l’e-mail à son étiquette d’origine. Cela dépend entièrement de vous.

Comment récupérer les e-mails supprimés de la corbeille Gmail (bureau)

Si vous utilisez la version de bureau de Gmail, accédez à votre Déchets dossier, situé sur le côté gauche de l’écran. Vous devrez peut-être cliquer sur le Suite lien pour le voir.

Une fois que vous êtes dans le dossier Corbeille, localisez votre e-mail et cochez la case à côté.

Déroulez maintenant le menu à Déménager à et sélectionnez où vous souhaitez déplacer l’e-mail.

Une autre façon de le faire, unique au bureau Gmail, consiste à ouvrir l’e-mail et à cliquer sur le X à droite de l’étiquette grise Corbeille. La suppression de l’étiquette Corbeille remet automatiquement l’e-mail dans la boîte de réception.

Une fois qu’un e-mail est resté dans la corbeille pendant 30 jours, Gmail le supprime automatiquement.

Une fois qu’un élément est supprimé de la corbeille, peut-il toujours être récupéré ?

En général, non. Si vous n’utilisez que la version Web de Gmail, les e-mails supprimés de la corbeille disparaissent définitivement. Cependant, si vous sauvegardez vos e-mails sur un client de messagerie local à l’aide d’IMAP/POP, vous pouvez en théorie récupérer l’e-mail supprimé de votre ordinateur. Recuva est un bon programme Windows gratuit à cet effet, mais rien ne garantit que l’e-mail sera récupéré.

