Comment récupérer les publications que nous avons supprimées sur Instagram ? | La technologie

Le fait de supprimer du contenu n’est pas arrivé à tout le monde, même si nous n’avions vraiment pas l’intention de le faire ou ce n’était pas que nous voulions qu’il disparaisse. La même chose nous est arrivée sur Instagram, c’est-à-dire que nous avons supprimé une publication et il s’avère que nous avons fait une erreur. Eh bien, nous pouvons le récupérer et nous allons vous montrer comment.

Si par hasard il vous arrivait que vous ayez supprimé une publication Instagram par erreur ou que vous l’ayez fait exprès, mais que maintenant vous le regrettez, sachez que tu peux le récupérer, quelque chose que le réseau social lui-même vous permet.

Peut-être une fonction pas trop connue au sein de l’application, mais il est vrai que nous parlons de quelque chose de très nécessaire, surtout lorsque nous supprimons une publication importante.

Voyons comment nous pouvons y parvenir, vous verrez que c’est plus facile que vous ne le pensez.

Récupérer les publications que nous avons supprimées sur Instagram

Au sein du réseau social, nous avons une option par laquelle nous pouvons voir les messages que nous avons récemment supprimés. Cette faculté est seulement pour ceux qui ont été effacés dans le les 30 derniers jours, car si plus de temps s’est écoulé, la publication aura disparu à jamais.

Mais en plus de pouvoir les voir, on peut aussi récupérer toutes celles qui se trouvent dans ce menu de photos supprimées, donc, comme nous vous l’avons déjà dit auparavant, si cela ne fait pas plus de 30 jours, vous pouvez le récupérer sans problème.

Pour y parvenir, vous devez suivre ces étapes que nous allons vous indiquer :

Évidemment, la première chose est d’ouvrir l’application Instagram et d’aller sur votre propre profil. Maintenant, nous appuyons sur le icône en haut à droite écran (trois bandes verticales). Dans la fenêtre qui sort nous entrons Réglage. Maintenant nous nous tournons vers compte. A ce moment, nous cliquons sur Récemment supprimé. Une fois les publications sorties, nous cliquons sur celle que nous voulons restaurer, elle s’affichera en entier et nous pourrons cliquer sur l’icône avec trois boutons verticaux en haut à droite. À ce moment-là, nous obtenons deux options, Supprimer (pour qu’il disparaisse définitivement) ou celle sur laquelle nous allons appuyer, qui est Restaurer. Puis il nous demande une confirmation, sur laquelle nous devons à nouveau cliquer sur Restaurer.

À ce moment-là, la publication est rétablie et elle fera à nouveau partie de notre actualité et de notre panel.

De cette façon, nous verrons à nouveau les nouvelles que nous avons supprimées par erreur. Cette méthode n’est pas valable pour les Reels ou IGTV.

Peut-on masquer les publications sur Instagram sans les supprimer ?

La réponse à cette question est Oui. Nous pouvons masquer les publications, mais sans avoir à les supprimer, afin qu’elles n’apparaissent pas dans la section que nous vous avons déjà mentionnée intitulée Récemment supprimées.

La façon d’archiver les publications et de faire croire que nous les avons supprimées est la suivante :

Allons sur notre profil d’Instagram et nous ouvrons le publication que nous voulons archiver. Nous cliquons sur le trois points horizontaux qui apparaissent en haut à droite de l’écran. C’est à ce moment précis qu’il faut choisir déposer menu qui sort. puis le poste disparaîtra comme si nous l’avions supprimé.

Restaurer ceux que nous avons archivés

Si, par contre, nous avons archivé une publication, mais que nous voulons la récupérer, les étapes pour le faire sont beaucoup plus simples que vous ne l’imaginez.

Tout ce que vous avez à faire est le suivant :

Nous cliquons sur les trois en haut de notre profil. Ensuite, nous allons Réglage pour cliquer immédiatement sur Déposer. Nous allons maintenant voir les fichiers de l’histoire à l’écran. Où il est dit Archives des histoires il faut appuyer sur et dans le menu déroulant qui sort sélectionner Archives des publications. Ensuite, nous verrons tous les messages que nous avons précédemment archivés. Si nous cliquons sur celui que nous voulons, il sera affiché sur tout l’écran. A ce moment, on clique sur les trois points verticaux en haut à droite et on peut choisir entre Afficher dans le profil, c’est-à-dire restaurer à nouveau dans les nouvelles Instagram, ou Supprimer, à supprimer définitivement.

La chose normale est que, si nous avons archivé cette publication, ce que nous faisons maintenant, c’est le restaurer pour qu’il apparaisse à nouveau dans notre profil, tel qu’il était lorsque nous l’avons archivé. Donner à supprimer Cela signifiera que nous ne voulons pas réactiver cette publication et que nous préférons qu’elle soit perdue, puisqu’elle ne nous intéresse plus.

Comme vous l’avez vu, les publications Instagram nous permettent des options que vous ne convoitez peut-être pas ou que vous aviez oubliées. Tout ce que nous avons vu aujourd’hui est extrêmement pratique si nous voulons récupérer des publications que nous avons supprimées par erreur.