Comment récupérer l’espace de stockage du téléphone avec la fonction Free Up Space de Google Photos

Les meilleurs téléphones Android permettent de prendre rapidement une tonne de photos qui encombrent leur stockage interne, mais Google Photos peut vous aider à récupérer une partie de cet espace. En particulier, les photos haute résolution et en particulier les vidéos 4K ou 8K d’un téléphone comme le Galaxy S21 Ultra s’ajouteront à la mémoire interne limitée de votre téléphone, et le suivi de chaque fichier par vous-même peut devenir fastidieux si vous n’êtes pas régulièrement micro- gérer votre médiathèque. Ainsi, les outils intégrés à Google Photos peuvent être utiles de plusieurs manières, par exemple pour vous aider à trouver des photos qui ne valent pas la peine d’être conservées ou à localiser des fichiers très volumineux.

Comment libérer de l’espace avec Google Photos

Lancer le Application Google Photos. Robinet l’icône de votre profil utilisateur dans le coin supérieur droit.

Appuyez sur le “Libérer…” dans l’écran des paramètres, qui vous montrera combien de stockage est utilisé par les fichiers qui ont déjà été sauvegardés dans le cloud.

Source : Android Central Google Photos vous amènera à un nouvel écran avec plus d’informations. Robinet “Libérez X Go” sur cet écran.

Une fois ce processus terminé, Google Photos aura supprimé les copies locales des photos, vidéos et captures d’écran de la mémoire de stockage interne de votre téléphone. Les copies continueront d’être disponibles dans le stockage en nuage de votre compte Google et accessibles via Google Photos.

Et ne vous inquiétez pas, cela ne supprimera que les fichiers que vous avez sauvegardés, donc les fichiers qui n’ont pas encore été copiés dans le cloud ne seront pas supprimés. Mais, si vous avez des fichiers ou des dossiers volumineux qui ne sont pas sauvegardés, ce processus ne les supprimera pas. Vous pouvez choisir de sauvegarder ces fichiers, puis de répéter les étapes ci-dessus, ou vous pouvez les supprimer manuellement. Après cela, vous serez prêt à profiter de votre nouvel espace libre.

Encombrement géré

Étant donné que Google ne fournit plus de stockage cloud gratuit et illimité pour les sauvegardes de photos de haute qualité, il peut être utile de prendre un certain temps pour supprimer les photos/vidéos inutiles qui ont été enregistrées dans le cloud. Google peut vous aider à le faire sur la page de gestion du stockage de Google Photos, qui identifie automatiquement les photos floues, les fichiers volumineux et les captures d’écran afin que vous puissiez les supprimer rapidement.

Vous pouvez également envisager de vous tourner vers un stockage physique externe, comme les meilleures clés USB-C. Dans tous les cas, vous pouvez récupérer l’espace de stockage de votre téléphone et le remplir de nouveaux souvenirs.

