Comment récupérer un compte Google en cas de perte ou de piratage

De nos jours, nous avons tous des comptes Google remplis de données personnelles, qu’il s’agisse de nos e-mails, contacts, rendez-vous ou SMS. Ainsi, lorsque nous perdons l’accès à notre compte Google, cela peut devenir un désastre terrifiant en devenir. Mais il n’est pas nécessaire de faire une dépression nerveuse pour l’instant. Il existe différentes étapes de récupération que vous pouvez suivre pour récupérer un compte Google et reprendre le contrôle de vos données.

Récupérer un compte Google dépend de la façon dont vous l’avez perdu en premier lieu. Si vous avez oublié votre mot de passe, c’est facile à corriger. Si vous étiez piraté, les choses devenaient beaucoup plus difficiles, mais pas impossibles. Tout tourne autour du lien de récupération de compte Google.

Comment récupérer un compte Google supprimé

Que vous puissiez ou non récupérer un compte Google supprimé dépend de combien de temps il a été supprimé. En gros, le plus tôt sera le mieux. Google ne dit pas réellement quel est le point limite, mais certains sites autres que Google suggèrent que cela pourrait être de 60 à 90 jours.

La première étape de récupération consiste simplement à essayer de vous connecter et de voir si cela vous permet d’accéder à votre compte. Vous devrez évidemment entrer votre nom d’utilisateur et votre mot de passe, et peut-être répondre à une ou deux questions de récupération. Vous pouvez avoir de la chance.

Si le compte a été supprimé il y a trop longtemps et que vous ne pouvez donc pas vous connecter de la manière habituelle, le lien de récupération de compte Google est ce dont vous aurez besoin. Il vous sera demandé le nom du compte et le dernier mot de passe dont vous vous souvenez pour le compte. Google vous indiquera alors si le compte peut être restauré.

Mais si cela fait trop longtemps que le compte a été supprimé, vous risquez de ne pas avoir de chance. La seule option est alors de réduire vos pertes et de créer un nouveau compte Google.

Comment récupérer un compte Google si votre compte a été piraté

Si votre compte Google a été piraté, le temps presse. Plus vous réagissez vite, mieux c’est.

Si quelqu’un se connecte à votre compte à partir d’un appareil non reconnu ou d’une adresse IP non reconnue, Google le signale immédiatement et vous envoie un e-mail pour vous en informer. Si vous ne reconnaissez pas la connexion, vous devez alors accéder à la section sécurité de votre compte Google et modifier immédiatement le mot de passe.

Mais si vous attendez trop longtemps et que le pirate a la possibilité de changer le mot de passe, il revient au lien de récupération de compte. Il vous sera demandé le dernier mot de passe dont vous vous souvenez et vos questions de sécurité. Si vous avez une adresse e-mail ou un numéro de téléphone de sauvegarde dans le compte, un code de vérification vous sera envoyé pour que vous puissiez le saisir. C’est pourquoi il est absolument essentiel que vous ajoutiez ces informations à l’avance pour « protéger votre compte contre le piratage » à l’avenir.

Cela suppose bien sûr que le pirate n’a pas encore réussi à modifier vos options de sauvegarde et vos informations personnelles. Si tel est le cas, vos chances de récupérer le compte Google se sont effondrées et vous devrez peut-être supposer qu’il est perdu. Si tel est le cas, révoquez l’accès du compte à tous les autres services en ligne que vous lui avez accordés, ainsi que votre numéro de carte de crédit Google Pay.

Comment récupérer un compte Google si vous avez oublié votre mot de passe

C’est probablement l’un des moyens les plus simples de récupérer un compte Google. Il s’agit simplement de cliquer sur le mot de passe oublié? relier. Cependant, si vous disposez d’un compte Google Workspace, vous devrez peut-être contacter votre administrateur Workspace, qui réinitialisera le mot de passe pour vous.

En supposant qu’il s’agisse d’un compte Google classique, entrez votre adresse e-mail sur n’importe quelle page de connexion Google (Gmail, YouTube, etc.) et cliquez sur Prochain. Cela vous amène à la page de mot de passe, où vous devez maintenant cliquer sur mot de passe oublié?

Si vous avez activé l’authentification à deux facteurs sur le compte, vous devrez maintenant entrer le code 2FA ou un code de sauvegarde avant de continuer. Si vous ne pouvez pas le faire, vous avez pratiquement perdu l’accès au compte. Il n’y a évidemment aucun moyen de désactiver l’authentification à deux facteurs, pour des raisons de sécurité. C’est une bonne raison de garder ces codes de sauvegarde en sécurité !

En supposant que vous ayez dépassé l’étape d’authentification à deux facteurs (ou que vous n’en ayez pas besoin au départ), il vous sera demandé de saisir le dernier mot de passe dont vous vous souvenez avoir utilisé avec le compte. Si vous entrez un mot de passe que vous avez utilisé avec le compte dans un passé pas si lointain, Google enverra un code d’activation à votre adresse e-mail de sauvegarde dans le compte.

Entrez le code d’activation, saisissez un nouveau mot de passe et vous êtes dedans.

Si vous ne vous souvenez d’aucun mot de passe ou si vous ne pouvez pas recevoir de code d’activation, vous devrez répondre à vos questions de récupération. Si vous ne pouvez pas répondre à ces questions, vos chances de récupération à ce stade seront pratiquement nulles.

Comment récupérer un compte Google si vous avez oublié votre adresse e-mail

La configuration d’un compte Google est si simple qu’il est fort probable que nous ayons plusieurs comptes. Et si vous souhaitez en récupérer un mais que vous ne vous souvenez pas du nom d’utilisateur exact ? Google vous simplifie la tâche.

Sur la page de connexion, où vous entreriez le nom du compte, il y a un lien qui dit E-mail oublié ? Sélectionnez cela.

Il vous sera alors demandé de saisir :

Votre numéro de téléphone ou votre adresse e-mail de récupération (cela doit correspondre à celui déjà enregistré sur le compte Google auquel vous essayez d’accéder). Puis le nom complet sur votre compte. Ensuite, le code de récupération, qui est envoyé à votre numéro de téléphone.

En supposant que vous ayez entré les informations correctes à chaque fois, Google vous fournira désormais à l’écran une liste de toutes les adresses e-mail enregistrées pour vous. Cliquez sur celui avec lequel vous souhaitez vous connecter et entrez votre mot de passe.

Conseils pour effectuer les étapes de récupération de compte

Google fournit une excellente page de conseils sur des astuces pour améliorer vos chances de récupérer votre compte. Fondamentalement, cela se résume à être minutieux dans vos réponses aux questions, à fournir autant d’informations que possible et à utiliser un appareil ou une adresse IP familier.

Moins vous regardez dans les yeux de Google, plus vous avez de chances de récupérer votre compte.

Comment contacter Google pour aider à la récupération de compte Google

En bref, Google ne fournit aucun type de support « personne réelle » pour la récupération de compte. Auparavant, ils avaient un formulaire que vous pouviez remplir pour que leur équipe d’assistance puisse le consulter, mais maintenant tout semble être automatisé via le lien de récupération de compte. Vous pouvez être très mécontent de cela, mais si vous considérez le volume considérable de demandes de récupération quotidiennes, vous comprendrez rapidement pourquoi Google avait besoin d’automatiser le processus.