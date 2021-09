Comment récupérer une vidéo à partir de fichiers corrompus et d’ordinateurs en panne

Il existe de nombreuses raisons pour lesquelles les fichiers vidéo informatiques sont « perdus ».

L’utilisateur peut avoir supprimé ces fichiers accidentellement, puis vidé la corbeille. Leur disque dur interne ou leur support de stockage externe peuvent avoir été corrompus par un formatage incorrect, des erreurs de partition, une panne de courant ou une attaque de virus. Ou peut-être que l’ordinateur lui-même s’est écrasé – alias le fatal “écran bleu de la mort” – corrompant le fichier et le vouant apparemment à un cyber-oubli.

Dans le passé, de tels utilisateurs malheureux devaient engager des experts en récupération de fichiers pour trouver ces fichiers et payer cher pour le service. Mais aujourd’hui, grâce au logiciel Recoverit de Wondershare, ils peuvent rechercher et récupérer ces fichiers eux-mêmes, à un prix qui est bien dans le budget de chacun.

Qu’est-ce que Recoverit ?

(Crédit image : Wondershare)

Disponible dans les versions Mac et Windows, Wondershare’s Recoverit v10.0 est un logiciel qui aide les utilisateurs à trouver des fichiers perdus de toutes sortes sur leurs ordinateurs et leurs supports externes, y compris les clés USB et les disques SSD amovibles.

Le téléchargement « essayez avant d’acheter » récupère gratuitement jusqu’à 100 Mo de données perdues. Wondershare propose également des plans de paiement mensuels avec une gamme de capacités, avec le plan avancé de 79,95 $/mois prenant en charge la récupération vidéo avancée et la réparation des fichiers vidéo corrompus.

Cela inclut les fichiers vidéo à la résolution la plus élevée et aux tailles de fichier les plus grandes, telles que HD, Ultra HD, 4K et 8K. Les fichiers récupérés et restaurés sont ensuite stockés sur l’ordinateur et le support de stockage spécifiés par l’utilisateur.

Cependant, la meilleure partie de Recoverit n’attend pas qu’un expert tiers résolve un problème de vidéo perdue, ni les frais de consultation élevés qui accompagnent généralement ce service.

En utilisant Recoverit, un utilisateur d’ordinateur moyen peut trouver et réparer ses fichiers vidéo manquants directement dans ses propres locaux, ou même partout où il se trouve dans le monde. Et ils peuvent le faire à des prix bas et prévisibles.

Comment fonctionne Recoverit

(Crédit image : Wondershare)

Le processus Recoverit commence par le téléchargement de ce logiciel gratuit sur le Web. Une fois téléchargé, l’utilisateur installe simplement Recoverit et commence le processus de récupération du fichier vidéo, en sélectionnant parmi les options faciles à suivre fournies sur l’écran d’accueil de Recoverit.

Ils incluent les emplacements à rechercher pour les fichiers manquants, ainsi que trois options de récupération avancée : Récupérer à partir d’un ordinateur en panne (y compris la création d’un disque amorçable pour redonner vie à l’ordinateur pour permettre la récupération de fichiers), Réparation vidéo et Récupération vidéo avancée.

Pour les professionnels de la vidéo, Advanced Video Recovery est un outil indispensable. Chaque fois qu’un fichier vidéo est endommagé et irrécupérable pour une raison quelconque, Advanced Video Recovery scanne les lecteurs concernés pour trouver et copier les fragments de vidéos corrompues.

Il utilise ensuite ces données pour reconstruire les fichiers autant que possible sur le plan technologique, souvent jusqu’à une restauration à 100 %.

(Crédit image : Wondershare)

Ce n’est pas tout : Advanced Video Recovery peut trouver à la fois des vidéos profondément cachées et supprimées, car aucun fichier n’est jamais vraiment perdu sur un disque dur tant que ses secteurs n’ont pas été écrasés par de nouvelles données. Soit dit en passant, c’est pourquoi un utilisateur doit immédiatement cesser d’effectuer de nouvelles opérations sur un ordinateur qui a perdu des fichiers vidéo, jusqu’à ce que les fichiers aient été trouvés et récupérés.

Bien sûr, le risque de dérapage des fichiers vidéo a augmenté avec le nombre de plates-formes de tournage utilisées aujourd’hui. En plus des caméras vidéo autonomes, les gens filment des vidéos à l’aide de smartphones, d’appareils photo numériques et DLSR, de drones équipés de caméras, de GoPro, de dashcams, et la liste s’allonge encore et encore. Heureusement, Recoverit peut localiser et restaurer des fichiers vidéo sur chacun d’eux.

La ligne de fond

Toute personne qui travaille sur des fichiers vidéo – des utilisateurs occasionnels aux vidéastes professionnels, éditeurs/créateurs de contenu et distributeurs – doit avoir Recoverit chargé sur leurs ordinateurs à tout moment.

Cela garantit qu’ils peuvent commencer le processus de récupération chaque fois que quelque chose ne va pas. Parce que comme le savent tous ceux qui ont travaillé avec la vidéo, les choses tournent mal de temps en temps.

La meilleure partie? Pour réitérer un point précédent, Recoverit est gratuit à télécharger et à essayer. Pour une explication vidéo rapide de ce que Recoverit peut faire dans toutes sortes de situations de données, allez ici. Vous pouvez également trouver Wondershare Recoverit sur Facebook à @RecoveritDataRecovery.