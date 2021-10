Comment récupérer votre compte Facebook lorsque vous ne pouvez pas y accéder | La technologie

Si vous avez oublié votre mot de passe ou si vous avez eu la malchance que votre compte Facebook ait été piraté, ne soyez pas nerveux et continuez à lire cet article car nous allons vous expliquer plusieurs façons de le récupérer.

C’est une vraie nuisance de vouloir entrer dans votre Facebook et de voir qu’il n’y a aucun moyen, puisqu’aucun des mots de passe que vous avez mis n’est valide. Cela peut signifier que la mémoire nous fait défaut ou que quelqu’un a changé notre code d’accès.

Il est vrai que Facebook a des moyens de récupérer le mot de passe, mais cette récupération des informations se fait lors de la création du compte et à ce stade il se peut qu’il soit obsolète et ne nous serve plus.

Dans tous les cas, il existe plusieurs façons d’avoir à nouveau notre compte Facebook pour nous-mêmes. Mais nous devons vous avertir pour que vous ayez de la patience et qu’ils ne soient pas efficaces à cent pour cent, car il se peut que celui qui fonctionne le mieux pour nous ne soit pas une bonne option pour quelqu’un d’autre.

Récupérer le compte Facebook :

Voyons s’il y a une connexion Facebook active

Nous devons vérifier si l’un des appareils que nous avons associés à Facebook est toujours nous avons une connexion et nous pouvons entrer dans le réseau social. Nous pourrions parler d’un navigateur différent de celui que nous utilisons habituellement, d’un autre ordinateur, d’une tablette ou d’un smartphone.

Si c’est le cas dans l’un de ces endroits, nous pouvons toujours entrer dans le réseau social de Mark Zuckerberg. Cela ouvre la possibilité de connaître le mot de passe à saisir, car depuis Facebook, nous pouvons le changer pour un nouveau.

Pour effectuer cette modification, nous devons effectuer les étapes suivantes :

Nous allons Paramètres et confidentialité, en cliquant sur la flèche en haut à droite de Facebook. Ensuite, nous entrons Réglage. Maintenant, nous devons cliquer sur Sécurité et connexion, une option qui apparaît sur le côté gauche de l’écran. À ce moment-là, nous verrons comment à l’intérieur login une option apparaît appelée Changer le mot de passe. Il vous demande d’entrer l’actuel puis le nouveau deux fois. Juste en dessous, vous avez la possibilité de Avez-vous oublié votre mot de passe?, sur lequel vous devrez appuyer et essayer de le récupérer.

C’est une option qui peut ne pas être d’une grande utilité, car nous ne connaissons toujours pas le mot de passe, mais il se peut qu’à ce moment-là, le navigateur remplisse automatiquement les informations car nous les avons laissées en mémoire, ce qui peut arriver si nous avons de la chance .

Sinon, il vaut mieux que nous essayions une autre option.

Essayez les options de récupération de Facebook

Nous pouvons essayer d’utiliser les options que Facebook met à notre disposition pour récupérer le mot de passe, soit avant d’entrer, soit si nous avons réussi à passer à l’étape précédente et cliquez sur Avez-vous oublié votre mot de passe ?

Nous avons plusieurs options à notre disposition, dont nous pouvons essayer de profiter.

Entrer depuis le profil d’un ami

C’est une option que peu de gens connaissent, mais elle peut être très efficace, car tout ce que nous avons à faire est de entrer avec le compte de quelqu’un qui est un ami de notre Facebook.

Ensuite, nous devons suivre ces étapes simples :

Nous allons, du compte de notre ami, à notre propre profil et lorsque nous y sommes, nous appuyons sur les trois points à droite et sélectionnons Demander de l’aide ou signaler un profil. Alors ce que nous devons faire est de donner Je ne peux pas accéder à mon compte. Maintenant, nous devons sélectionner Récupérer ce compte et cliquez Prêt.

À ce moment-là, ils nous amèneront au processus de récupération de Facebook, dans lequel nous pourrons choisir la meilleure option pour pouvoir mettre un nouveau mot de passe. C’est généralement celui qu’ils nous envoient un message sur notre téléphone, mais pour cela les informations doivent être mises à jour.

Récupérer le mot de passe avec les coordonnées

Si vous n’avez pas pu vous connecter, vous pouvez toujours vous rendre sur Facebook et créer un profil d’invité, puis vous connecter pour y avoir à nouveau accès, en vous rendant sur la page de récupération de Facebook.

Une fois ici, vous pouvez mettre l’adresse de email ou numéro de téléphone que vous avez ajouté lors de l’enregistrement de votre compte Facebook ou si au cours du temps vous l’avez changé pour un autre. N’oubliez pas que si vous mettez le numéro de téléphone, cela devrait fonctionner de la même manière que si vous le mettez avec le code du pays.

Si vous avez réussi à identifier le compte, vous verrez comment cela vous mènera à votre profil, dont vous devez vérifier s’il est le vôtre ou non, quelque chose d’extrêmement important. Si vous avez toujours accès au compte de messagerie qui met ou le numéro de téléphone. Choisissez celui qui vous convient le mieux.

Au moment où vous cliquez sur continuer enverra un code de sécurité que vous devez saisir afin de pouvoir ainsi réinitialiser un nouveau mot de passe pour votre Facebook.

Quelque chose d’important est que vous vous assuriez, dans le cas où vous choisissez le mobile pour envoyer ce code, que les SMS ne soient pas annulés, car il existe des terminaux qui peuvent désactiver cette fonction, car ils ne sont presque plus utilisés.

Une fois que vous avez réinitialisé le mot de passe et que vous pouvez accéder à Facebook, la première chose à faire est de réinitialiser une adresse e-mail de récupération et un compte de téléphone que vous avez présents, en plus d’activer la vérification en deux étapes.

Compte piraté

Si notre compte a été piraté ou du moins c’est le plus grand soupçon que nous ayons, ce que nous devons faire est Rapport à Facebook sur ce fait.

C’est le meilleur moyen pour le réseau social lui-même de nous aider à rendre le compte à nouveau opérationnel pour nous.

Ensuite, nous devons entrer dans le email ou numéro de téléphone que nous avions associé à ce compte et cliquez sur Rechercher. Maintenant, vous devez mettre le le mot de passe vous aviez avant de réaliser que vous aviez été piraté. Ensuite, il sera validé si le mot de passe saisi. S’il est correct, vous devez cliquer sur le bouton Protéger mon compte. Maintenant permet de changer le mot de passe et retrouvez l’accès à notre compte avec trois options telles que la saisie du compte e-mail, la réception d’un code de vérification dans l’e-mail ou un code dans un message SMS envoyé à notre numéro de téléphone. Si vous avez choisi par exemple le code SMS lors de la remise à continuer Il nous demandera le code reçu, nous l’écrivons et cliquons à nouveau sur continuer. À ce moment-là, nous pouvons definir un nouveau mot de passe. À partir de là, Facebook affichera un assistant pour vous aider à protéger votre compte contre un nouveau piratage. Nous suivons les étapes qu’il indique.

Si quelqu’un « pirate » votre compte Facebook, la première chose qu’il fera probablement sera de changer votre mot de passe et de vous empêcher d’entrer. Mais, et s’il ne le fait pas et est dédié à l’espionnage de votre compte Facebook ? Ici, nous vous montrons comment savoir si quelqu’un est entré dans votre compte Facebook.

Vérifier l’identité avec Facebook

Si tout a échoué, il ne nous reste plus qu’à contacter Facebook et vérifier qu’il s’agit bien de nous et que nous devons récupérer notre compte.

C’est la dernière chance que nous aurons de revenir sur notre compte et nous devons lire attentivement ce qu’ils nous demandent pour que la vérification soit positive. Il suffit d’entrer dans la page du centre d’aide.

Fondamentalement, nous devons charger tout document par lequel il est vérifié que nous sommes, bien qu’ils conseillent que ce soit le DNI, pour ensuite mettre un email ou numéro de téléphone qui n’a jamais été lié au compte, puis donner Envoyer.

Si nous n’avons plus accès à aucune des adresses e-mail ou numéros de téléphone associés à notre compte, nous devons en mettre une à laquelle nous avons accès, puis envoyer un e-mail à security@facebookmail.com expliquant notre situation.

Il est maintenant temps d’être patient, car la réponse de Facebook peut prendre des semaines à produire. Ce qui est garanti, c’est qu’à un moment donné, ils répondront.

Si l’un des moyens que nous avons vus dans cet article vous a servi et que vous avez récupéré votre compte Facebook, vous pouvez nous en parler sur nos réseaux sociaux.