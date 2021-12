Comment récupérer votre dixième prix avec Bizum

22/12/2021 à 16:01 CET

le Tirage au sort de la loterie de Noël 2021 se réinvente et, en plus d’avoir distribué des millions dans des dizaines de villes et villages, il arrive cette année avec des nouveautés importantes : les gagnants avec des lots de moins de 2 000 euros pourront collecter l’argent via Bizum.

Il y a donc diverses entités bancaires Ils offriront le service à tous ceux qui voudront venir à partir de 18h00 ce mercredi pour récupérer leur prix. CaixaBank, Santander, BBVA, Bankia (CaixaBank), Sabadell, Unicaja Banco, kutxabank, Ibercaja, Cajamar, Abanca, Bankinter et Cajasur proposent ce nouveau service.

Récupérez votre prix avec Bizum, étape par étape

Pour pouvoir collecter de l’argent grâce à la fameuse application, La première chose à faire est d’activer Bizum dans l’application de votre banque. Si vous êtes récompensé, vous devez suivre les étapes suivantes :

Rendez-vous à l’administration de la loterie avec le ticket gagnant. Après avoir vérifié le montant à recevoir, expliquez à la loterie que vous souhaitez recevoir le prix via Bizum. Ouvrez l’application et générer un code QR, qui est une fonctionnalité qui vous permet de vous identifier auprès de l’administration de la loterie. En un instant, vous recevrez le prix sur votre compte bancaire. Ce système n’a pas de commissions et est sûr