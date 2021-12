Comment recycler soigneusement tous vos déchets de Noël

Nous discutons avec des experts du recyclage des choses à faire et à ne pas faire en matière de recyclage de Noël (Photo : . images)

En tant que nation, nous produisons en moyenne 30 % de déchets supplémentaires pendant la période des fêtes par rapport au reste de l’année.

Au cours de la saison, 3 millions de tonnes supplémentaires de déchets généraux sont produits, tandis que 100 millions de sacs sont envoyés dans des décharges.

C’est selon le Waste Resources and Action Program (WRAP), qui indique également que 100 000 tonnes de dinde non consommée finissent à la poubelle chaque année.

Environ 7,1 millions de porcs et de couvertures sont gaspillés, ainsi que 9 millions de carottes, 11,3 millions de pommes de terre et suffisamment de sauce pour remplir une piscine olympique.

Et c’est avant d’arriver aux 125 000 tonnes d’emballages en plastique, 238 855 miles de papier d’emballage et 30 000 tonnes de cartes et 500 tonnes de lumières de Noël.

Cela a été des années particulièrement difficiles pour tout le monde, et nous n’essayons certainement pas de mettre un frein à votre plaisir festif.

Mais il y a quelques petits changements simples qui, si suffisamment de gens les faisaient, pourraient faire une grande différence pour la planète ce Noël.

Le « test de froissement » peut vous aider à déterminer si votre papier d’emballage peut être recyclé (Photo : .)

James Priestly, directeur de la société de gestion des déchets Renewi, déclare qu’il y a un « tsunami de déchets » après Noël qui « n’a pas baissé ces dernières années ».

Il a déclaré à Metro.co.uk : « Réduire la consommation est le moyen le plus simple d’être durable – déterminez si un cadeau est nécessaire et approprié, recherchez d’autres moyens de l’emballer ou de le présenter, et gardez à l’esprit le volume de cadeaux non désirés lors de la sélection de la nouveauté. cadeaux en particulier.

L’idée que tout le papier d’emballage peut être recyclé est un « mythe », ajoute-t-il, car les variétés fortement teintées, laminées ou décorées de papier d’aluminium et de paillettes sont souvent nulles.

Être un emballage de cadeau particulièrement désordonné peut également être un problème, car trop de ruban adhésif peut également être un problème.

Dans un monde idéal, les usines de recyclage ne veulent pas du tout de ruban adhésif sur aucun papier, mais elles seront capables de traiter de petites quantités.

On estime que 8 millions de vrais arbres de Noël sont vendus au Royaume-Uni chaque année, avec environ 7 millions jetés à la fin de la saison – chacun dégageant 16 kg de CO2 (Photo : REX/Shutterstock)

Tim Duret, directeur de la technologie durable pour l’entreprise de recyclage Veolia UK, a déclaré que 10 % laissés bloqués devraient être acceptables – mais les gens devraient viser à tout supprimer si possible.

Il ajoute : « Il y a quelques améliorations à apporter, mais je pense qu’il est juste de dire que le système peut faire face à certaines erreurs – peut-être 10 à 15 %.

Cependant, M. Priestly a entendu parler d’exemples assez surprenants d’articles inhabituels envoyés à des usines de recyclage.

Une dinde entière a été envoyée à l’un d’eux, ainsi qu’un triste bonhomme de neige qui explose – qui n’ont certainement pas pu être traités.

Tous les plastiques ne peuvent pas être recyclés – en particulier les plastiques mous – il vaut donc la peine de vérifier l’emballage avant de le jeter dans votre bac vert.

En ce qui concerne le papier d’emballage, M. Priestly dit que le « test de froissement » est un moyen simple de déterminer s’il peut ou non être recyclé.

De nombreux plastiques souples – y compris ce triste bonhomme de neige gonflable – ne peuvent pas être traités dans les usines de recyclage

« Si vous froissez un morceau de papier d’emballage et qu’il reste froissé dans votre main, plutôt que de revenir à son état d’origine, cela signifie qu’il peut généralement être recyclé », dit-il.

M. Priestly suggère aux gens de viser le papier recyclable ou compostable, mais d’autres alternatives incluent le tissu, les vieilles cartes, les boîtes et les sacs réutilisables.

Bien qu’il puisse y avoir un certain attrait à déchirer du papier avec enthousiasme pour voir ce qu’il y a à l’intérieur, une autre option consiste simplement à attacher un nœud à vos cadeaux sans les emballer du tout.

Les batteries sont un autre gros point d’achoppement en ce qui concerne les déchets de Noël, et les mettre à la poubelle peut entraîner des blessures et des incendies potentiellement mortels dans les usines de recyclage.

Il est facile d’oublier quels articles contiennent des piles, c’est pourquoi M. Priestly exhorte les gens à vérifier avant de se débarrasser de tout produit indésirable.

Nous ne devrions pas avoir à dire cela, mais NE mettez PAS la dinde dans le bac de recyclage – cela a déjà été fait (Photo : .)

Les piles usagées doivent toujours être déposées dans des conteneurs de collecte spécialement désignés, qui peuvent être trouvés dans de nombreux points de vente au détail, bâtiments publics et centres de recyclage.

L’Association des services environnementaux (ESA) est de plus en plus préoccupée par la sécurité et les implications financières des incendies de batterie.

L’année dernière, ils ont financé une campagne de consommateurs pour se joindre à la lutte contre les « piles zombies », qui reviennent d’entre les morts et explosent lorsqu’elles sont perforées dans les usines de recyclage.

M. Duret dit qu’en ce qui concerne les emballages alimentaires, un rinçage dans l’évier devrait suffire.

S’il y a encore de vrais morceaux de nourriture dans le récipient, cela serait considéré comme un contaminant, mais un peu de taches sur la surface ne devrait pas être un problème.

Plus : Noël



Contrairement à ce que beaucoup pensent, M. Duret affirme que les boîtes à pizza sont recyclables, même si elles sont grasses – à condition qu’il n’y ait pas de fromage collé au carton.

Les produits plus propres sont plus susceptibles d’être recréés dans le même article, créant une « boucle fermée » au sein du processus.

Les articles impurs sont susceptibles d’être transformés en un matériau de qualité inférieure, et même cela peut dépendre de l’installation où ils sont envoyés.

Certains articles propres à l’arrivée, mais ce n’est pas garanti, alors lavez-les rapidement si vous le pouvez.

Rachel Watkyn, fondatrice de la société d’emballages respectueux de l’environnement Tiny Box, affirme qu’il est important de planifier à l’avance, car il existe « à peu près une alternative verte pour tout ».

Elle ajoute : « Par exemple, Sellotape a sorti un ruban à base de plantes, vous pouvez obtenir des paillettes à base de fruits.

Le papier d’emballage brillant, pailleté et laminé n’est souvent pas recyclable (Photo : ./iStockphoto)

« C’est juste être un peu plus intelligent et penser « OK, bien avant de le commander quel impact a-t-il sur l’environnement et y a-t-il une autre alternative ? »

«L’une des choses les plus importantes que les gens gaspillent à Noël et à laquelle ils ne pensent tout simplement pas, c’est la nourriture.

« Si les gens planifiaient un peu mieux ce qu’ils allaient manger chaque jour et que nous tenions compte de tous les voisins solitaires autour d’eux, ils pourraient réduire leurs déchets. »

On estime que 8 millions de vrais arbres de Noël sont vendus au Royaume-Uni chaque année, dont environ 7 millions jetés à la fin de la saison.

L’autre million sera principalement utilisé comme compost, mais ceux qui finiront en décharge rejetteront chacun 16 kg de gaz à effet de serre.

Un seul arbre artificiel générera jusqu’à 40 kg de dioxyde de carbone, et plus d’un million d’entre eux seront jetés chaque année en janvier.

Vous devrez réutiliser un faux sapin de Noël pendant au moins 12 ans pour qu’il devienne écologique comme un vrai.

Si vous ne voulez pas minimiser encore plus votre impact, des services de location d’arbres de Noël sont disponibles dans certaines régions du pays.

Vous pouvez en commander un chez vous, demander à quelqu’un de le récupérer lorsque vous en avez terminé, puis de remettre l’arbre en terre. Les clients peuvent même étiqueter leur arbre afin qu’ils aient le même année après année.

Contactez notre équipe de presse en nous envoyant un e-mail à webnews@metro.co.uk.

Pour plus d’histoires comme celle-ci, consultez notre page d’actualités.

Obtenez votre besoin de savoir

dernières nouvelles, histoires de bien-être, analyses et plus

window.fbApi = (function () {

var fbApiInit = false; var awaitingReady = [];

var notifyQ = function () { var i = 0, l = awaitingReady.length; for (i = 0; i < l; i++) { awaitingReady[i](); } }; var ready = function (cb) { if (fbApiInit) { cb(); } else { awaitingReady.push(cb); } }; var checkLoaded = function () { return fbApiInit; }; window.fbAsyncInit = function () { FB.init({ appId: '176908729004638', xfbml: true, version: 'v2.10' }); fbApiInit = true; notifyQ(); }; return { 'ready' : ready, 'loaded' : checkLoaded }; })(); (function () { function injectFBSDK() { if ( window.fbApi && window.fbApi.loaded() ) return; var d = document, s="script", id = 'facebook-jssdk'; var js, fjs = d.getElementsByTagName(s)[0]; if (d.getElementById(id)) { return; } js = d.createElement(s); js.id = id; js.async = true; js.src = "https://connect.facebook.net/en_US/sdk.js"; fjs.parentNode.insertBefore(js, fjs); } if ('object' === typeof metro) { window.addEventListener('metro:scroll', injectFBSDK, {once: true}); } else { window.addEventListener('DOMContentLoaded', injectFBSDK, {once: true}); } })();