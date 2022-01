Comment Red Bull a aidé Yuki Tsunoda sur la voie de la rédemption

Alors que le monde regardait le dernier tour du Grand Prix d’Abou Dhabi avec un mélange étrange et insatisfaisant de crainte et d’horreur, un peu plus loin dans le domaine de la Formule 1 – loin des discussions sur un titre volé et des directeurs de course voyous – une histoire de rédemption approchait achèvement.

Après avoir surqualifié pour la première fois son coéquipier d’AlphaTauri Pierre Gasly en 2021, Yuki Tsunoda savourait la course de sa vie et se préparait à faire de nouvelles connaissances, repartant derrière la Ferrari de Carlos Sainz et la Mercedes de Valtteri Bottas.

Lorsque de jeunes pilotes représentant des équipes relativement peu glamour se retrouvent dans des positions aussi élevées et en compagnie estimée, il y a parfois une tendance – appelons cela le vertige de la compétition – à connaître sa place, à consolider ce qu’ils ont et à s’abstenir d’interférer avec les meilleures équipes.

Mais la fusée de poche de la F1 ?

Une charmante innocence, évidente à la fois sur et hors piste, avait été la caractéristique déterminante de l’année recrue de Tsunoda et après s’être arrêté pour des pneus tendres derrière la voiture de sécurité, comme Max Verstappen, il n’était pas près de lui laisser un tour à faire.

Il ne voyait pas la couleur et, en tant que tel, ne serait pas intimidé par le rouge écarlate de la Scuderia ni le noir et sarcelle du Merc de Bottas.

Il s’y est donc lancé à la fin de la première longue ligne droite dans le virage 6 avec une fente tardive courageuse un peu comme le mouvement qu’il a tenté sur Lance Stroll au Brésil, qui l’a laissé avec un aileron avant cassé et une pénalité de 10 secondes pour bonne mesure.

La différence ici était qu’il courait avec des professionnels aguerris et Bottas, à son honneur, l’a vu venir, s’écartant au dernier moment pour laisser juste assez de place.

La récompense de Tsunoda ? Une quatrième place record en carrière et un regain de confiance pour le soutenir pendant l’hiver.

je l’envoie absolument dans le dernier tour de la saison 2021 🔥 quel mouvement @yukitsunoda07 !! pic.twitter.com/XVO5MXiqsI – Scuderia AlphaTauri (@AlphaTauriF1) 16 décembre 2021

Bien que des erreurs aient ponctué ses performances jusqu’à la toute fin – dans son excitation après la passe de Bottas, il est passé de la cinquième à la quatrième en accélération, mettant Gasly sur ses talons dans la ligne droite suivante – ce résultat décisif reflétait les progrès réalisés par Tsunoda au cours de la seconde moitié de 2021. .

Ayant presque fait tout son possible pour trouver des ennuis au cours des premiers mois de l’année, échappant aux qualifications à Imola, Bakou et Paul Ricard, Tsunoda a atteint la Q3 dans toutes les sept dernières courses sauf une, culminant avec sa surperformance de Gasly le Samedi à Abou Dhabi.

S’il est vrai qu’aucun pilote de mémoire récente n’a testé la tolérance de la haute direction de Red Bull aussi souvent – l’affirmation de Christian Horner au Mexique selon laquelle ses pilotes avaient été « Tsunoda’d » en Q3 laissait entendre qu’il, avec un championnat du monde à gagner, était prêt à le voir devenir un dommage collatéral – il est également vrai qu’aucun conducteur n’a eu autant de patience.

C’est peut-être le grand avantage de l’expérience de Tsunoda en tant que protégé de Honda dans le contexte de la relation florissante de Red Bull avec le constructeur japonais, qui a été la clé pour mettre fin à leur attente de huit ans pour un titre et se poursuivra sous une forme ou une autre pendant les années. venir.

En effet, la décision de promouvoir Tsunoda au sein d’AlphaTauri pour 2021 – plutôt que de renvoyer Alex Albon dans l’équipe junior comme ils l’avaient fait auparavant avec Gasly et Daniil Kvyat en 2019 et 2016 respectivement – ​​criait au désir au sein de Red Bull d’honorer Honda et leur contribution à la résurgence de l’équipe.

Pour un régime connu pour mâcher et cracher des conducteurs sous-performants, la volonté de le faire fonctionner avec Tsunoda – le sens du devoir de protéger et de bien prendre soin de l’élu de Honda – a révélé une intelligence émotionnelle que peu de gens associeraient à Red Bull. conseiller Helmut Marko et le chef de l’équipe AlphaTauri Franz Tost.

.

En juin, et sans raison depuis ses débuts à Bahreïn, Tost – reconnaissant la nécessité de garder le « paresseux » avoué en laisse aussi serrée que possible – a révélé que l’équipe avait transféré Tsunoda du Royaume-Uni à près de leur usine de Faenza, le chauffeur japonais a ordonné de suivre une routine quotidienne personnellement organisée par lui.

« Gym, réunions d’ingénierie, cours d’anglais, répétition » n’est pas exactement du matériel de t-shirt, mais il a constitué la base du programme de Tsunoda à partir de ce moment-là, avec la publication italienne de 21 ans Autosprint en décembre l’accent supplémentaire qui est venu avec son déménagement en Italie a énormément aidé sa préparation.

Plus tard, avant le GP de Mexico en novembre, Tost a confirmé qu’Albon avait été le mentor de Tsunoda tout au long de la seconde moitié de la saison, Tsunoda étant activement encouragé à poser des questions à l’ancien coéquipier de Verstappen.

Avec le retour d’Albon à un siège de course à temps plein avec Williams cette année, cette avenue est maintenant fermée, mais alors qu’il célébrait le triomphe de Verstappen comme s’il s’agissait du sien à Yas Marina, il y avait peut-être un sentiment que son travail ici – avec Tsunoda – était Fini.

Tsunoda n’était pas seul lorsqu’il a admis qu’il était « un peu surpris » d’avoir obtenu une prolongation de contrat avec AlphaTauri parce qu’il ne pouvait pas arrêter de s’écraser, mais l’empressement de Red Bull à persévérer avec lui n’était pas seulement le reflet de la force de leur relation avec Honda mais leur foi en ses capacités innées.

Abu Dhabi a été le premier véritable aperçu de ce dont il peut être capable lorsqu’il enchaîne un week-end de course complet, preuve qu’il y a de l’or à gagner si lui et Red Bull continuent de creuser et s’il peut toujours se combiner avec Gasly pour former l’un des les partenariats les plus productifs et les plus puissants du réseau.

Si Tsunoda a du mal à franchir la prochaine étape en 2022, ce ne sera pas dû à un manque de soutien.