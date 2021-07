Comment Red Bull a pincé Max Verstappen de Mercedes

Christian Horner a décrit comment Red Bull a battu Mercedes à la signature de Max Verstappen comme un jeune de 16 ans prodigieusement talentueux.

Il s’agissait d’une bataille entre deux Autrichiens intransigeants, Helmut Marko et Niki Lauda, ​​après que les « tambours de la jungle du karting » eurent battu le potentiel de Verstappen.

Bien sûr, c’est Red Bull qui a remporté la journée, donnant au Néerlandais ses débuts en F1 avec leur équipe “soeur”, Toro Rosso, dans le Grand Prix d’Australie moins de six mois après son 17e anniversaire.

Seulement 14 mois plus tard, Verstappen a été promu dans l’équipe senior Red Bull et a remarquablement remporté ses débuts pour eux au Grand Prix d’Espagne pour devenir le plus jeune pilote de Formule 1 à mener un tour, à terminer sur le podium et à décrocher une première victoire tous sur le même jour.

Maintenant, bien sûr, le joueur de 23 ans est en tête du classement du Championnat du monde des pilotes – ce qui montre pourquoi il y a eu une lutte si intense pour sa signature en 2014, comme l’a rappelé Horner.

Découvrez toutes les dernières marchandises Max Verstappen via la boutique officielle de Formule 1

“J’ai pris connaissance de Max pour la première fois après avoir entendu son nom à travers les tambours de la jungle du karting et à travers des contacts avec lesquels j’ai communiqué”, a déclaré Horner, cité par The Sun.

“Mais ce n’est que lorsqu’il est entré en Formule 3 que son talent a soudainement commencé à se démarquer.

« C’était à Silverstone et sa première course. Il y avait un gars qui n’avait pas du tout fait de course junior et qui avait sauté directement dans la Formule 3, ce qui à l’époque était considéré comme un grand pas en avant, et tout à coup, il court à l’avant et gagne des courses.

« Il le faisait aussi dans une voiture qui n’appartenait pas à une équipe de tête traditionnelle.

« Il est donc devenu évident qu’il était une star potentielle du futur et c’est à ce moment-là que le conseiller de Red Bull, Helmut Marko, a vraiment commencé à prêter une plus grande attention à ce qu’il faisait.

« C’était à Hockenheim en 2014 et je suis allé dîner avec Helmut. Il disait comment Niki Lauda essayait de signer Max pour Mercedes et il me demandait ce que je pensais.

“Une fois que j’ai su ça, j’ai dit ‘bien sûr, allons-y, c’est quelque chose que Mercedes ne peut pas lui offrir’.

« Niki poussait fort et c’était un peu la fierté autrichienne entre Niki et Helmut qui allait l’avoir !

« L’avantage que nous avions était le cockpit dont nous disposions chez Toro Rosso et la prise de ce risque.

“Nous avons donc convenu de l’accord, et au moment où il est monté pour la première fois dans la voiture plus tard cette année-là pour piloter les premiers essais au Grand Prix du Japon à Suzuka, il était sensationnel.”