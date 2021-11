Comment Reddit a aidé à maintenir la communauté Cowboy Bebop en vie

Ces dernières années, Netflix a commencé à se spécialiser dans les adaptations d’anime en direct. Jusqu’à présent, le service de streaming a publié des adaptations cinématographiques telles que Death Note, Fullmetal Alchemist et Rurouni Kenshin. Le prochain anime à recevoir le traitement en direct est Cowboy Bebop, un spectacle considéré comme l’un des plus grands anime jamais réalisés.

L’anime original Cowboy Bebop s’est terminé en 2001, mais sa popularité augmente grâce à la nouvelle émission Netflix. Cette popularité peut être vue sur Reddit dans le subreddit r/cowboybebop. Pendant près d’une décennie, les fans ont afflué vers cette communauté pour publier leurs réflexions sur Spike Spiegel et son passé, des mèmes amusants, des photos de cosplay et des fan art fantastiques.

« J’ai créé le subreddit en 2012, donc un peu plus de neuf ans maintenant », a déclaré MarshallBanana_, modérateur en chef et créateur du subreddit. MarshallBanana_ est devenu un fan lors de la diffusion originale de la série sur Adult Swim. L’anime a gagné en popularité en Amérique dans les années 1990 et 2000 avec l’introduction de Toonami et Adult Swim, des blocs de programmation sur Cartoon Network dédiés à la diffusion d’anime et d’émissions pour adultes. Le premier anime à avoir été diffusé sur Adult Swim était Cowboy Bebop.

L’émission a fait ses débuts le 2 septembre 2001, un jour après la première diffusion d’Adult Swim. Il suivait les aventures de Spike Spiegel, Jett Black et Faye Valentine, des chasseurs de primes qui parcourent la galaxie à la recherche de leurs cibles. Il n’avait que 26 épisodes et un film, mais a réussi à maintenir une énorme base de fans en ligne au cours des deux décennies suivant sa sortie, grâce à des communautés comme r/cowboybebop.

La communauté et l’émission sur laquelle elle est basée ont été en mesure d’atteindre et de connecter des fans à travers le monde. Cela inclut l’un des propres modérateurs du subreddit. Alwaqas est originaire du Moyen-Orient et a rejoint le subreddit il y a deux ans, mais est un fan de Cowboy Bebop depuis qu’il est enfant. « Étant originaire du Moyen-Orient, l’anime que j’ai regardé quand j’étais enfant était très différent de ce qui est populaire aux États-Unis. Un jour, le film Bebop est passé à la télévision, et j’avais déjà entendu parler de Bebop mais je ne l’avais jamais vu ; c’était tellement différent de ce que j’ai vu auparavant, et je suis instantanément devenu accro.

Image: Sunrise Entertainment

Le spectacle tire de tellement d’influences qu’il est capable d’attirer un public international. « Je pense que la façon unique dont Bebop mélange les genres tout en étant si cohérent lui donne une sensation si fraîche à ce jour », a déclaré Alwaqas. « C’est toujours une émission vraiment pertinente avec une qualité d’animation encore inégalée à ce jour. » SonicFrost, un autre modérateur du subreddit, explique que [it] est simplement devenu un visionnage nécessaire pour tout spectateur potentiel d’anime.

Actuellement, le nombre de membres de r/cowboybebop s’élève à 225 000, mais cela n’a pas toujours été le cas. « En 2018, le sous-marin dépassait à peine les 20 000 sous-marins ; c’était à peu près mort à ce moment-là », a déclaré -WakaJawaka-, l’un des autres modérateurs du subreddit. Ces chiffres se sont améliorés après que certains des mods ont tenté de revitaliser la communauté, dirigés par -WakaJawaka- et MarshallBanana_.

« C’était à peu près mort à ce moment-là »

« Je pense qu’après mon adhésion, nous avons essayé de lui redonner vie avec une petite refonte, une nouvelle discussion sur la série et la création de notre serveur Discord, qui a donné un nouveau souffle à la communauté », a déclaré -WakaJawaka-. Les membres de la communauté sont passés à 50 000 en 2019, probablement grâce à ces changements apportés par les mods. SonicFrost pense que la croissance actuelle de la communauté a été déclenchée par la série Netflix. « Généralement, je pense que la base de fans continuera de croître juste après la série originale », dit-il. « Mais sans aucun doute, l’annonce de l’émission en direct a eu un effet significatif sur notre subreddit, et nous sommes ravis de le voir lui insuffler une nouvelle vie. »

Les utilisateurs de r/cowboybebop ont des théories différentes. No_Mathematician2251 pense que les essais vidéo YouTube sont à l’origine de cette croissance, tandis que NChamars pense que la réponse est beaucoup plus simple : l’émission est populaire. « C’est parce que la série gagne sa place dans la culture grand public et qu’au fil des ans, elle a attiré de plus en plus l’attention. C’est pourquoi Netflix veut créer une émission en direct.

Image: Geoffrey Short / Netflix

MarshallBanana_ est optimiste quant à la série Netflix, mais admet qu’il y a eu de la négativité autour de celle-ci. « Dernièrement, une bonne partie de la communauté a permis à leur côté le plus négatif de sortir, car ils se sentent très protecteurs envers l’anime, et parfois cela me désole que plus de gens ne soient pas ouverts d’esprit à propos de l’adaptation. »

L’émission Netflix étant un sujet de controverse, les critiques étaient toujours inévitables. Le commentaire négatif n’a pas été trop courant sur le subreddit, provenant principalement d’une minorité vocale, mais il a toujours été décevant pour SonicFrost. « C’est frustrant de voir des gens qui tentent activement de saper et de disqualifier la joie des autres, comme si leurs sentiments subjectifs étaient objectivement faux. N’est-ce pas étrange ? »

Il veut également donner à cette minorité vocale et à tous les utilisateurs du subreddit un espace pour débattre les uns des autres. « Notre espoir est que les deux puissent trouver une voix sur notre plate-forme, sans avoir recours à des insultes et à des attaques fatiguées l’un contre l’autre ou contre les acteurs et l’équipe, qui, j’en suis certain, ont mis leur cœur et leur âme dans cette chose. »

« C’est une communauté tellement chaleureuse et accueillante »

Ces conversations entre utilisateurs sont parmi les aspects préférés de MarshallBanana_ de la communauté. « Pour la plupart, la communauté Bebop est remplie de personnes talentueuses, gentilles et intelligentes. Il y a toujours une conversation enrichissante à avoir et des projets de fan art et de cosplay à admirer. Pour Alwaqas, son aspect préféré est l’accueil de la communauté. « C’est une communauté tellement chaleureuse et accueillante; comme chaque communauté, il y a des gardiens et des membres pas si gentils, mais je ne me suis jamais senti aussi bien accueilli dans une base de fans comme celle de Bebop.

Après les débuts de l’émission Netflix, le subreddit s’agrandira sans aucun doute, ce qui signifie qu’encore plus de gens découvriront à quel point ce sentiment d’accueil sera chaleureux. Quant à l’avenir de la communauté, MarshallBanana_ pense que l’émission Netflix sera le sujet de conversation pendant un certain temps. Mais quand cela passe, il a quelques choses en tête. « Mon objectif personnel est de garder la communauté civile et pacifique, d’avoir de bonnes conversations et, espérons-le, d’obtenir des AMA avec des personnes qui ont travaillé sur les deux émissions. »

Les autres mods ont fait écho au même sentiment. Il semble y avoir une attente que l’émission Netflix attirera de nouveaux utilisateurs. SonicFrost le sait, mais il espère que la série est vraiment bonne. « Netflix a vraiment l’opportunité ici de revigorer ce fandom – et peut-être enfin de montrer qu’une » adaptation d’anime Netflix « n’est pas une blague. »