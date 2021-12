Comment redémarrer et faire revivre ses coéquipiers plus rapidement

Reboot Vans and Revives a subi quelques changements au cours de la dernière saison de Fortnite.

La saison 1 du chapitre 3 de Fortnite est arrivée hier après beaucoup d’anticipation au sein de la communauté. Epic Games a introduit de nouveaux mécanismes, tels que le glissement, qui modifieront la façon dont les joueurs abordent le jeu. Cependant, certaines choses n’ont pas changé. Deux mécanismes de base – le redémarrage et la réanimation des coéquipiers – restent aussi cruciaux dans Fortnite que jamais.

Cependant, bien que le redémarrage et la réactivation existent depuis le chapitre 1, Epic a légèrement modifié ces deux mécanismes de base dans le chapitre 3. Aujourd’hui, nous verrons ce qui est différent du redémarrage et de la réactivation dans le chapitre 3 et vous montrerons comment les optimiser dans -Jeu.

Redémarrez Van dans le chapitre 3 : Quoi de neuf et de même ?

Le Reboot Van reste le même au chapitre 3 d’un point de vue esthétique. Epic Games a également poursuivi une tendance établie dans le chapitre 2 de la saison 8 et a inclus plus de Reboot Vans sur la carte. De plus, comme pour la saison 8, les cartes de redémarrage prennent toujours 260 secondes pour expirer. Certains aspects supplémentaires sont restés inchangés lors de la mise à jour du chapitre 3, mais quelques différences méritent d’être comprises.

D’une part, le temps de redémarrage d’un coéquipier est beaucoup plus long. Cependant, si vous jouez en trio ou en escouade, plusieurs coéquipiers peuvent vous aider et terminer le processus plus rapidement. Pour accélérer le redémarrage, tous les joueurs vivants doivent détenir la touche d’action appropriée à côté du Reboot Van.

Une autre nouvelle fonctionnalité Reboot Van du chapitre 3 se produit une fois le redémarrage terminé. Au lieu que les joueurs réapparaissent dans le jeu debout sur le Reboot Van, ils tombent d’une faille au-dessus du véhicule. Ce changement permet aux joueurs de glisser vers n’importe quel butin dans la zone.

Coéquipier Revive Altérations

Vous pouvez maintenant empiler les réanimations pour que cela aille plus vite. de FortniteCompétitif

Comme Reboot Vans, la fonction d’empilement s’applique également à la réanimation des coéquipiers, comme vous pouvez le voir dans le clip ci-dessus de l’utilisateur Reddit CasperElshao. Dans les trios et les escouades, jusqu’à deux ou trois joueurs, respectivement, peuvent faire revivre un coéquipier abattu. Une résurrection ordinaire prend dix secondes, mais la participation de plusieurs coéquipiers réduit considérablement ce temps.

Ces deux ajustements de redémarrage et de réanimation ne sont peut-être pas cruciaux, mais pourraient profiter à ceux qui jouent aux trios ou aux escouades. Alors, assurez-vous de garder cette information à l’esprit la prochaine fois que vous devrez ramener un coéquipier sur l’île.

