Comment redémarrer le pilote graphique dans Windows 10 avant de redémarrer lorsque votre PC ne répond pas | La technologie

La chose la plus sûre est que Windows 10 s’est parfois bloqué pendant que vous travailliez, la chose raisonnable dans cette situation est de redémarrer l’ordinateur, mais il existe également une méthode moins invasive qui est le redémarrage du pilote graphique.

Windows 10 est l’un des systèmes d’exploitation les plus utilisés aujourd’hui, il a ses bons et ses mauvais côtés. Mais Il est indéniable qu’il souffre souvent de plantages qui interrompent le flux de travail ou nous obligent à redémarrer complètement et à perdre tout ce que nous avons fait.

Le redémarrage est quelque chose qui accompagne Windows depuis sa création, mais ce n’est pas toujours la solution à nos problèmes et cela peut faire plus de mal que de bien. Windows 10 possède un grand nombre de commandes qui, si nous les connaissons, peuvent nous faciliter la vie et l’une d’entre elles peut nous empêcher de redémarrer l’ordinateur.

La commande dont nous parlons est capable de redémarrer le pilote graphique de Windows 10 afin d’essayer de résoudre le problème éventuel auquel nous sommes confrontés. Cette commande est composée d’une combinaison de quatre touches: Win + Ctrl + Shift + B. Ils doivent être pressés en même temps pour que cela prenne effet.

Après avoir appuyé sur cette combinaison de touches, l’écran de notre ordinateur, qu’il s’agisse d’un ordinateur portable ou d’un moniteur de bureau, deviendra noir pendant au moins deux secondes. Ne vous inquiétez pas, c’est parfaitement normal. Le contrôleur graphique redémarre, ce qui donne une image à notre ordinateur, par conséquent, pendant qu’il redémarre, il n’y a pas d’image.

Une fois les deux secondes écoulées, l’image reviendra à l’écran et le contrôleur graphique aura redémarré, en résolvant les éventuels problèmes qui vous affectent. De plus, ce redémarrage est totalement sécurisé et n’affecte pas négativement notre équipe.

Cette combinaison de touches Windows 10 fonctionne bien avec n’importe quelle carte graphique, à la fois NVIDIA et AMD ou avec des graphiques Intel. Ce redémarrage est toujours un pansement si nous avons un problème grave qui nécessite un redémarrage matériel, mais au moins il sert de mesure avant d’essayer d’éteindre et de rallumer l’ordinateur.