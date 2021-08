Comment rédiger un communiqué de presse [Template Included]

Un communiqué de presse passe-partout fournit une brève description de qui vous êtes en tant qu’entreprise, de ce que vous faites et de la mission de votre entreprise.

Considérez un communiqué de presse passe-partout comme un argumentaire qui met en évidence le faits les plus importants vous voulez que les gens connaissent votre entreprise.

Un passe-partout est généralement standardisé et sert à informer les gens sur votre entreprise le plus rapidement possible. Il aide à fournir plus de contexte autour de votre entreprise et peut également être utile sur votre site, dans les signatures de courrier électronique, les réseaux sociaux, etc.

Un passe-partout est de nature simple ; Cependant, il existe des secrets pour en créer un qui dise à votre public et à vos journalistes qui vous êtes et pourquoi ils devraient s’en soucier.

Comment rédiger un passe-partout efficace en 2021

Lorsqu’il s’agit de rédiger une copie standard efficace, il y a un certain nombre de domaines sur lesquels se concentrer, notamment :

Qui êtes-vous et que faites-vous ?

Donnez le nom de votre entreprise et expliquez brièvement ce que vous faites et les types de produits et services que vous proposez.

Pourquoi les gens ont-ils besoin de vous ?

Quelles solutions votre entreprise propose-t-elle et pourquoi vos solutions sont-elles aussi bonnes, sinon meilleures, que celles de vos concurrents ?

Quelle est votre mission ?

Incluez votre énoncé de mission qui explique pourquoi vous êtes en affaires et en quoi vous vous distinguez d’entreprises similaires.

Soyez bref

Votre passe-partout devrait être d’environ 100 mots.

Concentrez-vous sur votre créneau ou votre industrie

Utilisez votre mot-clé principal d’optimisation des moteurs de recherche (SEO) pour attirer les moteurs de recherche vers vos publications.

Souligner les récompenses et la reconnaissance

Si vous avez remporté des prix ou si vous avez des avantages prouvables par rapport à vos concurrents, mentionnez-les.

Conseil supplémentaire: Assurez-vous que votre passe-partout est toujours à jour afin qu’il reflète fidèlement votre entreprise. Mentionnez de nouveaux prix, gammes de produits, etc.

Modèle de passe-partout de communiqué de presse

Voici un modèle standard que vous pouvez utiliser pour commencer. Remplissez simplement les blancs avec les informations de votre entreprise.

LE NOM DE L’ENTREPRISE est un TYPE D’ENTREPRISE fondé en ANNÉE. Nous offrons/vendons/service aux clients qui ont besoin de X, Y et Z. Nous nous spécialisons dans A, B et C. Notre mission commerciale est de X. Veuillez nous contacter à l’URL pour en savoir plus sur tout ce que nous pouvons offrir.

ADRESSE