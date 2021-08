Comment rédiger une lettre d’augmentation de prix : 10 conseils et exemples

L’année dernière, comme trop d’autres milléniaux, j’ai acheté une maison. Et très malheureusement, cette maison a besoin de beaucoup de TLC. Si vous n’y avez pas prêté attention, laissez-moi vous annoncer la nouvelle : les matériaux sont très chers de nos jours. Les gros titres criant sur les prix du bois et du verre et les retards dans la chaîne d’approvisionnement signifient que j’ai reçu de nombreuses lettres d’augmentation de prix.

Et pour être honnête, ça ne me dérange pas. Nous devons tous gagner notre vie et parfois, cela signifie des hausses de prix.

Alors comment augmenter les prix sans perdre de clients ? Tout est dans la livraison. C’est pourquoi je vais partager avec vous comment rédiger une lettre (ou un e-mail ou une annonce) d’augmentation de prix parfaite. Je vais couvrir :

Justifications courantes d’une augmentation de prix. Meilleures pratiques pour communiquer une augmentation de prix à vos clients. Exemples de lettres d’augmentation de prix et conseils pour vous aider à rédiger les vôtres.

Raisons courantes pour augmenter vos prix

Disons que vous envisagez une augmentation de prix, mais que vous ne savez pas trop comment la justifier. Vos clients, employés et prospects doivent savoir pourquoi les coûts augmentent, quand ils peuvent s’attendre au changement et tout changement de produit qui l’accompagnera.

Voici trois raisons courantes pour lesquelles vous pourriez avoir besoin d’augmenter les prix.

1. Vous devez faire face à des coûts croissants

Tout comme nous connaissons tous des augmentations du coût de la vie, le coût de vos fournitures et de votre main-d’œuvre augmentera naturellement avec le temps. Dieu bénisse l’inflation ?

Assurez-vous que vous pouvez maintenir un retour sur investissement sain au fil du temps, après votre augmentation de prix. Bien qu’il existe de nombreuses autres considérations commerciales et études de marché qui entrent dans le calcul de votre augmentation de prix, il est toujours bon d’anticiper la hausse des coûts de chaque article entrant dans votre offre de produits.

Votre entreprise grandit ? Le coût des matériaux ou des logiciels que vous utilisez augmente-t-il ? Vos concurrents facturent-ils beaucoup plus que vous ?

Source de l’image

2. Vous avez pivoté ou repositionné

Les entreprises évoluent avec le temps. Certains commencent comme l’option la moins chère, mais à mesure qu’ils ont une meilleure idée de leur public idéal et des conditions du marché, ils peuvent pivoter pour servir les clients haut de gamme.

Ou peut-être que votre entreprise est en plein essor et que votre équipe ne peut pas gérer toutes les commandes, abonnements, forfaits, etc. C’est un signe qu’il est peut-être temps d’augmenter vos prix. Cela peut naturellement réduire votre clientèle tout en maintenant le même flux de revenus. Encore mieux? Vous pouvez abandonner ces clients tenaces que vous ne pouvez plus supporter.

Simultanément, vous vous rebaptiserez en tant qu’entreprise premium. Pensez : haute qualité, investissement élevé, récompense élevée. La Lamborghini de votre industrie. Qui ne voudrait pas de ça ?!

3. Vous vendez (ou souhaitez commencer) à vendre à des détaillants

Bien que je puisse comprendre ceux qui ont pris l’habitude d’acheter * tout * sur Amazon, Grubhub ou Etsy, la réalité est que les fournisseurs paient le prix de la commodité.

Ces détaillants perçoivent une commission des entreprises, le prix de faire des affaires. Et cela est compréhensible pour le facteur d’efficacité. Si vos clients utilisent ces détaillants, ils comprendront que vous devez augmenter les prix sur ces plateformes. Expliquez ce concept en termes clairs, avec beaucoup d’attention, dans votre lettre d’augmentation de prix.

Exemples de lettres d’augmentation de prix et bonnes pratiques

Personne ne veut informer ses clients d’une augmentation de prix, mais si vous vous y prenez de la bonne manière, vous pouvez minimiser le risque de désabonnement et/ou de réactions de colère. Voici neuf conseils ainsi que des exemples pour vous aider à bien faire les choses.

1. Communiquez d’abord le changement à votre équipe

Assurez-vous que toutes vos équipes connaissent cet ajustement. L’augmentation de vos coûts aura un impact sur toutes les équipes de l’entreprise, que ce soit directement ou indirectement. Alors que votre équipe de service client doit savoir comment répondre aux questions, vos équipes marketing et commerciales devront comprendre comment expliquer la nouvelle tarification et la vendre à de nouveaux clients.

2. Contacter directement les clients…

Cela a à peine besoin d’une explication. Si vous avez été pris de court par la hausse des coûts d’adhésion (Boston Sports Club, je vous regarde), vous savez que c’est pas cool. Pratiquez la règle d’or ici. Et faites-le clairement, à la fois dans la ligne d’objet et dans les premières phrases de la lettre/de l’e-mail.

3…Plusieurs fois

Bien que vous deviez donner la priorité à la méthode de communication à laquelle ils sont habitués, vous pouvez également les informer par courrier direct ou même par téléphone, en fonction de votre relation avec vos clients. Je recommande d’utiliser le même modèle de marque que vous utilisez pour toute autre annonce d’entreprise, comme une mise à jour de produit, une annonce de collecte de fonds, une invitation à un événement ou une offre à prix réduit. Il est familier et ne risque pas d’être pris dans des pièges à spam. Et si vous envoyez par e-mail, suivez ces conseils de rédaction d’e-mails, comme rester fidèle à la marque.

4. Donnez beaucoup de préavis

La meilleure pratique ici devrait être d’environ deux mois à compter de l’augmentation des prix, en particulier s’il s’agit d’un abonnement. Cela permet à vos clients d’annuler sans enfreindre aucune de vos politiques, ou d’ajuster leurs budgets en conséquence.

Si vous le pouvez, ajoutez les dates exactes d’augmentation de votre prix pour chaque client. En utilisant un peu de SQL, vous pouvez généralement insérer la date d’origine de leur abonnement et insérer la date de la randonnée.

5. Segmentez et personnalisez

C’est une évidence pour tout marketing par e-mail, mais pour une raison légèrement différente. Si l’augmentation des prix aura des implications différentes pour différents clients, n’envoyez pas d’e-mail général dans lequel vos clients doivent creuser et comprendre ce qui s’applique à eux. Segmentez vos clients par forfait ou service afin de personnaliser le message et de clarifier les détails importants.

Vous pouvez également segmenter en fonction du temps que le client est avec vous afin de pouvoir offrir quelque chose de spécial au nom de la fidélité de la clientèle (par exemple, prolonger votre prix actuel d’un mois ou donner un accès gratuit temporaire à une fonctionnalité mise à niveau).

6. Soyez informatif mais bref

C’est l’un de nos meilleurs conseils de rédaction d’e-mails, et il est crucial pour les annonces d’augmentation de prix. Indiquez l’augmentation exacte, pourquoi vous l’augmentez, quand elle entrera en vigueur et si des mesures sont nécessaires de leur part. Mais n’entrez pas dans les détails de l’augmentation. Les clients veulent simplement connaître les faits. De plus, trop d’explications commencent à sembler défensives et désolées. Soyez confiant et concis dans votre écriture (apprenez à le faire ici !).

7. Mais pas trop bref

Bien que Netflix envoie certainement de très brefs e-mails sur les augmentations de prix, je ne recommanderais pas d’utiliser ce type de notification intégrée à l’application :

Alors que oui, c’est Netflix, donc nous comprenons qu’ils participent à des guerres de streaming, ce n’est pas une excuse pour être aussi… succinct. C’est un peu arrogant de dire à vos abonnés : « Hé. Vos frais augmentent parce que nous sommes les meilleurs du secteur. Vous ne l’aimez pas ? Nous ne nous soucions pas. Annulez votre abonnement. Au revoir.”

Comme je l’ai dit, ne fais pas ça.

8. Lien vers une page FAQ

Votre e-mail d’augmentation de prix fournira les informations immédiates que vos clients recherchent : combien, quand et pourquoi. Mais pour certaines entreprises, ce n’est pas si noir et blanc. Vous pouvez créer une page FAQ pour aborder des hypothèses, répondre aux questions de suivi que vous anticipez et fournir tout contexte utile.

Cela peut empêcher un afflux d’appels et d’e-mails, et démontre également que vous avez bien réfléchi et que vous connaissez bien vos clients. Par exemple, Adobe a créé cette page FAQ qui explique la hausse des prix en termes historiques et met en évidence les nouvelles fonctionnalités.

Voici un autre exemple de FAQ :

9. Fournissez un moyen clair d’obtenir de l’aide

Même avec une page FAQ, il y a encore des clients qui voudront simplement parler à un humain, que ce soit pour se rassurer, essayer de négocier avec vous ou simplement se plaindre. Assurez-vous de leur fournir un moyen clair de vous contacter et que votre équipe d’assistance est prête.

10. N’augmentez pas les prix plus d’une fois par an

Avant d’annoncer votre augmentation de prix dans une lettre aux clients, assurez-vous que l’équipe est absolument certaine que le prix restera le même aussi longtemps que possible (idéalement, au moins un an), même si cela signifie augmenter un peu votre augmentation pour avoir un coussin. Mieux vaut être porteur de mauvaises nouvelles qu’une seule fois. De plus, de petites augmentations rapprochées peuvent sembler sournoises.

Cela rend également les choses moins confuses si vous avez un cycle d’abonnement. Comme mentionné ci-dessus, de nombreux calculs commerciaux entrent dans l’ajustement exact, et c’est une partie essentielle d’entre eux.

Comment rédiger une lettre d’augmentation de prix aux clients [recap]

Bien que personne n’aime envoyer ou recevoir une lettre d’augmentation de prix, utilisez ces conseils pour rendre l’expérience aussi positive que possible pour vos clients et les fidéliser.

Avertissez d’abord tous les membres de l’équipe. Contactez directement les clients. Donnez beaucoup de préavis. Segmentez et personnalisez vos e-mails. Soyez informatif mais bref (mais pas impoli). Fournissez une page FAQ. Fournissez un moyen clair d’obtenir de l’assistance. Limitez les augmentations de prix à un ou moins par an

Nous sommes toujours à la recherche de bons exemples de bonnes (ou laides) lettres d’augmentation de prix ! Envoyez-les-nous pour qu’ils soient inclus dans ce post.