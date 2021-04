Comment redonner de la crédibilité sur les chaînes d’information et les classements

L’une des plus grandes préoccupations concernant le système de mesure en Inde a été le manque de transparence du BARC.

Par Avinash Pandey

Le magnat de la publicité, William Bernbach a dit un jour: «Nous tous qui utilisons professionnellement les médias de masse sommes les bâtisseurs de la société. Nous pouvons vulgariser cette société. Nous pouvons le brutaliser. Ou nous pouvons aider à le faire passer à un niveau supérieur. » Les paroles en or de Benbach continuent à être vraies aujourd’hui et sont encore plus pertinentes à un moment où la brutalisation vulgaire est devenue prédominante dans les journaux télévisés.

Les histoires d’antan continuent d’avoir un impact sur l’industrie de la radiodiffusion, car cela fait plus de trois mois que BARC India a annoncé une interdiction d’audience de 12 semaines pour les chaînes d’information. Bien que l’impact sur les revenus publicitaires soit une chose, cette période d’interdiction a atténué le brouhaha des nouvelles aux heures de grande écoute.

Depuis octobre, tant les annonceurs que les diffuseurs ont exprimé des inquiétudes et des appréhensions majeures à l’égard des données BARC. Mais alors que les enquêtes sur l’arnaque s’élargissent, toutes les parties prenantes sont convaincues que les cotes d’écoute sur les chaînes d’information devraient rester suspendues jusqu’à ce que le BARC prenne des mesures pour remédier à la nature arbitraire de son fonctionnement. Ce manque de transparence de BARC a également mis en lumière la nature intrinsèque du système de mesure, qui est criblé de nombreuses vulnérabilités et failles.

Maintenant, alors que nous nous dirigeons vers la reprise et la renaissance en 2021, nous devons intensifier et rejeter la méthode peu scrupuleuse de mesure des TRP et travailler à la création d’un système infalsifiable de mesure d’audience.

L’accent doit être mis sur les valeurs de contenu

Récemment, de nombreux diffuseurs et rédacteurs en chef ont souligné que l’absence d’audience hebdomadaire des chaînes d’information avait rendu les nouvelles télévisées saines. Auparavant, il s’agissait d’être le contenu le plus bruyant ou de vendre le contenu sur la planche de l’attention.

BARC ne mesure pas avec précision la qualité de l’attention que reçoit un excellent contenu. Il met plutôt l’accent sur le «temps passé» et la «quantité» plutôt que sur la «qualité». Alors que le marketing devient de plus en plus axé sur les données et fondé sur des preuves, il est essentiel de disposer d’un système de mesure qui démontre la qualité du contenu de la bonne manière aux annonceurs.

Ce problème se produit car les données BARC utilisent la variable «Temps moyen passé (ATS)». Cette variable permet au sensationnalisme et au journalisme hyper-agressif de prospérer sur les chaînes d’information. Les classifications à haute granularité et à haute fréquence ont un effet corrosif sur le contenu. Les équipes créatives, pressées par les flux et reflux du nombre de téléspectateurs, recourent à l’acuité, au sensationnalisme et à une hyperbole improbable pour fidéliser leur public. Alors que seules quelques chaînes peuvent être tenues pour responsables d’un tel contenu dramatique, ce mécanisme est en partie responsable de sa présence naissante.

Le système NCCS a besoin d’un réaménagement

Les ménages dans lesquels des «BAR-O-mètres» ont été installés sont classés en 12 catégories dans le cadre du nouveau système de classification des consommateurs (NCCS). La soi-disant «nouvelle SEC» qui a été adoptée par BARC avec beaucoup de fanfare et d’espoir en 2015, a commencé à vieillir presque dès que l’encre a séché sur la page. Ce système est basé sur le niveau d’éducation du principal salarié et la possession de biens de consommation durables à partir d’une liste prédéfinie de 11 articles – une caractéristique qui est gravement dépassée dans le scénario actuel. En raison de la segmentation actuelle, les spécialistes du marketing doivent prendre des décisions en fonction de leurs propres recherches, ce qui rend le rôle de BARC complètement redondant. De plus, si nous regardons le système Nielsen PRIZM qui existe aux États-Unis, il est pertinent de noter à quel point il est omniprésent et la grande variété de catégories qu’il a sous sa responsabilité. Le système PRIZM définit chaque ménage américain en termes de 68 segments démographiques et comportementaux différents pour aider les spécialistes du marketing à discerner les goûts, les aversions, les modes de vie et les comportements d’achat des consommateurs, ce qui rend la mesure plus complète et les informations plus précises et fiables. Au contraire, le système indien de NCCS n’a pas le type de segmentation requis par les spécialistes du marketing et les annonceurs pour une publicité efficace.

Inutile de dire que l’Inde est trop grande et diversifiée pour être traitée comme un marché homogène pour n’importe quel produit, service ou marque médiatique. Ce n’est pas monolithique et nous ne pouvons certainement pas utiliser un seul pinceau pour le peindre.

Deuxièmement, l’échantillon est extrapolé sur la base d’une ancienne étude réalisée en juillet 2018. BARC rapporte un univers de 197 millions de ménages alors que les ménages réels sont passés à 209 millions. (Source: Chrome DM). En dehors de cela, de nombreux États tels que UP / UK sont sous-déclarés par le BARC. L’organisme de mesure rapporte également 16,5 millions de ménages dans les régions, alors que les ménages sont passés à 22,3 millions selon Chrome DM. De même, Delhi est rapporté par BARC avec 5,4 millions de foyers alors que le nombre est passé à 8,2 millions (Source: Chrome DM).

De plus, les changements politiques majeurs mis en œuvre par TRAI tels que NTO (avril 2019) et NTO 2.0 (mars 2020) ont complètement bouleversé les comportements des téléspectateurs et changé le visage de l’univers télévisuel, rendant le mécanisme actuel dépassé.

Solutions d’amélioration

Si le BARC devait passer à l’horloge des demi-heures pour mesurer et rapporter, pour la devise, et publier périodiquement un vidage des données du rapport au niveau de la minute (disons tous les trimestres), il atteindrait deux objectifs, tous deux hautement souhaitables: les chaînes arrêteraient d’essayer pour découper leur début et leur fin, et adhérer à la discipline de la programmation en cours d’exécution vers et par l’horloge. Les producteurs de contenu seraient en mesure de se concentrer sur leurs idées d’histoire dans de plus grands morceaux, ce qui atténuerait considérablement la pression incessante pour le sensationnalisme et l’acuité incessants.

Deuxièmement, la taille de l’échantillon des maisons à panneaux en déployant un nombre supplémentaire de BAR-o-mètres devrait être augmentée, car une taille d’échantillon plus grande résoudrait le problème de la falsification des panneaux. En fait, la taille de l’échantillon peut être augmentée par l’adoption de la technologie des données de chemin de retour (RPD). La technologie RPD peut permettre aux parties prenantes de se lancer dans l’obtention d’informations de visionnage auprès de millions de ménages au lieu de collecter des données à partir de quelques centaines ou de quelques milliers de ménages. L’accès à ces données donnerait une mesure précise du comportement de visualisation des abonnés.

Renforcer la crédibilité grâce à la transparence

Enfin, l’une des plus grandes préoccupations concernant le système de mesure en Inde a été le manque de transparence du BARC. L’organisme de mesure a mis en place une politique de valeurs aberrantes qui contrôle tout pic non justifié d’audience d’une chaîne. Cependant, cette politique est confidentielle et il n’y a pas de transparence sur la façon dont elle rationalise les données d’audience. De même, les données brutes et les données supplémentaires devraient idéalement être mises à la disposition des radiodiffuseurs, en cas de besoin – pour aider à déterminer les changements apportés à la pondération. Pour garantir la sécurité des données, l’anatomisation des données doit être effectuée de manière à ce que personne n’ait accès aux détails sur la manière et les cases utilisées pour obtenir les données.

Les chaînes d’information jouent un rôle important en contribuant au développement social, économique et politique des citoyens de tous les pays du monde. Ce sont les principaux fonctionnaires d’une démocratie saine et leur rôle dans la bonne gouvernance est essentiel au développement de la société. Par conséquent, la modification du système de mesure ramènera sûrement le bon sens si nécessaire sur les chaînes d’information et la crédibilité dans les cotes d’écoute.

Alors que les défis sont multiples et que la mise en œuvre est plus facile à dire qu’à faire; si ces problèmes ne sont pas résolus plus tôt, cela peut avoir un impact important sur l’industrie de la radiodiffusion à long terme.

L’auteur est PDG d’ABP Network. Les opinions exprimées sont personnelles.

