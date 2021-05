Comment redonner une seconde vie au thé que vous avez déjà utilisé, ne le jetez pas | Vie

Les feuilles de thé peuvent avoir une seconde vie et nous vous montrons quelques-unes des utilisations possibles avant de les jeter.

Avoir du thé chaud est toujours une bonne chose à faire, mais vous devez sachez que les feuilles que vous avez utilisées peuvent avoir d’autres usages même s’ils sont déjà humides. Il est vrai qu’une fois qu’ils ont été mis dans l’infusion, ils perdent leur saveur et ne sont pas utiles pour une autre, mais cela ne veut pas dire qu’ils doivent se retrouver à la poubelle, vous seriez surpris de voir comment il est possible de les réutiliser.

Nous l’avons déjà vu avec le café et la façon dont vous pouvez utiliser le café moulu que vous avez mis dans la cafetière. La même chose se produit avec les feuilles de thé dans la bouilloire, en voyant comment les autres les réutilisent, vous ne voudrez peut-être pas les jeter.

La seule chose que vous devez garder à l’esprit est que normalement avant de leur donner une seconde vie, il faut bien les laisser sécher pour que l’humidité ne soit pas un problème. Mais vous verrez que vous n’avez pas à être pressé avec ces métiers et activités.

Prêt à découvrir comment profitez des feuilles de thé avec lesquelles vous avez préparé l’infusion dans la bouilloire? Nous allons voir quelques pratiques, vous serez peut-être surpris.

Les feuilles de thé servent de aliment végétalIl suffit de les répandre sur le terrain. Si vous les brûlez comme de l’encens, ils sont également utiles pour repousser les moustiques. Lorsqu’ils sont conservés dans un sac ouvert au réfrigérateur, ils aident à éliminer les mauvaises odeurs. Avec des feuilles humides, il est possible nettoyer le comptoir ou la table où vous coupez la nourriture. Dans une seconde perfusion, ils sont très efficaces pour éliminer la mauvaise haleine. Lorsqu’ils sont placés dans un grand bol, ils servent à éliminer les odeurs des mains et des pieds. Comme pour la camomille, il y a ceux qui les utilisent pour la fatigue des yeux, bien qu’ils doivent être humides et chauds.

Comme vous pouvez le voir, un produit naturel comme les feuilles de thé est à nouveau utilisable dans différentes situations. Il suffit d’être imaginatif ou de s’informer un peu, car C’est dommage de les jeter après ne lui avoir donné qu’une seule utilisation.