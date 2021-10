Comment réduire l’excès de peau après une opération contre l’obésité ?

10/03/2021 à 21:01 CEST

L’augmentation du surpoids et de l’obésité, également dans ses degrés les plus extrêmes, est une tendance dans tous les pays occidentaux, y compris l’Espagne.

Selon une estimation pour 2030 publiée en 2019, en 2030 2% des femmes et 1,34% des hommes dans notre pays souffriront d’obésité morbide, soit le double de celui de 2006 chez les femmes, et une croissance encore plus élevée chez les hommes.

Et en même temps que le nombre de patients augmente, les traitements visant à soulager cet excès de poids augmentent aussi. On parle d’interventions telles que la chirurgie bariatrique ou la réduction de l’estomac, qui sont pratiquées par les chirurgiens généralistes et digestifs lorsque l’obésité met le patient en danger de mort et nécessite une perte de poids rapide.

Après avoir subi ces interventions, vitales pour la santé du patient obèse, le volume corporel est réduit, mais pas la peau, faisant apparaître de larges plis.

Pour cette raison, certains patients « jugent mal le résultat de la chirurgie bariatrique, car ce qu’ils voient, ce sont les conséquences esthétiques et quelque chose qui n’est pas tangible, comme une réduction du risque d’accident vasculaire cérébral ou de diabète, qu’ils ne voient pas. Il y a le rôle du chirurgien plasticien de minimiser ce type de séquelles de l’apparence physique », explique le Dr Joan Fontdevilla, membre de la Société espagnole de chirurgie plastique, reconstructive et esthétique (SECPRE) et chef du service de chirurgie plastique de la Hôpital Clinique de Barcelone.

Perte de la peau, plus qu’un problème esthétique

Ainsi, des interventions esthétiques post-chirurgie bariatrique sont parfois nécessaires pour retrouver une qualité de vie acceptable. Car la perte brutale d’une grande partie du volume corporel provoque un affaissement de la peau et des plis, ce qui peut engendrer, en plus des problèmes esthétiques, des troubles physiques importants.

«La perte de la peau de l’abdomen produit une irritation dans les plis et, parfois, ces lésions sont difficiles à contrôler et les patients doivent utiliser des traitements dermatologiques pour réduire l’inconfort. qui sont accentués en été par la chaleur. Ils causent également des problèmes de mobilité, des difficultés à faire du sport, à trouver des vêtements adaptés & mldr; bref, les plis de la peau après une perte de poids peuvent compliquer le travail, la vie sociale et personnelle des patients”, explique le spécialiste.

Pour cette raison, dans certains cas de séquelles graves au niveau de l’abdomen, des seins, des bras et des cuisses, ces interventions sont même assumées par la santé publique, car elles font partie de la prise en charge des patients.

Le profil de la patiente qui subit une chirurgie post-bariatrique est, pour l’essentiel, celui d’une «femme, entre 40 et 50 ans, qui souffrait d’obésité morbide et a perdu entre 25 et 50 kg. avec une intervention bariatrique », explique le Dr Fontdevila.

Parfois, “l’excès de poids a coïncidé avec la maternité, provoquant d’autres perturbations”, ajoute-t-il.

Interventions compliquées qui doivent être planifiées

Il est probable que lorsque nous pensons à la chirurgie esthétique, nous avons tendance à la considérer comme des chirurgies mineures ou simples. Rien n’est plus éloigné de la réalité.

Ce sont des opérations complexes qui nécessitent une planification approfondie. « La chirurgie bariatrique, visant à perdre du poids et réalisée par des chirurgiens généralistes et digestifs, est pratiquée pour réduire des risques importants au niveau cardiovasculaire tels que l’hypertension, les crises cardiaques, les accidents vasculaires cérébraux…, les maladies métaboliques telles que le diabète, et l’arthrose prématurée des hanches. et des jambes.genoux qui finissent par nécessiter des prothèses », explique le Dr Fontdevila.

“Les chirurgies postbariatriques sont effectuées plus tard, pour atténuer les conséquences physiques de l’excès de peau et de la perte de poids”, explique le Dr Fontdevila, qui prévient qu’il ne s’agit pas d’interventions mineures.

“Bien que bien planifiées, elles ne comportent pas de grands risques, elles sont beaucoup plus longues que la chirurgie bariatrique elle-même”, détaille-t-il.

Par exemple, “une abdominoplastie (élimination de l’excès de peau abdominale) ça peut durer trois heures; s’il est en avance et en retard, cinq ou six heures ; les seins, de trois à quatre heures, et les bras, environ trois heures & rdquor;, dit Fontdevila.

De cette complexité découle le besoin d’une bonne planification. « Aujourd’hui, nous n’avons pas de technologie qui rétrécit la peau, et nous devons couper, ce sont donc des chirurgies qui génèrent beaucoup de cicatrices. Le patient doit savoir à quoi il ressemblera, où il sera situé, etc. », précise le Dr Fontdevila.

La période postopératoire : important de suivre les indications médicales

Pour cette raison, les spécialistes de ce type d’opération réalisent ces interventions pour éliminer un à un cet excès de peau, et non pas “les grouper”.

« Ces interventions impliquent une certaine ‘agressivité’, car nous enlevons beaucoup de tissus du corps. Ce qui a été montré, c’est que le risque de complications diminue si on le limite à une chirurgie à la fois, et le délai recommandé entre l’une et l’autre serait de six mois, donc le processus complet peut prendre plusieurs mois ou années », explique le spécialiste.

En plus de gérer les attentes, le Dr Fontdevila avertit que les patients doivent prendre une série de précautions pour la période postopératoire.

Le plus important, ne fumez pas. « Le tabagisme est notre grand ennemi, en raison du risque de nécrose des tissus. Il ferme les petits capillaires et rend la peau qui a été étirée pas assez d’oxygène et les plaies s’ouvrent », dit-il.

D’autre part, ces patients “ont une plus grande tendance à saigner, il est donc important d’évaluer qu’ils n’ont pas d’anémie, car ce sont des chirurgies dans lesquelles suffisamment de fluides sont perdus”, ajoute le Dr Fontdevila.