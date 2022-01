Comment réduire vos dépenses et réduire vos dettes au Nouvel An

Le logement est l’une des dépenses les plus importantes pour la majorité d’entre nous. Par conséquent, ceux qui suivent un régime financier strict doivent explorer des moyens d’économiser quelque chose d’énorme sur leurs dépenses de logement.

En raison de la pandémie, les temps sont devenus financièrement difficiles pour nous. Les experts financiers disent que le moment est venu d’économiser de l’argent en réduisant toutes les dépenses inutiles et en se concentrant sur les engagements financiers importants tels que le remboursement de la dette et la réduction des dépenses d’éducation, etc. Il est important de s’assurer que ces engagements financiers sont systématiquement respectés malgré les flux de trésorerie. problèmes.

Cependant, les stratégies de réduction des coûts applicables uniquement sur les dépenses discrétionnaires et de style de vie peuvent être insuffisantes pour remettre ses finances sur les rails. Par conséquent, explorez des moyens d’économiser de grosses sommes d’argent pour avoir un impact immédiat et significatif, en fonction de votre situation. Il y a certaines étapes que vous pouvez suivre pour éviter l’accumulation de dettes supplémentaires et économiser de l’argent pour les dépenses essentielles.

Les experts de l’industrie disent que le logement est l’une des dépenses les plus importantes pour la majorité d’entre nous. Par conséquent, ceux qui suivent un régime financier strict doivent explorer des moyens d’économiser quelque chose d’énorme sur leurs dépenses de logement.

Par exemple, si vous vivez dans une maison louée au milieu d’une ville, vous pouvez envisager de déménager dans un endroit plus petit à la périphérie de la ville pour augmenter vos économies. De plus, avec le scénario de travail à domicile, si vous êtes une personne travaillant actuellement dans votre maison louée, les experts disent que ces personnes peuvent explorer la possibilité d’emménager avec leurs parents jusqu’à ce que les finances se stabilisent, si le travail le permet.

Passez à un prêt à faible taux d’intérêt si vous avez des difficultés avec un prêt à taux élevé. Ces prêts comprennent les dettes de carte de crédit, les prêts personnels, etc. Les experts disent que l’on peut envisager de passer à un prêt à faible taux d’intérêt, comme un prêt titrisé. Avec ces types de prêts, non seulement vous rendrez vos remboursements mensuels plus abordables, mais vous réduisez également votre charge d’intérêt globale.

Par exemple, contracter un prêt garanti tel qu’un prêt d’or ou un prêt sur votre FD, votre véhicule ou votre plan de dotation pour rembourser vos cotisations de carte de crédit peut vous aider à régler les cotisations en un seul coup tout en réduisant considérablement votre charge d’intérêt.

De plus, au lieu de contracter un prêt garanti, on pourrait continuer à ne payer que le montant minimum dû sur sa carte de crédit, cependant, cela ne représentera qu’une fraction de l’encours total, quelque chose juste pour garder votre compte de carte actif. En optant pour un prêt supplémentaire, vous pouvez non seulement régler vos cotisations de carte de crédit en un seul coup, mais également utiliser votre carte pour les dépenses essentielles et urgentes, tout en évitant un impact négatif sur votre pointage de crédit.

Cela dit, si vous avez du mal à rembourser vos IME de prêt immobilier lié au MCLR, les experts disent que l’on peut envisager de passer à un prêt lié au repo proposé soit par la banque de l’emprunteur, soit par une nouvelle banque. Envisagez cette option surtout si la différence de taux est considérable et/ou en tant qu’emprunteur que vous êtes vers le début de votre prêt.

Notez qu’une réduction de 80-100 bps (points de base) pourrait non seulement faire baisser vos IME mais aussi réduire considérablement la charge globale des intérêts à long terme. Cependant, vous devez avoir un pointage de crédit supérieur à 750-800 pour obtenir les meilleurs taux. Néanmoins, le refinancement d’un prêt implique des frais de paperasse et de traitement, et les taux d’un prêt lié au repo augmentent généralement chaque fois que la Reserve Bank of India (RBI) augmente le taux directeur à l’avenir.

