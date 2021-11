Comment réduire vos dettes si vous avez trop dépensé sur votre carte de crédit ce Diwali ?

Un utilisateur de carte de crédit n’a pas besoin de payer d’intérêts, si les cotisations sont payées à temps.

Si elles sont utilisées judicieusement, les cartes de crédit offrent une excellente occasion d’acheter des biens et des services maintenant et de les payer plus tard. De plus, un utilisateur n’a pas besoin de payer d’intérêts, si les cotisations sont payées à temps.

Avec de nombreuses banques offrant des remises et des remises en argent sur leurs paiements par carte de crédit, de plus en plus de consommateurs choisissent de payer via leurs cartes pour les achats effectués pendant cette saison des festivals.

Cependant, lors de l’utilisation d’une carte, l’utilisateur doit garder à l’esprit sa capacité à payer la totalité de la facture au plus tard à la date d’échéance afin d’éviter de payer des intérêts et/ou des pénalités pour retard de paiement. Un titulaire de carte de crédit doit redoubler de prudence, car les taux d’intérêt et les pénalités sur les soldes impayés et les défauts de paiement sont très élevés.

Dans le cas où un titulaire de carte a déjà dépensé au-delà de son niveau de revenu actuel et a du mal à payer la facture, comment doit-il gérer sa dette ?

« En cette période des fêtes, si vous avez dépensé trop d’argent sur vos cartes de crédit, il est préférable de commencer immédiatement à effectuer de petits paiements afin que l’encours sur le solde de la carte de crédit diminue au moment où la facture est générée. Pour le reste de l’encours, les cartes de crédit offrent une variété d’offres EMI que les acheteurs peuvent utiliser pour réduire la charge salariale », a déclaré Anil Pinapala, PDG et fondateur de Vivifi India Finance.

«Cependant, il est préférable d’utiliser des produits qui répondent aux besoins de la dépense et les utilisateurs peuvent choisir FlexPay pour payer leurs besoins quotidiens ou ambitieux, car FlexPay offre une flexibilité totale aux acheteurs sur les options de remboursement. Quel que soit le choix de paiement, la meilleure stratégie pour rembourser à temps est d’automatiser les paiements », a-t-il ajouté.

Donnant son avis, Abhishek Soni, PDG et co-fondateur d’Upwards, a déclaré : « Le meilleur moyen est de consolider 2 à 3 cartes de crédit plus petites et de contracter un prêt personnel pour les fermer. Cela améliorera non seulement vos flux de trésorerie et réduira vos frais d’intérêt d’emprunt, mais conduira également à une plus forte accumulation de pointage de crédit.

Exprimant son point de vue, Nitin Mathur, PDG de Tavaga Advisory Services, a déclaré : « Le frisson de Diwali a peut-être provoqué la rupture des contraintes budgétaires, entraînant des dépenses excessives. Cependant, si vous êtes déjà allé trop loin en cette période des fêtes, il existe des alternatives pour réduire votre dette de carte de crédit. »

« La monétisation des points de récompense et la facilité de remise en argent avant l’expiration du cycle de crédit peuvent fournir le soulagement nécessaire pour compenser les obligations importantes liées aux cartes de crédit. Vous pouvez demander une remise en argent et échanger des points de récompense pour rembourser votre crédit lors du cycle de facturation suivant si la facture a déjà été créée », a-t-il ajouté.

« Mettre en place des rappels mensuels de paiement de factures et sélectionner une stratégie de remboursement de la dette appropriée et adaptée, comme la « méthode boule de neige », dans laquelle la dette la plus petite est payée en premier, la « méthode de l’avalanche », dans laquelle la dette à taux d’intérêt le plus important ou le plus élevé est payé en premier, ou la «méthode de consolidation de dettes», dans laquelle toutes les dettes sont consolidées sur un seul compte pour un remboursement facile, est également essentielle », a ajouté Mathur.

