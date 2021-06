Comment réduire votre risque d’investissement

La voie SIP doit être utilisée pour négocier des actions ou acheter des fonds d’actions afin d’atténuer la volatilité et les fluctuations du marché financier.

Gérer les risques d’investissement ne signifie pas les éviter complètement – ​​après avoir investi, il existe des moyens de réduire vos risques d’investissement. Les experts du secteur affirment qu’avoir mesuré les risques offre des perspectives de rendements plus élevés et contribue à la création de richesse.

Par conséquent, des options d’investissement plus risquées telles que la négociation d’actions, les fonds communs de placement d’actions, la négociation de produits dérivés, le forex, les matières premières, etc.

Fractionnez et équilibrez vos investissements

Pour commencer, répartissez vos investissements sur une combinaison de catégories d’actifs. Optez pour des classes d’actifs avec différents niveaux de risque-rendement. Faire cela pourrait ne pas garantir un profit à chaque fois, mais cela réduira les risques d’érosion de la richesse.

Par exemple, les actions présentent comparativement le niveau de risque le plus élevé à court terme, mais sont réputées offrir des rendements plus élevés à long terme. Les options d’investissement moins sévères incluent des obligations plus sûres, mais à long terme, les rendements sont plus faibles et ne sont pas à l’abri de l’inflation. Les experts disent qu’il faut essayer d’équilibrer ses investissements à haut risque avec des options à risque moyen et faible.

Divisez votre allocation d’actifs

Répartissez vos investissements entre les classes d’actifs et assurez-vous qu’ils correspondent à vos objectifs et à votre appétit pour le risque. Les experts disent qu’il ne faut pas concentrer leurs investissements sur une entreprise ou un secteur, mais plutôt sur les actions à grande, moyenne et petite capitalisation dans des secteurs à forte croissance et stables.

Quel est votre seuil de risque ?

Il s’agit de déterminer l’étendue du risque que vous êtes prêt à prendre sur vos investissements en fonction de votre âge, de vos connaissances et de votre expérience. Par exemple, si vous êtes jeune avec peu de responsabilités, vous pouvez prendre des risques élevés, alors que plus tard, à mesure que vos objectifs changent avec l’éducation des enfants, les soins de santé, la retraite, vous devriez reconsidérer la prise de risques agressifs. Par conséquent, en fonction de votre appétit pour le risque, vous devriez aborder et choisir des produits d’investissement.

Recherchez vos investissements

Pour être un investisseur prospère, prenez des risques mais des risques calculés. Par exemple, lors de l’évaluation d’une action en vue d’un investissement, les experts disent qu’ils examinent l’évolution de son prix et la santé financière de l’entreprise. Passez en revue les états financiers de l’entreprise et effectuez une analyse des tendances de ses mouvements de cours boursiers. De plus, vous pouvez également obtenir des conseils financiers fiables et des conseils d’experts financiers crédibles.

De plus, pour vous assurer que vos investissements sont sur la bonne voie et que vous révisez, surveillez périodiquement votre portefeuille. Les experts disent que la voie SIP devrait être utilisée pour négocier des actions ou acheter des fonds d’actions afin d’atténuer la volatilité et les fluctuations du marché financier.

Suivez les performances et examinez votre portefeuille à intervalles réguliers pour vous assurer que les rendements correspondent à vos objectifs financiers. Si certains fonds semblent ne pas bien performer, disent les experts, n’hésitez pas à rééquilibrer et à déplacer ces investissements vers des produits d’investissement plus performants.

Obtenez les cours boursiers en direct de l’ESB, de la NSE, du marché américain et de la dernière valeur liquidative, du portefeuille de fonds communs de placement, consultez les dernières nouvelles sur les IPO, les meilleures introductions en bourse, calculez votre impôt à l’aide de la calculatrice de l’impôt sur le revenu, connaissez les meilleurs gagnants, les meilleurs perdants et les meilleurs fonds d’actions du marché. Aimez-nous sur Facebook et suivez-nous sur Twitter.

Financial Express est maintenant sur Telegram. Cliquez ici pour rejoindre notre chaîne et rester à jour avec les dernières nouvelles et mises à jour de Biz.