Comment réformer et restaurer la confiance dans le système d’immigration ⋆ .

L’ancien président George W. Bush a plaidé pour une frontière sécurisée et a déclaré que les Américains qui soutiennent une voie d’accès à la citoyenneté pour les personnes amenées aux États-Unis en tant que mineurs ne font pas la promotion de l’ouverture des frontières. Bush a exprimé son point de vue dans un article d’opinion avant la sortie de son livre présentant des peintures et des histoires d’immigrants.

“J’ai entrepris d’accomplir deux choses: partager quelques portraits d’immigrants, chacun avec une histoire remarquable que j’essaie de raconter, et humaniser le débat sur l’immigration et la réforme”, a déclaré Bush à propos de son prochain livre dans un article d’opinion du Washington Post. «« Sur beaucoup, un »n’est pas un mémoire pour un ensemble spécifique de politiques, que je laisse aux dirigeants politiques d’aujourd’hui. Cependant, le livre – avec le George W. Bush Presidential Center – énonce des principes de réforme qui peuvent restaurer la confiance du peuple dans un système d’immigration qui sert à la fois nos valeurs et nos intérêts.

«Un point de départ est le DACA (Action différée pour les arrivées d’enfants). Les Américains qui préfèrent un chemin vers la citoyenneté pour ceux qui sont amenés ici comme enfants, connus sous le nom de «rêveurs», ne préconisent pas l’ouverture des frontières. Ils reconnaissent simplement que les jeunes hommes et femmes qui ont grandi aux États-Unis, et qui n’ont jamais connu d’autre endroit comme chez eux, sont fondamentalement américains. Et ils ne devraient pas être punis pour les choix faits par leurs parents », a écrit l’ancien président.

Il a déclaré que la nation devrait avoir une «frontière sûre et efficace», mais a également écrit que les États-Unis doivent s’engager avec d’autres nations «pour les aider à construire la liberté et les opportunités afin que leurs citoyens puissent prospérer chez eux».

L’ancien président a indiqué que les immigrants clandestins résidant actuellement aux États-Unis devraient avoir un moyen par lequel ils peuvent obtenir la citoyenneté, bien qu’il ait dit que leur accorder une amnistie ne serait pas juste.

«Quant aux millions d’hommes et de femmes sans papiers vivant actuellement aux États-Unis, l’octroi d’une amnistie serait fondamentalement injuste pour ceux qui sont venus légalement ou attendent encore leur tour pour devenir citoyens», a écrit Bush. «Mais les immigrants sans papiers doivent être sortis de l’ombre grâce à un processus graduel dans lequel la résidence légale et la citoyenneté doivent être acquises, comme pour toute autre personne demandant le privilège. Les exigences doivent inclure une preuve des antécédents professionnels, le paiement d’une amende et des arriérés d’impôts, la maîtrise de l’anglais et la connaissance de l’histoire et de l’éducation civique des États-Unis, ainsi qu’une vérification des antécédents propres.