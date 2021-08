Comment refroidir un téléphone surchauffé par des températures élevées

L’arrivée du vagues de chaleur, qui se sont succédé, ont fait exploser les thermomètres. Ces températures extrêmes ont rendu les nuits insupportables, les journées encore plus, et les climatiseurs sont indispensables.

Les téléphones mobilesComme les humains, ils souffrent également de températures élevées. Et cela peut aider votre les performances se détériorent ou même tombent en panne complètement. En fait, la grande majorité des mobiles modernes avertissent déjà lorsqu’ils sont en surchauffe et cessent de fonctionner jusqu’à ce qu’ils refroidissent un peu.

Pourquoi le mobile surchauffe-t-il ?

Cependant, le mobile peut également devenir trop chaud en raison de facteurs autres que la température extérieure. Par exemple, si utiliser trop d’applications ou ils ont beaucoup ouvert en arrière-plan. Aussi si les applications ont besoin de beaucoup de batterie pour pouvoir fonctionner correctement, comme cela arrive avec certains jeux mobiles.

Une autre cause qui peut favoriser le mobile à fumer est continuer à charger même si la batterie est déjà complètement pleine. Pour cette raison, il est conseillé de ne pas le laisser branché trop longtemps lorsque la charge est terminée.

Comment éviter que cela se produise ?

Il existe différentes manières de garder un mobile en parfait état et de le protéger de la surchauffe. Est très habituel laisser le téléphone dans un endroit en plein soleil sans s’en rendre compte. Cela se produit généralement sur les terrasses ou sur la plage. Il est important d’éviter ce genre de situations si vous ne voulez pas avoir un mobile brûlé.

D’autre part, vous pouvez réduire la luminosité de l’écran au minimum, retirez le couvercle ou n’utilisez pas le téléphone portable pendant qu’il est en charge, au moins pendant les dix premières minutes de charge.

Dans le processus de charge, il est également essentiel d’utiliser autant que possible le chargeur d’origine qui est venu avec le mobile. L’utilisation d’autres chargeurs peut affecter la durée de vie de la batterie à long terme, nécessitant de plus en plus d’efforts et un échauffement plus rapide.

Comment baisser la température ?

Les personnes qui ont chaud peuvent sauter dans l’eau pour se rafraîchir. Cela, évidemment, ne peut pas être fait avec des téléphones portables. Ne les mettez pas non plus au réfrigérateur ou au congélateur. Par conséquent, vous devez avoir un peu plus de patience et laissez-les simplement à l’ombre.

Au fil des minutes, sans être au soleil et en cas d’inactivité, la température du mobile sera abaissée à des niveaux normaux dans lesquels son fonctionnement est optimal.