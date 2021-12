Comment regarder 1883 en ligne : diffusez le prequel de Yellowstone gratuitement maintenant

Vous pouvez regarder 1883 en ligne dès maintenant, car le nouveau prequel de Yellowstone a fait ses débuts hier soir. Et contrairement à cette émission, les options de streaming sont beaucoup moins compliquées. Surtout si vous habitez aux États-Unis ou au Canada. Si vous êtes en dehors de ces pays, nous pouvons également vous montrer quelques options alternatives. Vous pouvez également commencer à regarder 1883 gratuitement grâce à de généreux essais gratuits.

Regardez 1883 en ligne aux États-Unis

Aux Etats-Unis, 1883 est diffusé en exclusivité sur Paramount Plus. Les prix commencent à seulement 4,99 $ par mois pour le niveau Essentiel ou 9,99 $ pour Premium. Le niveau le moins cher contient des publicités, tandis que le passage Premium en supprime la plupart (la télévision en direct et quelques émissions étant l’exception) et vous aurez également accès à votre station CBS locale en direct et vous pourrez télécharger des émissions pour une visualisation hors ligne. Quel que soit le service pour lequel vous optez, vous pouvez annuler à tout moment et il y a un généreux essai gratuit d’un mois avant de commencer à payer. Découvrez ces options pour regarder 1883 en ligne sur Paramount Plus.

Regardez 1883 en ligne au Canada

Au Canada, il s’agit d’un accord similaire avec des prix commençant à 5,99 $ CAD par mois pour le niveau financé par la publicité le moins cher. La période d’essai gratuite est plus courte à seulement sept jours au lieu d’un mois entier. Essayez-le sur le site officiel de Paramount Plus.

Regardez 1883 en ligne ailleurs

Bien que Paramount Plus soit disponible dans d’autres pays comme l’Australie, il n’y a aucun signe de 1883 pour l’instant, nous attendrions donc pour l’instant à moins que vous n’ayez envie de jeter un œil à certains des autres contenus de Paramount Plus Australie. Au Royaume-Uni, aucun service de streaming n’a encore sélectionné 1883, un VPN est donc votre meilleure option. Jetez un œil ci-dessous.

Regardez 1883 en ligne via un VPN

L’utilisation de l’un des meilleurs services VPN peut déverrouiller du contenu géo-restreint si vous êtes en dehors des États-Unis. Nous vous recommandons d’utiliser Express VPN et de l’utiliser pour simuler le fait d’être aux États-Unis, puis de vous inscrire à Paramount Plus comme mentionné ci-dessus.

C’est le moment idéal pour obtenir Express VPN car vous l’essayez sans risque pendant 30 jours pour vous assurer qu’il vous convient. Si vous l’aimez, il y a une offre fantastique disponible où vous obtenez un 3 mois supplémentaires gratuits et économisez 49% sur l’offre de 12 mois.

Paramount Plus est relativement nouveau, donc certains téléviseurs plus anciens peuvent ne pas avoir l’application disponible. Si tel est le cas, nous vous recommandons de consulter notre guide des meilleurs appareils de diffusion en continu pour donner à votre téléviseur quelques astuces supplémentaires. Bien sûr, vous pourriez regarder 1883 en ligne sur votre téléphone ou votre ordinateur portable, mais vous rendriez leurs cinéastes tristes.

Consultez notre examen complet du VPN Express pour plus d’informations sur les raisons pour lesquelles nous le notons si fortement. Et si vous n’êtes pas complètement au courant des actes de Dutton, consultez notre guide sur la façon de regarder la saison 4 de Yellowstone en ligne.

Nous pouvons gagner une commission pour les achats en utilisant nos liens. Apprendre encore plus.

Enregistrez votre téléphone, enregistrez vos mains

J’ai finalement demandé à ma famille d’essayer des poignées de téléphone, et vous devriez aussi

Les poignées de téléphone sont un accessoire qui semble idiot jusqu’à ce que vous en essayiez une, et après des années d’essais et d’échecs pour que ma famille prenne l’habitude d’utiliser des PopSockets, des Style Rings ou littéralement toute poignée qui pourrait les aider à éviter les douleurs articulaires ou une chute de téléphone , j’ai décidé d’organiser une petite fête Tupperware avec chaque prise de téléphone que je possède. Voici ce qui a cliqué, ce qui a sauté et ce qui est tombé totalement…

Arrête de tergiverser

Idées cadeaux de dernière minute pour les choses que les enfants veulent vraiment

Même si de nombreux enfants vont trouver des moyens de s’amuser avec n’importe quel cadeau qu’ils reçoivent, ce qu’ils veulent vraiment, c’est de la technologie. Mais quel genre de gadgets va non seulement faire hurler de joie un enfant, mais aussi être en sécurité ? Eh bien, nous avons quelques idées pour vous.