Comment regarder 200000 $ HusKerrs Howl: Top Dog Warzone Tournament

HusKerrs est de retour avec son propre tournoi, mettant 20K $ à gagner

HusKerrs est face à Warzone depuis le début et, à un moment donné, étant le gagnant le plus élevé du jeu, il est normal qu’il obtienne son propre tournoi. L’année dernière, HusKerrs Howl a apporté une grande action 2v2 Warzone, et demain il revient sous la forme de HusKerrs Howl: Top Dog. Avec un prize pool de 200 000 $ sur cinq événements, voici tout ce que vous devez savoir sur le premier événement de ce soir.

Format

HusKerrs Howl sera joué sous la forme d’une course de trios pour le tournoi de cette semaine. Bien que de nombreux fans et téléspectateurs ne soient pas les plus grands fans de ce format, il offre toujours un gameplay de haute qualité et peut entraîner des événements extrêmement proches. Le programme complet du tournoi se trouve ci-dessous.

Jour 1: 21 mai Tournoi Trios Kill Race Jour 2: 24 mai Duos en quads Double palier à élimination Jour 3: 25 mai Duos en quads Double palier à élimination Jour 4: 31 mai Duos en quads Double palier à élimination Jour 5 (Grande Finale): juin 1 Duos en quads Double support d’élimination 100 000 $ de prize pool

Les équipes

Les équipes doivent encore être annoncées pour HusKerrs Howl: Top Dog. Cependant, nous pouvons nous attendre à voir le meilleur des meilleurs face à face dans une action Warzone de haute qualité et à enjeux élevés.

Horaire et comment regarder

Le tournoi HusKerrs Howl de demain commence à midi (heure du Pacifique) et peut être regardé sur la chaîne HusKerrs Howl Twitch. Cependant, si vous souhaitez vous concentrer sur un joueur, votre concurrent préféré diffusera également son POV.

