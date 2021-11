Comment regarder $20K Code Red COD: Tournoi Vanguard

Comment regarder $20K Code Red COD: Vanguard Tournament.

La saison compétitive de Vanguard démarre avec le premier tournoi diffusé en 4v4 de l’année.

Ce soir, certains des meilleurs joueurs de Call of Duty Vanguard s’affronteront dans le premier tournoi 4v4 Vanguard diffusé depuis sa sortie. Voici tout ce que vous devez savoir sur l’événement, y compris le format, les équipes et le calendrier.

Format

Le tournoi Code Red Vanguard de ce soir verra la première action compétitive Hardpoint de l’année. Les équipes joueront au meilleur des cinq dans le Winner’s Bracket, au meilleur des trois dans les perdants, la Grande Finale étant un meilleur des sept. Dans ce tournoi, un pro de Warzone dirige l’équipe, emmenant trois pros CDL avec eux. Cela signifie que nous ne verrons pas de listes complètes de CDL, mais nous verrons les meilleurs des meilleurs concourir.

Équipes

Équipe Almxnd

Envoyé Almxnd Attacher Majormaniak

Équipe Aydan

Aydan Shotzzy Standy Priestahh

Équipe déraisonnable

UnRational Crimsix Clayster Hydra

Équipe Tommey

Équipe Blazt

Blazt Decemate TJHaly Temp

Évalué par l’équipe

Programme et comment regarder

Le tournoi de lancement de 20 000 $ Vanguard de Code Red commence à 15 h HE et durera probablement environ six à huit heures. Vous pouvez regarder sur la chaîne Twitch Boom.TV, ou votre concurrent préféré diffusera également son POV.

