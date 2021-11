Comment regarder 5 millions de dollars FNCS Grand Royale et gagner des gouttes Twitch

ESTNN décompose le tout premier événement FNCS Grand Royale, y compris un récapitulatif du format et de la cagnotte, et des détails critiques sur l’audience.

Dans la foulée de la saison 8 de Fortnite Champion Series (FNCS), c’est un revirement rapide pour bon nombre des meilleurs joueurs du monde. Epic Games a annoncé il y a quelques mois le premier événement FNCS Grand Royale, qui bénéficie d’un prize pool de 5 millions de dollars US répartis dans sept régions compétitives. Ce concours de trios présente un format complexe et le gain de prix le plus important de toute l’année.

Epic a publié le mois dernier le format et le processus de qualification, que nous avons analysés en profondeur. Aujourd’hui, les développeurs ont publié plus d’informations, y compris les heures de diffusion, les gouttes Twitch et plus que nous couvrirons avant le chapitre 2 de la saison 8 de Fortnite à 5 millions de dollars. Alors rejoignez-nous pour analyser les détails importants du tout premier FNCS Grand Royale.

Nous avons plus de détails sur le FNCS Grand Royale et les activités qui l’entourent. Où et quand regarder la FNCS Grand Royale, une nouvelle émission Hype Hour et la Community Cup. Lisez tout à ce sujet ici : https://t.co/vkIthwL11u – Fortnite Competitive (@FNCompetitive) 3 novembre 2021

Formats et dates

Le format FNCS Grand Royale est difficile à comprendre, alors assurez-vous de consulter notre ventilation complète et complète liée ci-dessus. N’oubliez pas que les seuls joueurs éligibles pour participer doivent avoir atteint un tour de lobby à un seul set d’un récent tournoi FNCS. Cela comprend la quatrième manche d’une qualification hebdomadaire, les demi-finales FNCS ou les finales de la saison.

Voici un rappel rapide du format et des dates :

Session de chargement (12 novembre)

Format ouvert aux joueurs invités Session de trois heures Un maximum de dix matchs par équipe Les 33 meilleures équipes se qualifient pour le Victory Path, tandis que les autres descendent au Reload Path

Chemin de recharge (13 novembre)

Le terrain comprend toutes les équipes qui ne se sont pas qualifiées dans la session de charge Trois sessions distinctes de trois heures Un maximum de dix matchs par session Les huit meilleures équipes de chaque session se qualifient pour le chemin de la victoire (24 au total)

Chemin de la victoire (14 novembre)

Quatre sessions distinctes Huit matchs par session (32 au total) Les vainqueurs de Victory Royale dans chaque match accèdent à la finale du FNCS Grand Royale Après chaque session de huit matchs, les huit vainqueurs de Victory Royale passeront directement à la finale et quitteront le Victory Path Ces huit les places seront ensuite occupées par les huit meilleures équipes de la session de rechargement précédente pour créer à nouveau un lobby complet de 33 équipes Les équipes qui se classent 2e-10e dans chaque match recevront des points de cohérence progressera en tant que 33e équipe en finale Voici les valeurs des points de cohérence dans le chemin de la victoire : 2e place – 20 points de cohérence 3e place – 15 points de cohérence 4e place – 10 points de cohérence 5e place – 8 points de cohérence 6e place – 6 points de cohérence 7e place – 4 points de cohérence 8e place – 3 points de cohérence 9e place – 2 points de cohérence 10e place – 1 point de cohérence

Finale FNCS Grand Royale (20-21 novembre)

Deux jours de compétition 12 matchs au total (six par jour) Le score cumulé des équipes sur les deux jours déterminera leur classement final

Systèmes de notation et distribution des prix

Voici un rappel rapide des différents systèmes de notation impliqués dans le FNCS Grand Royale :

Charger et recharger la session

Victory Royale : 25 points 2e : 20 points 3e : 16 points 4e : 14 points 5e : 13 points 6e : 12 points 7e : 11 points 8e : 10 points 9e : 9 points 10e : 8 points 11e : 7 points 12e : 6 points 13e : 5 points 14e : 4 points 15e : 3 points 16e : 2 points 17e : 1 point Chaque élimination : 1 point

Finale de la Grande Royale : premier jour

Victory Royale : 30 points 2e : 26 points 3e : 24 points 4e : 22 points 5e : 21 points 6e : 20 points 7e : 19 points 8e : 18 points 9e : 17 points 10e : 16 points 11e : 14 points 12e : 13 points 13e : 12 points 14e 11 points 15e : 10 points 16e : 9 points 17e : 8 points 18e – 24e : 5 points par élimination : 2 points

Finales de la Grande Royale : deuxième jour

Victory Royale : 60 points 2e : 52 points 3e : 48 points 4e : 44 points 5e : 42 points 6e : 40 points 7e : 38 points 8e : 36 points 9e : 34 points 10e : 32 points 11e : 28 points 12e : 26 points 13e : 24 points 14e 22 points 15e : 20 points 16e : 18 points 17e : 16 points 18e – 24e : 10 points par élimination : 4 points

Distribution des prix

UE – 2 250 300 $ NAE – 1 055 250 $ Brésil – 699 300 $ NAW – 398 850 $ Asie – 248 400 $ Moyen-Orient – 198 400 $ Océanie – 151 800 $

Comment regarder le FNCS Grand Royale

Comme pour tout tournoi Fortnite, il existe d’innombrables options de visualisation disponibles. De nombreux joueurs parmi les meilleurs du monde diffuseront leurs points de vue, vous devrez donc consulter l’annuaire Twitch ou Twitter pour voir qui prévoit de passer en direct. De plus, Epic Games organisera sa diffusion officielle pour la finale de la FNCS Grand Royale les 20 et 21 novembre.

Assurez-vous de vous connecter aux chaînes de Fortnite le 19 novembre, où Epic diffusera le tout premier Hype Hour Show. Le Hype Hour Show comprend un récapitulatif de l’année dans Fortnite compétitif, des interviews de joueurs et une annonce concernant les plans pour 2022. Ce flux sera diffusé à 15 h HE le 19 novembre.

Voici le programme complet de diffusion de la finale de la FNCS Grand Royale :

L’Europe 

Amérique du Nord

Liens de diffusion de la région NA : YouTube (youtube.com/fortnite) / Twitch (twitch.tv/fortnite) Début de l’émission : 15 h 30 HE / 12 h 30 PT Couverture en direct NAE : 15 h 45 HE / 12 h 45 PT NAW Couverture en direct : Environ 19 h 00 HE / 16 h 00 HP Fin de la diffusion : environ 19 h 15 HE / 16 h 15 HP

Brésil

Lien de diffusion de la région BR : portugais (twitch.tv/brasil_fortnite) Début du spectacle : 15 h 50 BRT Couverture en direct BR : 16 h 15 Fin de la diffusion BRT : environ 19 h 30 BRT

Asie

Lien de diffusion de la région Asie : japonais (twitch.tv/FortniteJP) Début de l’émission : 16 h 50 JST BR Couverture en direct : 17 h 15 JST Fin de la diffusion : environ 20 h 30 JST

Comment gagner des gouttes Twitch Grand Royale

Les Twitch Drops sont de retour pour le FNCS Grand Royale. Les produits cosmétiques inclus dans ce tour sont une émoticône, un spray et un écran de chargement. Pour les gagner, vous devrez lier votre compte Twitch à votre compte Epic Games et regarder un flux avec « Drops Enabled » indiqué dans le titre. Une fois que vous avez déverrouillé un cosmétique, vous pouvez le réclamer d’abord sur Twitch, puis sur Fortnite.

Assurez-vous de vous connecter pour voir qui revendique le titre FNCS Grand Royale dans chacune des sept régions compétitives de Fortnite. Revenez ici pour plus d’informations avant le concours de 5 millions de dollars US !

Image en vedette : Jeux épiques