« A Charlie Brown Christmas » est maintenant en streaming sur Apple TV+.

Le spécial suit l’histoire de Charlie Brown et sa quête pour trouver le vrai sens de Noël.

Déprimé par le mercantilisme de Noël, Charlie Brown devient le réalisateur de la pièce de théâtre de vacances du gang. Peut-il surmonter la préférence de ses amis pour la danse plutôt que le théâtre, trouver l’arbre « parfait » et découvrir le vrai sens de Noël ?

En plus d’être disponible à tout moment pour les abonnés Apple TV+, le spécial Peanuts bien-aimé sera également diffusé à la télévision publique pour tous ceux qui n’ont pas d’abonnement au service de streaming d’Apple. Paula Kerger, présidente et chef de la direction de PBS, a annoncé plus tôt ce mois-ci que le spécial reviendrait sur PBS cette année dans un communiqué :

« Nous sommes ravis d’apporter la joie de ces classiques des Fêtes aux familles à travers le pays, en partenariat avec notre station membre. En ces temps difficiles, la télévision publique continue d’être une source de confort, d’inspiration et d’éducation gratuite et facilement accessible pour des millions de Les Américains. »

Cette année, « A Charlie Brown Christmas » sera diffusé sur PBS et PBS Kids le dimanche 19 décembre à 19 h 30 HE. Si vous voulez vous assurer de ne pas le manquer, consultez vos listes locales ici. Selon Parade, la diffusion sera sans publicité pour tout le monde.

Apple TV+ est disponible sur votre iPhone, iPad, Mac et Apple TV via l’application Apple TV. Il est également disponible sur Fire TV, Xbox, Playstation et Smart TV. Le service est même diffusé via le site Web Apple TV +.

« A Charlie Brown Christmas » est maintenant en streaming sur Apple TV+. Si vous souhaitez regarder la spéciale dans la meilleure qualité possible, vous pouvez consulter notre liste des meilleurs téléviseurs pour Apple TV 2021.

