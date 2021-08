Comment regarder, à quelle heure, quelle chaîne ?

L’événement annuel de collecte de fonds Stand Up 2 Cancer sera diffusé le samedi 21 août à 20 h HE/PT et 19 h CT. Comme les années précédentes, l’émission sera diffusée sur les quatre grands réseaux, ainsi que sur plusieurs chaînes câblées et sites en ligne. Même les sites de médias sociaux Facebook et TikTok diffuseront des flux en direct. L’émission de cette année a été produite par Reese Witherspoon et son mari, l’entrepreneur médiatique Jim Toth. Katie Couric, co-fondatrice de Stand Up To Cancer, fera une apparition spéciale.

ABC, CBS, Fox et NBC diffuseront toutes l’émission sur leurs stations locales et affiliées. L’émission sera également disponible sur HBO, Showtime, AXS TV, E! Réseau, Discovery Family, Fox Business et Epix. Les plateformes de streaming Amazon Prime Video, Peacock et Paramount+ seront également porteuses de l’émission. Une liste complète des réseaux diffusant Stand Up To Cancer est disponible sur le site Web de la fondation. Vous pouvez également trouver le flux YouTube intégré ci-dessous.

Stand Up To Cancer a été fondé pour sensibiliser et récolter des fonds pour la recherche sur le cancer. L’émission de stars de cette année sera diffusée depuis Los Angeles, avec la participation de dizaines de célébrités. Jennifer Garner, Matthew McConaughey, Sofia Vergara, Stevie Wonder, Anthony Anderson, Ken Jeong, Tran Ho, Brittany Howard, Common, Alison Sweeney, Candice Patton, Cecily Strong, Chandra Wilson, Ciara, Deon Cole, Ed Helms, Italia Ricci, Jaime Camil, Kate Del Castillo, Kyle MacLachlan, Max Greenfield, Michael Peña, Tony et October Gonzalez et Tony Hale devraient tous comparaître. Wonder, Common et Howard se produisent. Chris Evans, Danai Gurira, Jodie Comer, Karen Gillan, Michelle Dockery, OT Fagbenle et Paul Rudd apparaîtront également dans un PSA spécial diffusé pendant l’émission.

L’émission comprendra également des histoires de familles dont la vie a été changée par le cancer. Une histoire concerne un garçon de 11 ans qui a combattu un lymphome lymphoblastique aigu à cellules T, tandis qu’une autre histoire concerne une femme qui vit avec un cancer du pancréas depuis une décennie. Il y a aussi l’histoire d’une femme atteinte de myélome multiple, dont le mari a été inspiré pour participer à un essai clinique SU2C après que sa femme a été diagnostiquée. Les chercheurs financés par SU2C parlent également de leur travail et de la façon dont ils espèrent améliorer les traitements contre le cancer.

Stand Up to Cancer est géré par la Entertainment Industry Foundation et a débuté en 2007. Le téléthon a été diffusé pour la première fois sur les quatre principaux réseaux en 2008, et le programme a jusqu’à présent permis de récolter plus de 603 millions de dollars, note Deadline. “J’espère que vous vous joindrez à nous ce soir pour [SU2C]« Ce sera une soirée fantastique pour collecter des fonds pour la recherche urgente et de nouveaux traitements contre le cancer. Nous ne pouvons pas le faire sans vous tous.”