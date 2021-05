Comment regarder Adventure Time: Distant Lands – Together Again en ligne de n’importe où

Finn the Human et Jake the Dog seront enfin réunis dans la dernière spéciale Adventure Time de HBOMax et nous avons tous les détails sur la façon dont vous pouvez regarder Adventure Time: Distant Lands – Together Again en ligne.

La série télévisée d’animation Adventure Time de Pendleton Ward a été créée pour la première fois sur Cartoon Network en 2010. L’émission raconte les aventures d’un garçon nommé Finn et de son meilleur ami Jake qui est un chien avec le pouvoir magique de changer sa taille et sa forme à volonté. Après 10 saisons sur Cartoon Network, la finale de la série d’Adventure Time a été diffusée sur Cartoon Network en 2018.

Lors de la préparation du lancement de HBO Max, HBO et Cartoon Network ont ​​décidé de faire revivre certaines des vieilles idées de Pendleton Ward pour l’émission sous la forme de spéciaux de quatre heures qui seraient exclusifs au service de streaming. La première spéciale, intitulée BMO, créée en juin de l’année dernière, racontait l’histoire d’origine de la console de jeu vidéo sensible du même nom alors qu’elle combattait dans l’espace, tandis que la deuxième spéciale, intitulée Obsidian, mettait en vedette la princesse Bubblegum et Marceline la reine des vampires sur un quête dans le royaume de verre.

Maintenant dans Adventure Time: Distant Lands – Ensemble à nouveau, Finn et Jake se réuniront pour découvrir le lien de leur frère alors qu’ils se lancent dans leur plus grande aventure à ce jour avant que la dernière spéciale de la série, intitulée Wizard City, n’arrive plus tard cette année.

Que vous regardiez Adventure Time depuis la première de l’émission en 2010 ou que vous souhaitiez simplement voir Finn et Jake réunis une dernière fois, nous vous montrerons exactement comment regarder Adventure Time: Distant Lands – Together Again de n’importe où dans le monde.

Adventure Time: Distant Lands – Together Again: Quand et où?

La dernière émission spéciale Adventure Time: Distant Lands intitulée Together Again sera diffusée en première sur HBO Max le jeudi 20 mai. Comme ce fut le cas pour les deux spéciales précédentes, BMO et Obsidian, Together Again durera également une heure.

Comment regarder Adventure Time: Distant Lands – Ensemble à nouveau aux États-Unis

Si vous vivez aux États-Unis et que vous souhaitez regarder Adventure Time: Distant Lands – Together Again, vous devrez être abonné à HBO Max pour le faire. L’inscription à HBO Max vous coûtera 14,99 $ par mois, mais pour le prix, vous aurez accès à la programmation originale de HBO, y compris des émissions comme Watchmen, Succession, Barry, Westworld ainsi que Mortal Kombat et d’autres films. Le service vous permettra également de regarder un certain nombre d’émissions populaires qui ne sont pas sur HBO, telles que Friends (y compris la prochaine spéciale de réunion) et même Rick et Morty.

HBO Max propose actuellement un essai gratuit de 7 jours si vous souhaitez tester le service par vous-même pour regarder la dernière offre spéciale Adventure Time: Distant Lands.

Regardez Adventure Time: Distant Lands – Together Again du reste du monde

À l’heure actuelle, seuls les téléspectateurs aux États-Unis pourront regarder la dernière émission spéciale Adventure Time: Distant Lands, car les réseaux de télévision et les services de streaming au Royaume-Uni, au Canada et en Australie n’ont pas encore acheté les droits de le montrer.

Cependant, Together Again viendra probablement à Sky plus tard cette année au Royaume-Uni, car les deux dernières émissions spéciales ont été diffusées sur le réseau (un peut être acheté sur Amazon) tandis que les téléspectateurs australiens pourront probablement le regarder sur Binge ou Foxtel Now où les deux promotions précédentes sont disponibles en streaming maintenant. Les fans canadiens d’Adventure Time ne sont pas aussi chanceux car il n’y a actuellement aucun moyen de regarder Adventure Time: Distant Lands up North.

Si la première de Together Again se passe bien sur HBO Max, j’espère que d’autres réseaux ou services de streaming envisageront de prendre le troisième spécial de la série.

