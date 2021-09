Comment regarder AEW All Out 2021 et diffuser en direct le retour de CM Punk en ligne de n’importe où

L’ancien champion de la WWE CM Punk fait son retour sensationnel sur le ring aujourd’hui sous la bannière All Elite Wrestling. Mais avec les débuts de Big Show dans AEW et une éventuelle apparition finale sur le ring pour Chris Jericho également, cela devrait être énorme! Continuez à lire pendant que nous expliquons comment regarder une diffusion en direct AEW All Out, où que vous soyez dans le monde.

Il n’y a pas besoin de se pincer, c’est vraiment en train d’arriver. CM Punk n’a pas vraiment éclaté de gloire en 2014, mais c’était néanmoins un incendie glorieux – le favori des fans s’est foutu de l’esquive après s’être senti sous-estimé et abandonné par la WWE

La perte de Vince McMahon est le gain d’AEW, et Punk est sur le point de faire la une d’un événement qui n’est pas vraiment à court d’histoires majeures.

Après plus de 30 ans sur le ring, est-ce vraiment ça pour Chris Jericho ? Les Young Bucks peuvent-ils conserver leur titre contre ces Lucha Bros ? Et bien sûr, il y a aussi les sujets non négligeables du match de championnat du monde féminin entre Dr. Britt Baker, DMD et Kris Statlander, et la confrontation de championnat du monde entre Kenny Omega et Christian Cage.

C’est une programmation alléchante, alors lisez la suite pour la carte complète et tout ce que vous devez savoir pour regarder une diffusion en direct AEW All Out 2021 en ligne de n’importe où.

Comment diffuser en direct AEW All Out depuis l’extérieur de votre pays

Ci-dessous, nous avons rassemblé des façons de regarder AEW All Out dans divers pays du monde. Mais si vous êtes à l’étranger et découvrez que votre couverture habituelle est géo-bloquée, alors la seule alternative que nous connaissons est d’utiliser un VPN pour vous connecter à un pays qui le fait est de montrer le combat.

Le logiciel est parfait pour cela car il vous permet de changer votre adresse IP et semblez être dans un endroit complètement différent – et tout cela via une connexion sécurisée et cryptée. Voici comment commencer.

Utilisez un VPN pour diffuser en direct AEW All Out de n’importe où

ExpressVPN est actuellement le meilleur VPN au monde

Nous avons testé tous les principaux services VPN et nous classons ExpressVPN comme le meilleur absolu. Il est compatible avec de nombreux appareils, notamment iOS, Android, Amazon Fire Stick, PlayStation, Apple TV et autres, et nous l’avons trouvé sûr, rapide et simple à utiliser. Express est un service à tout faire qui bénéficie également d’un support client 24h/24 et 7j/7.

Oui, ExpressVPN est le meilleur VPN complet pour le streaming – et peut-être le meilleur de tous, il a une garantie de remboursement de 30 jours, plus 3 mois GRATUITS, lorsque vous vous abonnez pour un an.

– Essayez ExpressVPN 100% sans risque pendant 30 jours

Une fois que vous vous êtes enregistré et téléchargé le logiciel, suivez simplement les instructions pour l’installer, puis sélectionnez l’emplacement où vous souhaitez déplacer votre adresse IP – c’est vraiment aussi simple que cela.

Comment regarder AEW All Out: diffusion en direct aux États-Unis

AEW All Out 2021 est une affaire PPV, et vous pouvez vous connecter sur le service de streaming B/R Live de Bleacher Report, qui abrite tous les événements à la carte All Elite Wrestling.

AEW All Out est au prix de 49,99 $, et si vous voulez en avoir pour votre argent, assurez-vous de vous connecter au pré-spectacle à partir de 19 h HE / 16 h HP, avant l’événement principal à 20 h HE / 17 h HP.

Vous pouvez diffuser B/R Live sur une gamme d’appareils, y compris des combinés Android et iOS, des ordinateurs et des ordinateurs portables, et des streamers Roku compatibles, et vous bénéficiez également de rediffusions illimitées pendant 72 heures.Voir l’offre

Comment regarder AEW All Out: diffusion en direct au Royaume-Uni

Les fans du Royaume-Uni pourront regarder une diffusion en direct AEW All Out à l’aide de Fite TV. À environ 15 £ (le site Web le prix en fait à 19,99 $), les choses semblent beaucoup moins chères au Royaume-Uni qu’aux États-Unis.

Vous pourrez diffuser via Fite soit dans votre navigateur, soit via les applications iOS et Android. Rendez-vous ici pour vous inscrire.

Préparez-vous cependant pour une soirée tardive, l’action principale devant commencer à 1h du matin BST le dimanche soir/lundi matin (le pré-spectacle commence à minuit).

Si vous vous endormez avant, vous serez heureux d’apprendre qu’il y a également des rediffusions illimitées disponibles avec cet achat PPV.

Vous n’êtes pas au Royaume-Uni ? Vous aurez besoin d’un VPN pour regarder cette diffusion en direct comme si vous étiez de retour à la maison

Comment regarder une diffusion en direct AEW All Out au Canada

Tous les fans d’Elite Wrestling basés au Canada peuvent également se connecter à AEW All Out sur B/R Live, avec l’événement PPV au prix de 49,99 $ US, soit environ 63 $ CA.

Le pré-spectacle commence à 19 h HE / 16 h HP, avant le début du dimanche soir à 20 h HE / 17 h HP.

Vous pouvez diffuser B/R Live sur une gamme d’appareils, y compris les combinés Android et iOS, les ordinateurs et les ordinateurs portables, et les streamers Roku compatibles, et vous obtenez également des rediffusions illimitées pendant 72 heures.

Et si vous êtes actuellement à l’étranger, n’oubliez pas que vous pouvez toujours vous connecter comme vous le feriez chez vous avec l’aide d’un bon VPN. Voir l’offre

Comment regarder AEW All Out: diffusion en direct en Australie

Le service de streaming Fite TV présente également AEW All Out en tant qu’événement à la carte Down Under.

Pour vous connecter, vous devez créer un compte FITE TV, avec le PPV fixé à 19,99 $ US, soit environ 27 $ AU.

L’événement principal devrait commencer à 10 heures AEST lundi matin, mais le pré-spectacle commence une heure plus tôt, à 9 heures. Si c’est un peu trop tôt à votre goût, Fite inclut également des rediffusions illimitées avec l’achat PPV.

Hors d’Australie et besoin d’un flux de ce PPV? Essayez un VPN pour modifier votre emplacement IP afin de pouvoir vous connecter comme si vous étiez à la maison.

Carte 2021 AEW All Out

Casino Battle Royale féminin pour le match de championnat du monde fémininJon Moxley contre Satoshi KojimaPac contre Andrade El Idolo (avec Chavo Guerrero Jr.)Paul Wight contre QT Marshall (avec Aaron Solow et Nick Comoroto)Chris Jericho contre MJFMiro (c) contre Eddie Kingston – Championnat TNT MatchThe Young Bucks (c) vs Lucha Brothers (avec Alex Abrahantes) – Championnat du monde par équipe MatchDr. Britt Baker, DMD (c) (avec Rebel) contre Kris Statlander – Match de championnat du monde fémininKenny Omega (c) (avec Don Callis) contre Christian Cage – Match de championnat du monde CM Punk contre Darby Allin (avec Sting)

Comparez les meilleurs services VPN globaux par prix :