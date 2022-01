Comment regarder AGDQ 2022 en ligne et quand commence-t-il ?

Image : AGDQ

Et juste comme ça, d’une manière ou d’une autre, cela fait un an depuis le dernier Awesome Games Done Quick. L’épreuve de speedrunning, de retour pour sa 13e édition, débute aujourd’hui. Après une terrible année 2021, détendez-vous et profitez de speedruns amusants, impressionnants et sauvages pour la semaine prochaine. C’est peut-être la meilleure façon de lancer 2022. Et tout cela est aussi pour la charité !

Le marathon de speedrunning d’une semaine a débuté plus tôt dans la journée. Et comme l’année dernière, tous les dons iront à la fondation Prevent Cancer. Comme toujours, les téléspectateurs peuvent faire un don pour enchérir sur des choses comme les niveaux de difficulté auxquels les joueurs doivent accélérer leurs jeux, ainsi que pour choisir les noms de personnages et d’autres décisions dans le jeu qui pourraient survenir.

Vous pouvez regarder la diffusion en direct de l’AGDQ via le site officiel de l’événement et elle sera également diffusée sur Twitch. Si vous ne voulez pas tout regarder ou si vous n’avez pas le temps de le faire, vous pouvez consulter le programme complet en ligne d’AGDQ 2022 et prévoir du temps pour attraper des courses spécifiques. Voici l’horaire complet sur le site officiel de GDQ.

Et voici quelques runs que j’ai hâte de regarder en direct ou après coup via la page YouTube de l’événement.

9 janvier – Deathloop dirigé par CreeperHntr prévu à 14 h 40 HNE :

J’aime toujours regarder les speedrunners affronter de nouveaux jeux et voir à quelle vitesse la communauté a ouvert un jeu depuis sa sortie. De plus, Deathloop semble être un jeu amusant à speedrun.

11 janvier – Ratchet & Clank (2002) dirigé par deltadoid prévu à 14 h 45 HNE :

Les anciens jeux Ratchet & Clank ont ​​une longue et folle histoire de speedrunners qui trouvent de nouvelles façons de sauter de grandes sections du jeu, parfois via des méthodes très étranges et délicates. Donc, regarder un expert se lancer dans une course R&C en direct est quelque chose d’excitant.

13 janvier – Half-Life 2 dirigé par Maltemler est fixé à 9 h 55 HNE :

Je ne suis pas un speedrunner. Pas du tout. Mais il fut un temps, quand j’étais plus jeune, où j’essayais de faire du speedrun à Half-Life 2. J’y avais tellement joué que je pensais pouvoir établir un record ou quelque chose comme ça. Je ne l’ai jamais fait, mais regarder les autres détruire le jeu en utilisant la physique étrange de Half-Life 2 est toujours un plaisir et me rappelle ce qui aurait pu être…

15 janvier – Sekiro: Shadows Die Twice dirigé les yeux bandés par Mitchriz prévu pour 15 h 50 HNE :

Excusez-moi quoi?

Si vous souhaitez en savoir plus sur l’un des speedruns et les règles de la catégorie dans laquelle ils sont joués, vous pouvez consulter cette liste de soumission par les speedrunners eux-mêmes. Et pour tous les speedruns que vous pourriez manquer et que vous souhaitez rattraper, des vidéos sont publiées sur la chaîne YouTube de GDQ.