Comment regarder American Horror Story: Double Feature en ligne de n’importe où

Préparez-vous pour une saison d’American Horror Story différente de tout ce que vous avez vu auparavant, car cette fois-ci, la saison 10 de la série sera divisée en deux parties avec des scénarios distincts et nous avons tous les détails sur la façon dont vous pouvez regarder American Horror Story : Double fonctionnalité à la télévision ou en ligne.

La série d’horreur d’anthologie populaire créée par Ryan Murphy et Brad Falchuk a été créée pour la première fois en 2011 et jusqu’à présent, neuf saisons de la série ont été diffusées sur FX. Après avoir été annoncée en 2018 et mise en production l’année dernière, la saison 10 d’American Horror Story a été repoussée à cette année en raison de la pandémie.

Dans une première pour la série, la saison 10 d’American Horror Story, également connue sous le nom d’American Horror Story : Double Feature, sera divisée en deux parties qui racontent des histoires distinctes. Les épisodes un à six raconteront une histoire appelée Red Tide tandis que les épisodes sept à dix raconteront une histoire appelée Death Valley. Selon Murphy, l’une des deux histoires se déroulera au bord de la mer (Red Sand) tandis que l’autre se déroulera sur le sable (Death Valley). Bien que nous ne le sachions pas encore, il est possible que ces deux histoires soient liées.

Une chose que nous savons cependant, c’est que Lily Rabe et Sarah Paulson apparaîtront à la fois dans Red Sand et Death Valley, mais joueront un personnage différent dans chaque histoire. De plus, Macaulay Culkin rejoindra le casting d’American Horror Story pour la 10e saison de la série.

Ce ne sera pas non plus la dernière saison d’American Horror Story, car l’année dernière, FX a renouvelé la série jusqu’à la saison 13.

Que vous regardiez la série d’horreur d’anthologie depuis sa création en 2011 ou que vous cherchiez simplement à regarder quelque chose d’effrayant avant Halloween, nous vous montrerons comment regarder American Horror Story : Double Feature de n’importe où dans le monde.

American Horror Story saison 10 – Quand et où ?

La saison 10 d’American Horror Story sera diffusée le mercredi 25 août sur FX. De nouveaux épisodes de l’émission seront diffusés tous les mercredis à 22 h HE/PT et il y aura un total de 10 épisodes dans American Horror Story : Double Feature. Si vous avez déjà coupé le cordon, ne vous inquiétez pas car de nouveaux épisodes de la série arriveront à Hulu le lendemain de leur diffusion à la télévision.

Comment regarder American Horror Story aux États-Unis

Si vous habitez aux États-Unis et que vous avez un abonnement au câble, vous pourrez regarder de nouveaux épisodes de la saison 10 d’American Horror Story tous les mercredis à 22 h HE/PT sur FX. Les abonnés de Hulu pourront regarder de nouveaux épisodes de l’émission sur le service de streaming le lendemain de leur diffusion à la télévision.

Pas intéressé à vous inscrire au câble juste pour regarder la dernière saison d’American Horror Story sur Fx ? Ne vous inquiétez pas, car il existe désormais un certain nombre de services de streaming, tous à des prix différents, qui vous donneront accès au réseau afin que vous puissiez regarder de nouveaux épisodes de la série lors de leur première. Nous avons répertorié ci-dessous quelques-uns de nos favoris pour vous faciliter la tâche.

Hulu avec Live TV – 54,99 $ par mois – En plus de vous donner accès à FX, le service comprend également ses propres Hulu Originals et prend en charge une grande variété d’appareils de streaming. YouTube TV – 65 $ par mois – YouTube TV vous donne accès à FX ainsi qu’à plus de 70 autres chaînes de télévision et un essai gratuit de 7 jours est disponible. AT&T TV Now – 69,99 $ par mois – AT&T TV Now vous donnera accès à FX et le service vous permet de regarder plus de 45 chaînes de télévision en direct. Vous pouvez également enregistrer jusqu’à 20 heures de contenu à l’aide de son DVR cloud. Sling TV – 35 $ par mois – Pour avoir accès à FX, vous devrez vous inscrire au forfait Sling Blue de Sling TV. Le service vous permet également de regarder sur trois écrans simultanément et d’enregistrer la télévision en direct avec son Cloud DVR. FuboTV – à partir de 54,99 $ par mois. FuboTV vous donne accès à FX ainsi qu’à plus de 80 autres chaînes. Le service comprend également un essai gratuit de 7 jours afin que vous puissiez le tester par vous-même.

Obtenez une diffusion en direct d’une histoire d’horreur américaine au Canada

Tout comme aux États-Unis, les téléspectateurs canadiens avec un abonnement au câble pourront regarder de nouveaux épisodes d’American Horror Story tous les mercredis à 22 h HE/PT sur FX Canada. Vous pouvez également diffuser l’émission en ligne à l’aide de FXNOW, mais vous devrez vous connecter avec les informations d’identification de votre fournisseur de câble pour le faire.

Diffusion en direct d’American Horror Story au Royaume-Uni

Les fans d’horreur britanniques pourront regarder la dernière saison d’American Horror Story sur Disney Plus à partir du mercredi 8 septembre. Cependant, comme de nouveaux épisodes de la série sortiront deux semaines plus tard au Royaume-Uni, vous devrez faire attention pour les spoilers. Si vous n’êtes pas encore inscrit à Disney Plus, un abonnement coûte 7,99 £ par mois ou 79,99 £ pour l’année au Royaume-Uni. Consultez également notre guide des prix Disney Plus pour toutes les dernières informations sur le service de streaming de Disney.

Diffusez American Horror Story en Australie

Si vous habitez en Australie et êtes abonné à Foxtel, vous pourrez regarder de nouveaux épisodes d’American Horror Story tous les mercredis à 21h AEST/AWST. Cependant, vous pouvez également diffuser l’émission en ligne à l’aide du service de diffusion en continu Foxtel Now du réseau.

Regardez American Horror Story de n’importe où

Nous avons tous les détails sur la façon dont vous pouvez regarder la saison 10 d’American Horror Story aux États-Unis, au Canada, au Royaume-Uni et en Australie plus loin dans ce guide. Cependant, si vous souhaitez regarder la dernière saison de la série d’horreur d’anthologies lorsque vous n’êtes pas chez vous, vous rencontrerez des problèmes car votre couverture nationale en ligne depuis l’étranger sera probablement géobloquée.

C’est là qu’un VPN (Virtual Private Network) peut vraiment s’avérer utile. Ils vous permettent de changer virtuellement l’adresse IP de votre ordinateur portable, tablette ou mobile en une adresse de retour dans votre pays d’origine, ce qui vous permettra de regarder comme si vous y étiez.

Les VPN sont incroyablement faciles à utiliser et ont l’avantage supplémentaire de vous fournir une couche de sécurité supplémentaire lorsque vous surfez sur le Web. Il existe également de nombreuses options, mais nous recommandons ExpressVPN comme notre premier choix en raison de sa vitesse, de sa sécurité et de sa facilité d’utilisation. Le service peut même être utilisé sur un large éventail de systèmes d’exploitation et d’appareils (par exemple, iOS, Android, Smart TV, Fire TV Stick, Roku, consoles de jeux, etc.). Inscrivez-vous à ExpressVPN maintenant et profitez d’une remise de 49 % et de 3 mois GRATUITS avec un abonnement annuel. Vous pouvez même le tester par vous-même grâce à la garantie de remboursement de 30 jours du service. Vous cherchez plus d’options?

Voici quelques autres VPN actuellement en vente.

Nous pouvons gagner une commission pour les achats en utilisant nos liens. Apprendre encore plus.