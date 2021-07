Comment regarder Big Brother 2021: Diffusez les flux en direct de la saison 23 en ligne de n’importe où

Big Brother revient pour sa 23e saison cette semaine avec une nouvelle distribution de concurrents pleins d’espoir, tous en lice pour un prix en espèces de 500 000 $. Au milieu de rebondissements, de trahisons et de portes dérobées, les seize nouveaux invités sont prêts pour un été sauvage qui promet d’être inoubliable.

La saison 23 de Big Brother présentera un thème BB Beach Club et débutera avec un premier épisode de 90 minutes où, pour la toute première fois, les invités recevront une offre double ou rien qui pourrait être trop belle pour la laisser passer. . Et bien sûr, les Big Brother Live Feeds reviennent également cette année. Les abonnés Paramount+ auront accès 24h/24 et 7j/7 à plusieurs caméras de la maison afin que les personnes intéressées puissent suivre ce qui se passe à l’intérieur même lorsque l’émission n’est pas diffusée.

CBS All Access a été transformé en Paramount+ plus tôt cette année, donc tout le contenu Big Brother qui y était disponible, y compris les flux en direct et l’émission originale CBS All Access Big Brother: Over The Top est disponible sur Paramount+. Mieux encore, les forfaits Paramount + commencent à seulement 4,99 $ par mois et offrent encore plus de contenu et de nouvelles émissions que CBS All Access.

Big Brother 2021 : quand et où ?

La saison 23 de Big Brother débute ce mercredi 7 juillet à 8h/7h sur CBS et Paramount+. Après la première, les épisodes seront diffusés les dimanches et mercredis à 8/7c tandis que les épisodes d’expulsion en direct seront diffusés les jeudis soirs à 9/8c.

Pendant ce temps, les Big Brother Live Feeds seront diffusés en direct sur Paramount + après la diffusion de la première sur la côte ouest le mercredi 7 juillet à 20 h HP.

Paramount+



Abonnez-vous à Paramount+ aujourd’hui pour commencer à regarder Big Brother 23 et obtenez votre première semaine gratuite ! Outre les émissions de CBS, le service comprend des films et des séries de réseaux tels que Comedy Central, BET, Nickelodeon, MTV, etc. Il y a aussi de nouvelles séries comme The Challenge: All-Stars à découvrir.

Paramount+ est disponible dans de nombreux pays différents, couvrant la majeure partie de l’Amérique du Nord et du Sud. Le service s’est également récemment étendu aux pays nordiques d’Europe depuis le 25 mars. Même si vous n’êtes pas situé dans l’un des pays où Paramount Plus est facilement accessible, vous pouvez toujours regarder Big Brother en utilisant un VPN.

Comment regarder Big Brother Live Feeds de n’importe où

Si vous n’êtes pas actuellement situé dans un pays qui a déjà Paramount+, il peut être difficile de trouver un moyen de regarder la dernière saison de Big Brother. Heureusement, avec un VPN, vous pouvez changer d’emplacement virtuellement et accéder à des services et à du contenu qui seraient autrement restreints en raison de votre emplacement. Les VPN sont également plutôt abordables et il existe de nombreuses offres VPN intéressantes à considérer si vous ne voulez pas attendre que Paramount+ vienne dans votre pays.

Il existe une tonne de fournisseurs de VPN, mais aucun ne correspond tout à fait à ExpressVPN. Ce service est notre préféré pour plusieurs raisons, mais principalement en raison de sa vitesse, de sa facilité d’utilisation et de son excellent support client. Bien que ce ne soit pas l’option la plus abordable, c’est certainement la plus fiable et vous pouvez même utiliser ExpressVPN sur des appareils comme votre téléphone ou votre tablette. Inscrivez-vous à ExpressVPN aujourd’hui et vous économiserez 49% sur son coût total et bénéficierez de 3 mois supplémentaires GRATUITS lorsque vous choisissez un abonnement annuel.

Comment regarder Big Brother en direct aux États-Unis

Paramount + n’est pas un nouveau service de diffusion en continu, mais un nouveau nom précédemment appelé CBS All Access. Ce service était déjà chargé de contenu exclusif comme Star Trek : Discovery et Big Brother : Over The Top, et vous pouvez désormais regarder des émissions de réseaux comme Nickelodeon, MTV, BET, Comedy Central, CBS et The Smithonian Channel, ainsi que des émissions exclusives. des films et des séries comme From Cradle to Stage, The Challenge: All Stars et The Real World: Homecoming. De plus, le forfait Premium à 10 $ par mois comprend l’accès à une diffusion en direct de CBS.

Vous avez le choix entre deux forfaits chez Paramount+. Le plan Essentials coûte 4,99 $ par mois aux États-Unis, mais pour 9,99 $ par mois, vous pouvez couper la plupart des publicités et diffuser votre chaîne CBS locale en direct. Ce plan Premium vous permet également de télécharger du contenu sélectionné à regarder hors ligne. Inscrivez-vous aujourd’hui et vous obtiendrez votre première semaine de Paramount+ gratuitement.

