Comment regarder Billie Eilish, HER et Kid Cudi’s Prime Day Show en streaming

Pour aider à organiser l’un des plus grands événements commerciaux de l’année, Amazon organise The Prime Day Show, une expérience immersive en trois parties mettant en vedette trois des artistes les plus célèbres d’aujourd’hui. Départ Jeudi 17 juin 2021, le détaillant en ligne devenu géant des médias donnera à ses utilisateurs accès aux performances de Billie Eilish, HER et Kid Cudi, chacune combinant une expérience de concert avec une narration détaillée et des visuels inspirés de Paris, de l’hôtel Dunbar et même de l’espace. .

Mais avec le grand événement qui approche à grands pas, vous voudrez peut-être savoir où, quand et comment vous pouvez regarder The Prime Day Show en streaming. En guise de rattrapage de dernière minute, nous avons fourni une ventilation rapide mais complète de chaque performance et comment vous pouvez regarder l’expérience musicale spéciale avec et sans compte Amazon Prime.