Comment regarder Bonnie Raitt et Sheryl Crow en direct sur Fantracks: diffusez le concert Mother’s Day Rocks de n’importe où

Passez la journée avec maman, Bonnie Raitt, Sheryl Crow, Norah Jones, Alison Krauss et plusieurs autres musiciens talentueux ce week-end lors du concert virtuel de Fantracks Mother’s Day Rocks. Cet événement d’une journée seulement donne aux membres du public un accès en direct à des concerts consécutifs mettant en vedette des femmes qui vraiment rock.

Le premier spectacle de la journée est Decades Rock Live avec Bonnie Raitt, enregistré en direct au Taj Mahal à Atlantic City, New Jersey. L’événement met en vedette Bonnie Raitt qui interprète des morceaux comme “Something to Talk About”, “Love Letter”, “You” et “I Don’t Want Anything to Change” avec ses amis talentueux tels que Norah Jones, Ben Harper, Alison Krauss, Keb «Mo» et Jon Cleary.

Sheryl Crow Live At The Capitol Theatre commence juste après le concert de Bonnie et voit la musicienne emblématique se produire lors de la dernière nuit de sa tournée «Be Myself». Le spectacle a lieu au théâtre historique Capitol à Port Chester, New York et comprend également une interview exclusive avec Sheryl dans sa ferme de Nashville.

Fantracks Mother’s Day Rocks: quand et où

Le concert Mother’s Day Rocks à Fantracks commence à midi HE le samedi 8 mai et se déroule jusqu’à minuit. Cet événement spécial n’est accessible qu’en achetant un billet chez Fantracks avant qu’il ne commence.

Alternativement, vous pouvez devenir un abonné FanTracks pour seulement 2,99 $ par mois pour avoir accès aux précédentes performances FanTracks d’artistes tels que Bush, Goo Goo Dolls et 311. Fantracks offre un abonnement cadeau annuel pour seulement 29,99 $.

Bien que cette émission devrait être disponible en streaming dans le monde entier, il est possible que vous soyez confronté à une restriction en fonction de votre emplacement. Si vous remarquez que le flux n’est pas disponible dans votre région pour une raison quelconque, vous pouvez essayer l’un de ces excellents services VPN pour débloquer l’accès et diffuser l’émission en direct.

Comment regarder la diffusion en direct de Mother’s Day Rocks

Ce sera l’un des concerts les plus faciles à assister de votre vie. L’événement Mother’s Day Rocks 2-concert sera disponible en direct sur Fantracks et accessible à toute personne possédant un billet. Vous pouvez obtenir votre billet ici pour vous préparer à son coup d’envoi à 12 h HE le samedi 8 mai et le regarder en direct à partir de votre appareil préféré. Si vous ne parvenez pas à consulter le site Web en raison d’une restriction de localisation, essayez un service VPN pour pouvoir y accéder dès aujourd’hui. ExpressVPN est notre préféré.

