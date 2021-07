Comment regarder Can vs Wood: boxe en direct, combat pour le titre WBA Featherweight

Le champion britannique Leigh Wood a une chance de démontrer qu’il peut concourir au plus haut niveau de la boxe ce soir alors qu’il affronte le chinois Xu Can pour le titre WBA Featherweight (Regular).

La première des trois cartes Fight Camp consécutives au cours des semaines à venir, l’événement de ce soir marque une nouvelle ère pour la boxe britannique, car il s’agit de la première carte des promotions Matchroom d’Eddie Hearn à la suite de leur nouvel accord exclusif avec le service de streaming DAZN après avoir quitté Sky Des sports.

Lisez la suite pour découvrir le temps de combat, la carte complète et vos meilleures options de diffusion en direct Can vs Wood à regarder, avec DAZN le principal diffuseur dans le monde.

L’événement de ce soir devait à l’origine être titré par Conor Benn contre Adrian Granados, mais le champion britannique des poids welters de 24 ans a été contraint de se retirer à la suite d’un test de covid positif.

L’événement principal de ce soir marque la première fois que Can se bat depuis 20 mois, mais la star de 126 livres a insisté sur le fait qu’il n’avait jamais été mieux préparé pour ce combat.

Can a remporté son titre après avoir battu Jesus Rojas en janvier 2019, et a depuis défendu sa couronne à deux reprises.

Le joueur de 27 ans du Jiangxi considérera probablement le combat de ce soir comme un tremplin vers une confrontation avec le vainqueur de l’affrontement du mois prochain entre Mauricio Lara et Josh Warrington.

Suivez notre guide ci-dessous pour attraper ce grand combat – voici comment regarder Xu Can contre Leigh Wood en ligne et obtenir une diffusion en direct Can vs Wood, où que vous soyez dans le monde.

Options de diffusion en direct de Xu Can contre Leigh Wood

Vous pouvez regarder Can vs Wood gratuitement, mais uniquement dans certaines parties du monde. Et vous pouvez au moins obtenir le combat à bas prix dans d’autres pays.

Le moins cher des pas chers voit DAZN UK disponible pour seulement 1,99 £ par mois – une grosse économie, par rapport au prix DAZN US plus élevé de 19,99 $ par mois.

Les amateurs de boxe au Canada ont également de la chance, car même si cela coûte 20 dollars dans le Grand Nord Blanc, vous pouvez obtenir un Essai GRATUIT de DAZN au Canada, ainsi qu’en Allemagne, Autriche, Suisse, Espagne, Brésil et Japon.

Xu Can vs Leigh Wood en direct : comment regarder le combat en ligne avec DAZN

Service de diffusion en continu DAZN a le droit de montrer le combat Can vs Wood dans le monde entier, y compris aux États-Unis, au Royaume-Uni et au Canada. Les seules exceptions, il semble, est que DAZN en Australie et en Nouvelle-Zélande ne montrera pas le combat.

Un contrat DAZN aux États-Unis vous coûtera 19,99 $ par mois, ou 99,99 $ pour l’année.

Le prix de DAZN Canada est similaire à 19,99 $ par mois, mais un abonnement de 12 mois coûte 150 $. C’est l’un des rares endroits qui offre une Essai GRATUIT de DAZN bien que.

Et un abonnement DAZN est actuellement bon marché au Royaume-Uni, avec un prix ultra-abordable de 1,99 £ par mois.

Xu Can contre Leigh Wood temps

La couverture de la carte principale commence sur DAZN à l’heure un peu tôt de 19 h BST au Royaume-Uni et de 14 h HE / 11 h PT aux États-Unis et au Canada.

L’acte principal devrait commencer vers 22 heures BST, heure locale, ce qui en fait 17 heures HE / 14 heures HP le samedi après-midi aux États-Unis – bien que cela dépende bien sûr de la durée des combats précédents.

Qu’est-ce que DAZN ? Tout sur le service de streaming sportif

Prononcé « Da Zone », DAZN est un service de streaming centré sur le sport qui a été lancé en 2016 et est maintenant disponible dans plus de 200 pays à travers le monde, y compris les États-Unis, le Canada et le Royaume-Uni.

Son offre varie selon les régions, mais en tant qu’idée, elle détient les droits de la Premier League, de la Ligue des champions, de la NFL, du cricket, du snooker, du rugby à XV et plus encore au Canada – l’un de ses marchés d’origine et les plus importants.

Il cherche également à défier la hiérarchie de la boxe à la carte et décroche un nombre croissant de coups d’État.

Comment regarder Xu Can contre Leigh Wood si vous êtes loin de votre pays

Comme nous le disons, DAZN a emballé cela à peu près partout. Mais si vous êtes à l’étranger et découvrez que votre couverture est géo-bloquée, alors la seule alternative que nous connaissons est d’utiliser un VPN pour vous connecter à un pays qui montre le combat.

Le logiciel est parfait pour cela car il vous permet de changer votre adresse IP et semblez être dans un endroit complètement différent – et tout cela via une connexion sécurisée et cryptée. Voici comment commencer.

Utilisez un VPN pour diffuser en direct n’importe où

ExpressVPN est le meilleur VPN au monde

Nous avons testé tous les principaux services VPN et nous classons ExpressVPN comme le meilleur absolu. Il est compatible avec de nombreux appareils, notamment iOS, Android, Amazon Fire Stick, PlayStation, Apple TV et autres, et nous l’avons trouvé sûr, rapide et simple à utiliser.

Un autre grand avantage est le fait qu’il est livré avec un Garantie de remboursement de 30 jours et 3 mois GRATUITS, afin que vous puissiez voir si cela vous convient sans aucune condition.

Une fois que vous avez téléchargé le logiciel, suivez simplement les instructions pour l’installer, puis sélectionnez l’emplacement vers lequel vous souhaitez déplacer votre adresse IP – c’est vraiment aussi simple que cela.

– Essayez ExpressVPN 100% sans risque pendant 30 jours

N’oubliez pas que l’utilisation d’un VPN présente de nombreux avantages, au-delà du simple fait de vous aider à retrouver l’accès aux services de streaming et au contenu de l’étranger. L’un des plus importants est la sécurité : en utilisant des tunnels cryptés, les VPN vous offrent une première ligne de défense robuste contre les cybercriminels et l’espionnage gouvernemental. Cela rend les tâches quotidiennes comme les achats en ligne et les opérations bancaires beaucoup plus sûres, et de nombreuses personnes choisissent d’en utiliser une pour cette seule raison.

Pourtant, ceux qui cherchent à s’abonner à DAZN pour la première fois peut trouver que le service parvient à bloquer efficacement certains VPN au moment de créer un compte. Les VPN rencontrent notamment des obstacles en partant de zéro avec DAZN Canada, bien que dans d’autres endroits comme les États-Unis, notre recommandation VPN générale pour les sports fonctionnait bien en 2021.

Et si vous avez déjà un compte, un VPN devrait fonctionner où que vous soyez pour vous aider à retrouver l’accès aux abonnements préexistants.

Qui est Xu Can ?

La Chine est peut-être le pays le plus peuplé du monde, mais l’ascension unique de Xu Can dans les rangs fait de lui l’un des premiers combattants du pays à avoir un grand impact sur la scène mondiale.

Surnommé le « Monstre » pour sa marque de fabrique de coups de poing incessants (il a réussi à lancer un superbe 1 562 tirs dans sa défense de titre contre Manny Robles II, un chiffre qui se classait au sixième rang des coups de poing livrés par un combattant depuis que CompuBox a commencé à prendre des records), Can a fait deux défenses réussies de son titre depuis Jesus Rojas en janvier 2019.

n’ayant pas combattu depuis novembre 2019, sa progression a été suspendue en grande partie à cause de la pandémie, mais une victoire ce soir devrait aider à souligner une fois de plus qu’il a le potentiel pour devenir l’une des plus grandes stars du sport.

Qui est Leigh Wood ?

Surnommée Leigh-Thal, Leigh Wood, 32 ans, est l’actuelle tenante du titre britannique des poids plume.

Le combattant né à Nottingham a reconstruit sa carrière après que sa promesse initiale a été réduite à la suite d’une défaite contre Gavin McDonnell pour le British Super Bantamweight en 2014.

Après avoir franchi avec succès la division 125 lb, Wood a remporté les ceintures poids plume européennes du Commonwealth et de la WBO, mais ses progrès ont subi un revers l’année dernière après avoir perdu une décision majoritaire face à sa compatriote Jazza Dickens à York Hall.

Une impressionnante victoire de TKO contre Reece Mold en février de cette année a cependant semblé montrer qu’il était de retour à son meilleur niveau, mettant en place le défi du titre de ce soir.

Xu Can vs Leigh Wood: Carte complète du Fight Camp 2 pour le combat de samedi

Can Xu vs Leigh Wood (WBA ‘Regular’ combat pour le titre des poids plume) Tommy McCarthy vs Chris Billam-Smith (Cruiserweight) Campbell Hatton vs Jakub Laskowski (Super-Featherweight) Anthony Fowler vs Rico Mueller (Super-Welterweight) Avni Bildirim vs Jack Cullen ( IBF International Super-Middleweight Title Fight) Sandy Ryan contre Kirstie Bavington (Super-Lightweight)

Comparez les meilleurs services VPN globaux par prix :