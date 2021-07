Comment regarder, ce qu’il faut savoir – WWD

Le redémarrage de “Gossip Girl” reçoit déjà le traitement haute couture.

Pour célébrer la première du redémarrage le 8 juillet, la marque de mode Monse présente un défilé de mode sur le thème «Gossip Girl» à New York où elle lance 22 styles qui s’inspirent de la mode emblématique du spectacle, y compris ses uniformes d’école privée.

Le défilé de mode Monse comprendra également un aperçu des coulisses des costumes du redémarrage de “Gossip Girl” avec le créateur de costumes et styliste du spectacle, Eric Daman, qui a organisé plus de 200 costumes de marques de mode comme Fendi, Burberry, JW Anderson, Off Blanc et plus pour le nouveau spectacle.

Les cofondateurs et directeurs créatifs de Monse, Laura Kim et Fernando Garcia, s’assoiront également pour une conversation intime avec l’influenceur des médias sociaux derrière la poignée Instagram @best.dressed pour parler de la façon dont « Gossip Girl » a influencé leur prochaine collection automne 2021.

Le défilé de mode Monse sera diffusé en temps réel sur YouTube de HBO Max, ainsi que sur TikTok, Facebook et site Web «Gossip Girl» le 7 juillet à 21 h HNE.

Le redémarrage de “Gossip Girl” est l’une des nouvelles émissions de télévision les plus attendues de 2021. L’émission a lieu neuf ans après la fin de la série originale et se concentre sur une nouvelle distribution d’adolescents qui font face à la réémergence de l’anonyme “Gossip Girl” blog à une époque où les réseaux sociaux occupent une place plus importante dans leur vie.

Bien qu’aucun des membres de la distribution originale de “Gossip Girl” n’ait confirmé son implication dans le redémarrage, la narratrice originale de la série, Kristen Bell, est revenue pour raconter le redémarrage.

