Comment regarder ce week-end

La liste interminable de crédits télévisés de Betty White comprend des centaines d’apparitions dans des jeux télévisés, où elle a fait rire le public. Elle a même rencontré son troisième mari, l’animateur de Password Allen Ludden, dans un jeu télévisé. En mémoire de son travail sur le terrain, le Game Show Network organisera un marathon de ses apparitions sur The Match Game samedi.

Un marathon Match Game de huit heures commence le samedi 8 janvier à 9 h HE. Pour savoir quelle chaîne Game Show Network est faite pour vous, cliquez ici pour visiter son site Web. La chaîne est également disponible sur de nombreuses plateformes de télévision Internet. Il existe également une application Game Show Network, à laquelle vous pouvez accéder avec un abonnement au câble ou au satellite.

White régulièrement sur différentes versions de Match Game, y compris sa version originale de 1963-1969. Elle est également apparue dans plus de 350 épisodes de la série 1973 à 1982 et a joué dans l’édition aux heures de grande écoute, Match Game PM. Lorsque le spectacle a été ramené au début des années 1990, elle était également là. Elle a également été interviewée pour le documentaire de 2006 The Real Match Game Story: Behind the Blanks.

Le Game Show Network pourrait éventuellement faire un marathon non-stop d’une semaine de jeux télévisés mettant en vedette White et ne faire qu’effleurer la surface. Elle est devenue une panéliste régulière de jeux télévisés à la naissance du genre au milieu des années 1950, en commençant par Make the Connection en 1955. White a également joué à To Tell the Truth, Your First Impression, Get the Message, What’s My Line ?, It’s Your Pari, les places d’Hollywood et mot de passe.

« J’adore les jeux. Bien sûr, j’ai rencontré mon mari sur Password, donc celui-ci est très spécial », a déclaré White à Parade en 2018. White a rencontré Ludden sur Password et ils se sont mariés en 1963. Ils étaient ensemble jusqu’à sa mort d’un cancer en 1981. Il avait 63 ans.

« Nous ne pouvions pas prendre une lune de miel parce qu’il devait revenir le [the show] », a déclaré White à PBS. » En guise de cadeau de mariage, Jack Paar est venu en tant qu’invité – bénissez son cœur. Ils avaient toujours voulu qu’il vienne en tant qu’invité, et il ne le ferait pas. Mais comme cadeau de mariage, il [played Password] en tant que joueur adverse – c’était amusant ! »

White est décédée le soir du Nouvel An à l’âge de 99 ans, quelques semaines seulement avant ses 100 ans. Son manager Jeff Witjas a déclaré que ses funérailles seraient privées. « Je ne pense pas que Betty ait jamais eu peur de mourir parce qu’elle a toujours voulu être avec son mari le plus aimé Allen Ludden », a déclaré Witjas en annonçant la mort de White. « Elle croyait qu’elle serait à nouveau avec lui. »