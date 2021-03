Comment regarder chaque match des quatre premiers et premiers tours – .

Il y a un peu plus d’un an, j’écrivais un article sur la façon dont le tournoi de basketball masculin de la division I de la NCAA 2020 avait été annulé en raison du risque associé à la pandémie du nouveau coronavirus. Les conclusions intempestives des saisons de basket-ball de la NBA et des collèges ont été parmi les premiers signes que le virus était une menace sérieuse, et un an plus tard, nous commençons à peine à voir la lumière au bout du tunnel alors que les vaccins deviennent largement disponibles.

En attendant, la saison de basket-ball universitaire s’est déroulée cette année malgré des défis sans fin, et par conséquent, il y aura March Madness cette année. Le timing a légèrement changé, mais il y aura toujours 68 équipes de basket-ball universitaires en compétition pour les places au deuxième tour ce week-end. Tout commence jeudi lorsque les 16 têtes de série Texas Southern et Mount St. Mary’s s’affronteront dans le premier match des quatre premiers à 17 h 10 HE.

Quatre premiers | Jeudi 18 mars

Premier tour | Vendredi 19 mars

Premier tour | Samedi 20 mars

Si vous avez le câble ou un service de télévision sur Internet comme YouTube TV, Hulu + Live TV, Sling ou AT&T TV, vous avez accès à tous les réseaux qui diffuseront des jeux cette année. Vous pouvez également diffuser des jeux en ligne sur le site Web de la NCAA ou sur votre appareil mobile avec l’application NCAA March Madness Live, mais vous aurez besoin d’une connexion par câble.

