Comment regarder Cruella en ligne et diffuser le film complet sur Disney Plus n’importe où

Notre méchante monochromatique préférée joue enfin dans son propre film titre, et tout le monde avec un abonnement Disney Plus peut le diffuser à partir d’aujourd’hui. Initialement publié via le service PVOD de Disney Plus, voici comment regarder Cruella en ligne de n’importe où.

Se déroulant bien avant que ce méchant emblématique de Disney ne s’efforce de fabriquer un manteau avec une portée de chiots dalmates sans défense, Cruella se déroule dans le Londres des années 1970.

Slap bang au milieu du mouvement punk, Estella – comme elle était connue avant son penchant pour les caquets diaboliques et une toux de 40 fumeurs par jour – est une stagiaire aux yeux embués qui espère réussir dans l’industrie de la mode avec son audace dessins.

Se liant d’amitié avec la puissante baronne von Hellman, interprétée par une autre Emma célèbre (Emma Thompson), les portes s’ouvrent sur un monde de riches et de célébrités. Celui qui menace inévitablement de transformer Estella en la célèbre Cruella assoiffée de vengeance que nous connaissons.

En arrivant initialement sur Disney Plus Premier Access, vous pourrez désormais regarder Cruella en ligne avec un abonnement Disney Plus régulier. Si vous ne l’avez pas déjà fait, commencez par vous inscrire maintenant afin de pouvoir le diffuser de n’importe où.

Comment regarder Cruella en ligne sur Disney Plus

En arrivant sur la plate-forme le vendredi 27 août, vous pouvez regarder Cruella en ligne à partir de 3h HE / 12h PT / 8h BST. Tout ce dont vous aurez besoin est un abonnement Disney Plus, disponible sur un certain nombre de territoires, notamment : l’Amérique du Nord, l’Australie, la Nouvelle-Zélande, le Royaume-Uni, la plupart des pays d’Europe continentale et plus encore.

Si vous ne l’avez pas déjà fait, il vous suffit rendez-vous sur le site de Disney Plus pour vous inscrire au service. Vous pouvez économiser 15 % en optant pour son paiement initial annuel, ou opter pour un forfait mensuel.

Mensuel: 7,99 $ / 7,99 £ / 11,99 $ CA / 8,99 € / 11,99 $ AUD / 12,99 $ NZD

Annuel: 79,99 $ / 79,90 £ / 119,99 $ CAD / 89,90 € / 119,99 $ AUD / 129,99 $ NZD

Ou, si vous êtes aux États-Unis, pour la valeur ultime, vous pouvez profiter d’un forfait combiné qui comprend ESPN +, Hulu et Disney Plus pour le prix scandaleusement bon marché de seulement 13,99 $ par mois.

Disney Plus vaut le détour. En plus de vous faire découvrir les dernières animations Disney, il présente tous les épisodes des Simpsons jamais réalisés, tous vos films Pixar préférés, les derniers films Marvel et le canon complet de Star Wars.

Comment économiser de l’argent sur Disney Plus

Disney Plus est déjà moins cher que les services de streaming concurrents comme Netflix, mais vous pouvez économiser encore plus lorsque vous vous inscrivez à un abonnement annuel qui vous donne 15% de réduction sur le prix mensuel. De toute évidence, vous devez dépenser de l’argent au début, mais avec tant de contenu dans lequel vous pouvez rester coincé, nous doutons fort que vous n’ayez plus de choses à regarder avant la fin des 12 mois. Vous regardez un simple 79,99 $/79,90 £/119,99 $ AU pour l’année.

Ou si vos intérêts vont plus loin (et que vous êtes aux États-Unis), alors nous vous suggérons sérieusement d’examiner la valeur fantastique forfait. Il ajoute Hulu et ESPN Plus au prix de votre abonnement.

L’élément Hulu ouvre un monde d’originaux Hulu tels que The Great, Upload, Helstrom et Normal People. Apporter encore plus de valeur ESPN Plus propose une multitude de sports en direct exclusifs, de faits saillants et de documentaires. Le forfait combiné ne coûte que 13,99 $ par mois.

Que dois-je savoir d’autre sur Disney Plus ?

Disney Plus s’améliore de plus en plus avec son contenu original, en plus des anciens favoris. C’est l’endroit idéal pour regarder Loki, qui n’est que l’une des dernières d’une série de sorties à succès récentes exclusives à la plate-forme, notamment Luca, The Mandalorian, le remake en direct de Mulan, Hamilton et bien plus encore.

Le service de streaming propose des applications pour iOS et Android (bien sûr) et est disponible pour regarder en ligne via les appareils de streaming Amazon Fire TV Stick, PS4, Xbox One et Roku.

Et enfin, il y a la nouvelle Star sur Disney Plus que la plupart des marchés mondiaux peuvent apprécier et voit la quantité de contenu disponible via Disney Plus plus que doubler, avec un œil particulier sur les émissions que les adultes vont apprécier. Cela coûte un peu plus cher, mais cela en vaut la peine sur la base de nos premières impressions – et vous pouvez toujours économiser beaucoup en optant pour un abonnement annuel.

