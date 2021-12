Comment regarder des films de Noël gratuitement en ligne

Avec la saison des vacances qui bat son plein, beaucoup cherchent probablement à diffuser des films de Noël, et nous avons des détails sur la façon dont vous pouvez en regarder gratuitement en ligne. Alors que bon nombre des plus grands services de streaming, tels que Netflix et HBO Max, nécessitent des abonnements, il en existe encore plusieurs qui proposent des films et des émissions de télévision sans frais pour le consommateur. La plupart d’entre eux présentent des publicités lors de la diffusion en continu et peuvent également nécessiter la création d’un compte au préalable, mais ce sont de petits sacrifices à faire pour aligner de grands succès de vacances.

Peut-être que la plus grande option gratuite est Peacock, le service de streaming de NBCUniversal. Peacock propose des forfaits payants, mais propose également un service gratuit. Certains des films de vacances disponibles sur l’option gratuite Peacock sont The Family Stone et Mixed Nuts. Il y a aussi des films d’action de Noël comme Die Hard et Die Hard 2, ainsi que Fatman, un shoot’em up avec le Père Noël en 2020. Enfin, pour ceux qui cherchent à ajouter des frayeurs à leurs soirées, Peacock propose Better Watch Out et le Black Christmas original.

YouTube propose également gratuitement de superbes films de Noël, notamment le classique d’Arnold Schwarzenegger Jingle All The Way, Pete’s Christmas et Christmas Thieves. Un autre service avec streaming gratuit est Roku, qui fabrique également des appareils de streaming multimédia en plus d’héberger des tonnes d’émissions de télévision et de films. Cette saison, Roku se voit proposer de grands films tels que Jingle All The Way, A Christmas Carol (1984) et le classique Rankin & Bass claymation spécial Jack Frost.

Crackle propose également des films de vacances gratuits à ceux qui téléchargent l’application. À l’heure actuelle, vous pouvez diffuser All American Christmas Carol, Scrooge (1935) et Christmas Break-In. Crackle a également le drame de vacances Noel de 2004, qui met en vedette Susan Sarandon, Penelope Cruz, Robin Williams, Paul Walker et Alan Arkin. Il y a aussi une horreur des vacances ici, car les streamers peuvent découvrir Jack Frost (1996) et sa suite de 2000, Jack Frost 2: Revenge of the Mutant Killer Snowman.

Enfin, Vudu et Tubi ont tous deux une solide sélection de titres de vacances qui peuvent être regardés gratuitement. Sur Vudu, les streamers trouveront d’excellents films gratuits pour toute la famille comme Elf-Man, Santa Claws et The Dog Who Saved the Holidays. Il y a aussi un film d’horreur bizarre appelé The Elf que certains pourraient prendre plaisir à regarder. Enfin, si vous avez Tubi, vous pouvez consulter le classique de Nic Cage Trapped in Paradise, ainsi que Holiday in Handcuffs et Better Watch Out.