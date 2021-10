Comment regarder des séries et des films gratuitement légalement sans avoir à s’abonner à aucune plateforme | Divertissement

Il faut reconnaître que abonnements aux principales plateformes de streaming télévisuel ils ne sont pas spécialement chers. Pour 8 ou 9 euros par mois, certains aiment Apple TV+ encore moins, vous pourrez profiter de son contenu.

Le problème est accumulation. Vous avez besoin d’un abonnement à des séries et des films, mais aussi à de la musique, des jeux vidéo en ligne, des logiciels, des livres, du stockage, des boutiques en ligne, etc., et le tour est joué asservi par une montagne de frais mensuels.

De nos jours, il y a des abonnements pour tout, et beaucoup de gens ne peuvent pas se permettre plus de deux ou trois. C’est une bulle qui va bientôt éclater, mais c’est un sujet pour un autre article. Maintenant on s’intéresse à autre chose : plateformes gratuites de streaming de films et séries.

Il n’est pas nécessaire de s’abonner à Netflix, Prime Video, Disney+ et compagnie pour profiter de séries et de films de qualité.

Des plateformes comme Pluto TV, Tivify, Vix, etc., proposent des contenus de qualité entièrement gratuits. Dans beaucoup de cas, vous n’avez même pas besoin de créer un compte. Connectez-vous et vous avez terminé…

Évidemment, il n’y a pas les méga-premières exclusives des grandes plateformes, mais il y en a beaucoup séries et films classiques, aussi série moderne, et même contenu qui n’existe pas dans les services payants.

Où est le piège ? Il n’y a pas… à moins que vous ne considériez un piège, de la publicité de temps en temps, ou lorsque vous démarrez un nouveau contenu, en échange de pouvoir profiter de tout gratuitement.

Cela ne devient généralement pas lourd, et après tout, c’est ainsi que la télévision a fonctionné pendant des décennies.

Séries et films gratuits et de qualité légale

Pluton TV

Pluton TV a été l’une des dernières plateformes gratuites à atteindre notre pays, et a contenu de qualité.

Vous trouverez ici des séries modernes comme Doctor Who, Beast Pawns, Dog Whisperer, Top Gear, et bien d’autres, aux classiques de l’anime comme Films de Sherlock Holmes, Elvis Presley, etc.

Pluto TV n’a besoin d’aucun type d’enregistrement. Vous entrez sur le Web et vous choisissez ce que vous voulez voir.

Il existe deux types de contenus. En direct propose presque 100 chaînes de télévision en direct, divisé par thèmes : Crime et Mystère, Comédie, Divertissement, Art de vivre, etc.

Dans chaque chaîne, ils diffusent une série ou un film et il faut le regarder partout, comme à la télévision classique avant Internet.

Pluto TV est la nouvelle plateforme de streaming de séries et films entièrement gratuite, et sans inscription. On vous explique son fonctionnement et des astuces pour en profiter.

Ensuite, il y a une section Sur demande avec certaines séries et films où vous pouvez sélectionner les chapitres et les regarder quand vous le souhaitez, à la manière de Netflix.

Si vous ne l’avez pas encore essayé, notre conseil est de laisser vos préjugés derrière vous. Il y a de bonnes séries et de bons films, ça marche bien, la qualité d’image en 1080p est assez bonne, et la publicité n’est pas trop gênante.

Il est disponible au format Web, ainsi que sur les consoles Chromecast, Amazon Fire TV, Apple TV et Xbox et PlayStation.

Accédez gratuitement à Pluto TV

Télévision Rakuten

L’ancienne plateforme espagnole Wuaki.tv a été rachetée par les Japonais Rakuten, qui propose du contenu gratuit depuis un certain temps.

Vous y trouverez des films classiques, pas mal de documentaires sportifs, du cinéma espagnol, des séries coréennes et de nombreux contenus pour enfants.

Certains titres, principalement des documentaires modernes comme Severiano Ballesteros ou Andrés Iniesta, Ils sont en résolution 4K.

Bien sûr, vous devez créer un compte gratuit pour le voir gratuitement, avec de la publicité.

Télévision Rakuten Il peut être consulté dans un navigateur, Chromecast, en tant qu’application sur les appareils iOS et Android, et sur les téléviseurs LG, Samsung, Sony, Phiips, Panasonic et HiSense.

Accédez gratuitement à Rakuten TV

Tivifier

Tivifier est une plate-forme qui collecte du contenu à partir de dizaines de plates-formes différentes, y compris chaînes TNT, télévisions régionales, et quelques autres.

Il a des plans payants, ainsi qu’une version gratuite qui vous oblige à créer un compte gratuit.

Tu peux voir 80 chaînes de télévision, toutes sauf les chaînes premium. Il y a du contenu très populaire de la TNT, des séries comme Modern Family, The Good Doctor, El Hormiguero, etc., mais c’est de la télévision en direct, vous ne pouvez voir que ce qui est diffusé à ce moment-là.

Heureusement, le compte gratuit vous permet de redémarrer certains programmes, enregistrer 60 heures et accéder aux 7 derniers jours, mais uniquement avec la RTVE et les télévisions régionales.

Tivifier il peut être consulté dans le navigateur, en tant qu’application pour iOS et Android, Amazon Fire TV, les appareils Android TV et les téléviseurs Samsung et LG.

Accédez gratuitement à Tivify

eFilm

Avec eFilm il est possible de profiter de films gratuits en ligne de manière tout à fait légale simplement en ayant carte dans une bibliothèque publique.

C’est une plateforme de prêt de contenus audiovisuels qui dispose d’un catalogue de plus de 14 000 films, séries, magazines courts et plus, où vous trouverez une sélection de cinéma espagnol, européen, indépendant et classique

De plus, il y aura également des concerts et des cours de langue dans un proche avenir. Et il a des succès américains modernes, comme Star Trek Beyond ou Hellboy.

Pour profiter de ce catalogue, il vous suffit de demander l’accès à eFilm dans votre bibliothèque par email, par téléphone ou au centre. Ensuite, vous devrez entrer sur le site Web eFilm auquel vous appartenez et vous inscrire.

Gardez à l’esprit que cela fonctionne comme s’il s’agissait d’un produit physique, bien qu’il soit en streaming. Vous pouvez emprunter un film ou une série, et vous aurez 48 heures pour le voir.

Il y a un nombre limité de copiez-vous, Si de nombreuses personnes ont demandé certains titres, il est épuisé et vous devez attendre que quelqu’un d’autre arrête de le voir, pour y accéder.

Accédez gratuitement à eFilm

Vix

Comme Pluton TV, Vix ça te permet voir son contenu sans avoir besoin d’un compte ou d’une inscription. Vous accédez simplement au Web et voyez ce que vous voulez, avec de la publicité.

Ici vous trouverez des centaines de films et séries. Abonde contenu d’Amérique latine, à la fois dans les films et dans les séries et les feuilletons romantiques et dramatiques.

Mais il y a aussi Films américains, cinéma espagnol et contenus pour enfants.

La qualité d’image est tout à fait acceptable, à 1080p, mais elle n’atteint pas le niveau d’autres comme le Pluto TV susmentionné.

Dans le cas des séries et films internationaux, certains sont doublés en castillan et d’autres en espagnol américain.

Vous pouvez accéder Vix depuis le navigateur, les appareils iOS et Android, Android TV, Apple TV, Amazon Fire TV et LG, Samsung, Vizio et autres téléviseurs.

Accédez gratuitement à Vix

Microcanaux

L’application Microcanaux by AMC vous permet de profiter sur votre mobile, tablette ou Smart TV d’une sélection de contenus de ses 14 chaînes thématiques payantes.

Il s’agit de certains programmes, séries et films de Hollywood Channel, History Channel, Cooking Channel, Crime and Investigation, Odyssey, Decasa, Somos, Dark, Panda Channel, Blaze, XTRM, Sundance TV et Sol.

Son fonctionnement est un peu particulier : Chaque mois, vous pourrez voir trois contenus sélectionnés de chacune des chaînes. Donc, chaque mois, vous pouvez regarder 42 contenus gratuitement.

Si vous utilisez l’application sur votre mobile ou votre tablette et avez activé les notifications, vous recevrez un avis chaque fois qu’il y a une nouvelle version à regarder gratuitement sur n’importe quelle chaîne. Dans la version du navigateur, vous avez la possibilité de sélectionner la qualité vidéo.

Il est accessible via le navigateur ou via une application pour les appareils mobiles iOS et Android, ainsi que pour les téléviseurs intelligents Samsung et Apple TV.

Accédez gratuitement aux microcanaux

Croustillant

La la plus grande plateforme d’anime au monde facilite la visualisation de plusieurs de ses séries entièrement gratuit, bien que fortement annoncé.

Il y a les principales séries animées et les plus récentes, bien que la plupart du contenu est en japonais, avec des sous-titres espagnols.

La qualité d’image est assez bonne, à 1080p.

Il peut être vu dans le navigateur, l’application pour iOS et Android, certaines marques de téléviseurs et sur les consoles PlayStation, entre autres.

Accédez gratuitement à Crunchyroll

Lecture RTVE

Lecture RTVE il est la plateforme de streaming de la télévision publique espagnole. Il est possible d’entrer sans créer de compte.

En plus de la télévision en direct de leurs chaînes La 1, La 2, 24H, TDP, etc, vous pouvez également profiter de vos propres séries et programmes tels que Dis moi ou Chef cuisinier, séries classiques comme Verano Azul ou Isabel, cinéma espagnol de tous les temps, documentaires de grande qualité, etc.

La qualité de l’image est acceptable mais la plupart du contenu est en 720p. Presque tout le contenu est sous-titré en espagnol pour les personnes malentendantes ou pour ceux qui apprennent la langue.

Lecture RTVE Il est disponible dans le navigateur, les consoles Fire TV, Chromecast, Xbox et PlayStation, l’application pour iOS et Android, etc.

Accéder à RTVE Play

Ma télévision

Ma télévision est la plateforme de télévision de Mediaset. Ici vous pouvez voir tous les programmes de Telecinco, Cuatro, Factoría de Ficción, Boing, Energy, Divinity, Be Mad et beaucoup plus.

De plus, des séries classiques de ces chaînes sont disponibles à la demande, comme Celui qui vient, Frank de la Jungla, Callejeros, et beaucoup plus. Cinéma, Téléfilms, Telenovelas… Le contenu est abondant.

Pas besoin de s’inscrire, mais vous devez voir trois annonces avant chaque contenu que vous mettez.

Si vous vous inscrivez, vous aurez accès à des fonctions supplémentaires telles que la création de listes à regarder plus tard, le contrôle parental ou continuer à regarder là où vous vous êtes arrêté.

Dans ce rapport, nous expliquons toutes ses possibilités.

Il est disponible au format de page Web ou via une application pour iOS, Android, Amazon Fire TV, etc.

Accédez gratuitement à MiTele

AresPlayer

Atresplayer est la plateforme de vidéo en ligne du groupe Atresmedia. Retrouvez ici les programmes, sports et séries exclusives des chaînes du groupe : Antena 3, LaSexta, Neox, Nova, Mega et Atreseries.

Depuis notre dernière visite pour un article précédent, cela a empiré. Maintenant la publicité lors de la navigation sur la plateforme est assez ennuyeuse, vous devez vous inscrire pour voir le contenu, et le plus populaire est allé à la version payante, ATresPlayer Premium.

Comme dans MiTele, vous trouverez également la série à vie d’Antena 3, LaSexta, etc., ainsi que des téléfilms nord-américains, du contenu pour enfants, etc. Dans ce rapport, nous expliquons toutes ses possibilités.

Atresplayer est disponible sur l’ordinateur à partir du navigateur (PC ou Mac), tablettes (iOS, Android et Windows) et smartphones (iOS, Android et Windows). Vous avez l’application sur Google Play et l’App Store.

Vous le trouverez également sous forme d’application sur les téléviseurs intelligents Samsung et LG, ainsi que les fabricants qui utilisent le système d’exploitation Android TV. Également sur Chromecast, Fire TV et Apple TV.

Accédez à ATresPlayer gratuitement