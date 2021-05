Comment regarder des vidéos Dolby Vision iPhone sur Apple TV 4K

L’une des nouvelles fonctionnalités de l’appareil photo qui ont atterri avec l’iPhone 12 Pro / Pro Max est la possibilité de filmer des vidéos en Dolby Vision à 60 images par seconde (30 fps max sur iPhone 12 / mini). Et avec la nouvelle Apple TV 4K, vous pouvez regarder les vidéos HDR Dolby Vision à haute fréquence d’images de votre iPhone sur votre grand écran.

Apple affirme que tourner 1 minute de vidéo Dolby Vision sur iPhone 12 Pro (4K 60 ips, 10 bits HDR) prend environ 440 Mo. Ce n’est donc probablement pas le format dans lequel vous voulez filmer tout le temps, mais c’est une excellente option à avoir.

Pouvoir filmer en Dolby Vision à 60 ips est particulièrement bien adapté pour capturer des actions rapides et capturer des couleurs beaucoup plus riches. Ainsi, qu’il s’agisse d’enregistrer les jeux de sport de vos enfants, vos animaux de compagnie ou d’autres aventures, Apple affirme que les images “sembleront plus réalistes que jamais”.

Et avec l’Apple TV 4K de deuxième génération et AirPlay prenant en charge le HDR à fréquence d’images élevée, vous pouvez profiter de la pleine résolution Dolby Vision de vos vidéos iPhone 12 Pro à 60 ips sur votre (vos) téléviseur(s).

Comment regarder des vidéos iPhone Dolby Vision sur l’Apple TV 4K 2021

Si vous ne savez pas si vous filmez en Dolby Vision sur iPhone 12 Pro ou Pro Max, dirigez-vous vers le Application Paramètres

Balayez vers le bas et choisissez Caméra

Choisissez maintenant Enregistrer une vidéo

Pour Dolby Vision, vous voudrez choisir 4K à 60 ips ainsi que d’activer la bascule ci-dessous à côté de la vidéo HDR (Dolby Vision max pour iPhone 12/mini est de 30 ips) Vous pouvez également basculer entre 4K 60 et 24 ou 30 ainsi que 1080 60 ou 30 ips dans l’application Appareil photo

Dans l’application Photos, pour vérifier lesquelles de vos vidéos existantes sur votre iPhone sont Dolby Vision, recherchez HDR dans le coin supérieur gauche Pour lire des vidéos Dolby Vision sur votre Apple TV 4K, ouvrez Control Center (déroulez depuis le coin supérieur droit) Choisissez Miroir de l’écran > appuyez sur votre Apple TV 4K Appuyez sur play sur votre vidéo C’est tout !



En plus de pouvoir lire vos propres vidéos Dolby Vision à 60 ips sur la nouvelle Apple TV 4K, Apple affirme s’associer à des fournisseurs de contenu pour offrir un streaming HDR à haute fréquence d’images. Voici les premiers :

Apple travaille avec les principaux fournisseurs de vidéos du monde entier, notamment FOX Sports, NBCUniversal, Paramount+, Red Bull TV et Canal+, alors qu’ils commencent à diffuser en HDR à haute fréquence d’images.

