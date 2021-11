Cela fait huit ans, mais maintenant, le tueur en série préféré des États-Unis est de retour dans une toute nouvelle série limitée et nous avons tous les détails sur la façon dont vous pouvez regarder Dexter: New Blood à la télévision ou en ligne.

Mettant en vedette Michael C. Hall dans le rôle de Dexter Morgan, Dexter a été créé pour la première fois en 2006 et la série originale a duré jusqu’en 2013 avec un total de huit saisons. L’émission originale raconte l’histoire d’un orphelin qui a été adopté par un policier de Miami qui a immédiatement reconnu son traumatisme après avoir vu sa mère se faire brutalement assassiner avec une tronçonneuse à l’âge de trois ans. Après avoir vu Dexter développer des tendances sociopathes, l’officier Harry Morgan a appris au garçon à canaliser sa soif de sang dans l’autodéfense en tuant des criminels qui ont réussi à se faufiler dans le système judiciaire.

Sans entrer trop loin dans les spoilers, dans la finale de la série, Dexter est présumé mort après avoir disparu dans les yeux de l’ouragan Laura. Cependant, il a en fait survécu et la dernière fois que les téléspectateurs ont vu Dexter, il se cachait et vivait sous un faux nom dans l’Oregon.

Dexter: New Blood se déroule 10 ans après la disparition de Dexter et depuis, il a déménagé dans la petite ville fictive d’Iron Lake, New York et vit sous le nom de Jim Lindsay. Alors que Dexter a accepté un emploi à l’armurerie locale et entretient une relation avec la chef de la police de la ville, Angela Bishop, une série d’incidents autour d’Iron Lake l’a amené à croire que le « passager noir » qui l’a amené à devenir un serial tueur en premier lieu pourrait réapparaître.

Que vous regardiez Dexter depuis la première de la série en 2013 ou que vous vouliez simplement voir Michael C. Hall reprendre son rôle emblématique une fois de plus, nous vous montrerons exactement comment regarder Dexter: New Blood de n’importe où dans le monde.

Dexter : Sang nouveau – Quand et où ?

Dexter: New Blood sera présenté en première sur Showtime le dimanche 7 novembre à 21 h HE/PT. Il y aura un total de dix épisodes dans le revival Dexter de Showtime et de nouveaux épisodes seront diffusés chaque semaine à la même heure. Alors que les téléspectateurs américains peuvent regarder Dexter: New Blood sur Showtime, ceux du Canada peuvent regarder toute l’action sur Crave, les téléspectateurs britanniques peuvent regarder l’émission sur Sky Atlantic et les Australiens peuvent la diffuser sur Paramount Plus.

Comment regarder Dexter: New Blood aux États-Unis

Si vous habitez aux États-Unis et que vous avez un abonnement Showtime, vous pourrez regarder de nouveaux épisodes de Dexter : New Blood tous les dimanches à 21 h HE/PT. Cependant, si vous avez déjà coupé le cordon, vous pouvez toujours regarder l’émission en ligne en vous inscrivant au service de streaming du réseau Showtime Now. Un abonnement à Showtime Now coûte 10,99 $ par mois, mais il existe un essai gratuit de 30 jours pour que vous puissiez tester le service par vous-même.

Diffusion en direct de Dexter : Du sang neuf au Canada

Pour regarder Dexter : New Blood au Canada, vous aurez besoin d’un abonnement au service de streaming Crave. Crave coûte 9,99 $ par mois et bien que vous puissiez vous inscrire via votre fournisseur de câble, vous inscrire directement via Crave vous donnera une semaine gratuite. Votre abonnement vous donne également accès à Crave Originals comme Letterkenny et vous pouvez regarder du contenu sur une variété d’appareils, notamment PC, Mac, Apple TV, Amazon Fire TV, Android TV, Samsung SmartTV, Chromecast et mobile.

Crave propose également un forfait Crave Movies + HBO à 19,98 $ par mois ainsi qu’un forfait Crave Movies + HBO + STARZ à 25,97 $ par mois au cas où vous souhaiteriez également regarder des émissions de ces réseaux.

Regardez Dexter: New Blood au Royaume-Uni

Les téléspectateurs britanniques avec un abonnement Sky pourront regarder Dexter: New Blood tous les lundis sur Sky Atlantic. Le réseau diffusera de nouveaux épisodes de l’émission tous les lundis à 22 heures GMT.

Pour les téléspectateurs qui ne veulent pas s’engager dans un long contrat Sky juste pour regarder Dexter: New Blood, ne vous inquiétez pas car vous pouvez regarder l’émission sur NOW TV avec un passe de divertissement pour 9,99 £ par mois bien que vous deviez payer 5 £ supplémentaires pour le regarder en HD. NOW TV vous permettra également de diffuser l’émission sur votre ordinateur, votre smartphone, votre téléviseur intelligent ou d’autres appareils de diffusion en continu.

Obtenez un Dexter: New Blood en direct en Australie

Les fans de Dexter en Australie pourront regarder Dexter: New Blood sur Paramount Plus à partir du dimanche 7 novembre. Le service de streaming de Paramount a été lancé en Australie en août et coûte 8,99 $ par mois. En plus de Dexter: New Blood, les huit saisons de Dexter sont disponibles sur Paramount Plus en Australie au cas où vous souhaiteriez les revoir avant la sortie de la nouvelle série limitée de la série.

Regardez Dexter: New Blood de n’importe où

Nous avons tous les détails sur la façon dont vous pouvez regarder Dexter: New Blood aux États-Unis, au Canada, au Royaume-Uni et en Australie plus loin dans ce guide. Cependant, si vous souhaitez regarder la reprise de l’émission à succès lorsque vous êtes loin de chez vous, vous rencontrerez des problèmes car votre couverture nationale en ligne depuis l’étranger sera probablement géobloquée.

C’est là qu’un VPN (Virtual Private Network) peut vraiment s’avérer utile. Ils vous permettent de changer virtuellement l’adresse IP de votre ordinateur portable, tablette ou mobile en une adresse de retour dans votre pays d’origine, ce qui vous permettra de regarder comme si vous y étiez.

Les VPN sont incroyablement faciles à utiliser et ont l’avantage supplémentaire de vous fournir une couche de sécurité supplémentaire lorsque vous surfez sur le Web. Il existe également de nombreuses options, mais nous recommandons ExpressVPN comme notre premier choix en raison de sa vitesse, de sa sécurité et de sa facilité d’utilisation. Le service peut même être utilisé sur un large éventail de systèmes d’exploitation et d’appareils (par exemple, iOS, Android, Smart TV, Fire TV Stick, Roku, consoles de jeux, etc.). Inscrivez-vous à ExpressVPN maintenant et profitez d’une remise de 49 % et de 3 mois GRATUITS avec un abonnement annuel. Vous pouvez même le tester par vous-même grâce à la garantie de remboursement de 30 jours du service. Vous cherchez plus d’options?

Voici quelques autres VPN actuellement en vente.

