Comment regarder Disney’s Cruella en ligne de n’importe où

Après sa sortie via Premier Access en mai, la nouvelle préquelle en direct de Disney 101 Dalmatians est désormais incluse dans le cadre d’un abonnement Disney Plus et nous avons tous les détails sur la façon dont vous pouvez regarder Cruella en ligne.

Alors que les dalmatiens étaient les vedettes du film d’animation Disney’s Cent et un Dalmatiens de 1961 et de son adaptation en direct 101 Dalmatiens en 1996, cette fois-ci Cruella de Vil est à l’honneur.

Cruella de Disney, qui met en vedette Emma Stone, raconte comment l’enfant créative Estella Miller devient le personnage de Cruella de Vil et développe son penchant pour la mode ainsi que sa haine envers les dalmatiens.

Le film se déroule à Londres dans les années 1970 et raconte comment Estella passe d’une arnaqueuse ambitieuse à une créatrice de mode en herbe avant de finalement devenir le dangereux criminel dont nous nous souvenons des films précédents de Disney ainsi que du roman de Dodie Smith de 1956 Les cent et un dalmatiens.

Que vous ayez grandi en regardant le film d’animation, le remake en direct avec Glenn Close ou que vous vouliez simplement voir comment l’un des méchants les plus notoires de Disney a fait ses débuts, nous vous montrerons exactement comment regarder Cruella de n’importe où dans le monde sans avoir payer un supplément.

Cruella sur Disney Plus — Quand et où ?

Après sa sortie en salles et en ligne via Disney Plus Premier Access en mai, le film en direct de Disney Cruella sera enfin disponible en streaming avec un abonnement à Disney Plus le vendredi 27 août. Contrairement à sa sortie initiale, vous n’aurez pas payer quoi que ce soit de plus pour regarder Cruella sur le service de streaming de Disney.

Comment regarder Disney’s Cruella aux États-Unis

Si vous habitez aux États-Unis et avez déjà un abonnement Disney Plus, vous pourrez regarder Cruella lors de sa première le vendredi 27 août. Cependant, si vous n’êtes pas encore inscrit à Disney Plus, le service de streaming coûte 7,99 $. par mois ou 79,99 $ pour l’année. Il existe également un forfait Disney + qui vous donne accès à Disney Plus avec Hulu et ESPN + pour seulement 13,99 $ par mois.

Diffusion en direct de Disney’s Cruella au Royaume-Uni, au Canada et en Australie

Comme Cruella est un film de Disney, il sera disponible dans tous les pays dans lesquels Disney Plus a été lancé jusqu’à présent. Cela signifie que les téléspectateurs au Royaume-Uni, au Canada et en Australie pourront également regarder le nouveau prequel en direct des 101 Dalmatiens en ce qui concerne le service de streaming de Disney le vendredi 27 août.

Alors que Disney Plus propose le même contenu avec de légères variations selon les pays, les prix varient quelque peu d’une région à l’autre. Disney Plus coûte 7,99 £ par mois ou 79,99 £ pour l’année au Royaume-Uni, 11,99 $ par mois ou 119,99 $ pour l’année au Canada et 11,99 $ par mois ou 119,99 $ pour l’année en Australie. Consultez notre guide des prix Disney Plus pour toutes les dernières informations sur le service de streaming de Disney.

