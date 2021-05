Comment regarder “ Du berceau à la scène ”: diffusez les nouvelles séries documentaires de partout

Les plus grandes rockstars du monde n’étaient pas toujours aussi grandes … From Cradle to Stage jette un regard sur la relation entre les mères et les musiciens à travers l’objectif d’une série télévisée non scénarisée en six épisodes diffusée exclusivement sur Paramount Plus. Réalisée par Dave Grohl de Foo Fighters and Nirvana Fame, et basée sur le livre de sa mère Virginia Hanlon Grohl, la série voit Dave et Virginia visiter les maisons de certains des actes les plus emblématiques de l’histoire de la musique pour voir comment ils sont vraiment devenus qui ils sont aujourd’hui.

Parmi les musiciens présentés dans le spectacle figurent Pharrell Williams, Brandi Carlile, Geddy Lee de Rush, Miranda Lambert, Tom Morello de Rage Against the Machine et Dan Reynolds d’Imagine Dragons.

Paramount +

Abonnez-vous à Paramount + aujourd’hui pour commencer à regarder From Cradle to Stage et obtenez votre première semaine gratuite! Outre les émissions de VH1 et MTV, le service comprend des films et des séries de réseaux tels que Comedy Central, BET, Nickelodeon, CBS, etc. Il y a aussi de nouvelles émissions comme The Challenge: All-Stars à découvrir.

Où puis-je regarder du berceau à la scène?

Nouveaux épisodes de From Cradle to Stage en exclusivité hebdomadaire sur Paramount + tous les jeudis à 3 h HE / 12 h HP à partir du 6 mai. La première saison comprendra six épisodes.

Paramount + est disponible dans de nombreux pays différents, couvrant la majeure partie de l’Amérique du Nord et du Sud. Le service s’est également récemment étendu aux pays nordiques d’Europe à partir du 25 mars. Même si vous n’êtes pas situé dans l’un des pays où Paramount Plus est facilement accessible, vous pouvez toujours regarder From Cradle to Stage en utilisant un VPN.

Comment regarder du berceau à la scène en direct de n’importe où

Étant donné que From Cradle to Stage est une émission qui n’est disponible que sur Paramount +, vous pourriez vous retrouver empêché de regarder si vous voyagez ou résidez dans une zone où Paramount + n’est pas actuellement disponible. Heureusement, avec un VPN, vous pouvez modifier votre emplacement virtuellement et accéder à des services et à du contenu qui seraient autrement limités en raison de votre emplacement. Les VPN sont également assez abordables et il y a beaucoup de bonnes affaires VPN à considérer si vous ne voulez pas attendre que Paramount + vienne dans votre pays.

Il existe une tonne de fournisseurs VPN mais aucun ne correspond tout à fait à ExpressVPN. Ce service est notre préféré pour plusieurs raisons, mais principalement en raison de sa rapidité, de sa facilité d’utilisation et de son excellent support client. Bien que ce ne soit pas l’option la plus abordable, c’est certainement la plus fiable et vous pouvez même utiliser ExpressVPN sur des appareils comme votre téléphone ou votre tablette. Inscrivez-vous à ExpressVPN aujourd’hui et vous économiserez 49% sur son coût total et obtiendrez 3 mois supplémentaires GRATUITS en choisissant un abonnement annuel. ExpressVPN offre même une garantie de remboursement de 30 jours, bien qu’il y ait plus de services VPN à considérer si ExpressVPN ne semble pas être la bonne solution.

ExpressVPN

Où que vous soyez dans le monde, un VPN est l’un des moyens les plus simples de regarder From Cradle to Stage sur Paramount +. Participez à cette offre maintenant!

Diffusez du berceau à la scène sur Paramount +

Paramount + n’est pas un nouveau service de streaming, mais un service renommé auparavant CBS All Access. Ce service était déjà chargé avec du contenu exclusif comme Star Trek: Discovery et Big Brother: Over The Top, et vous pouvez maintenant regarder des émissions de réseaux comme Nickelodeon, MTV, BET, Comedy Central, CBS et The Smithonian Channel, ainsi que des émissions exclusives. des films et des séries comme From Cradle to Stage, The Challenge: All Stars et The Real World: Homecoming.

Vous avez le choix entre deux plans chez Paramount +. Le plan Limited Commercials coûte 5,99 $ par mois aux États-Unis, mais pour 9,99 $ par mois, vous pouvez supprimer les publicités avec le plan sans publicité. Le plan sans publicités vous permet également de télécharger certains contenus à regarder hors ligne. Rejoignez-nous aujourd’hui et vous marquerez votre première semaine de Paramount + gratuitement.

Paramount +

Paramount + rassemble le contenu de réseaux tels que BET, Nickelodeon, MTV, Comedy Central, etc., ainsi que des émissions et des films originaux exclusifs que vous ne pourrez regarder nulle part ailleurs, comme From Cradle to Stage. Rejoignez-nous aujourd’hui à partir de seulement 5,99 $ par mois et obtenez votre première semaine gratuite!

