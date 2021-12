Comment regarder ESPN Plus : diffusez-le sur la télévision, sur un mobile et plus encore

Si vous vous demandez comment regarder ESPN Plus sur votre téléviseur, votre ordinateur, etc., vous serez heureux d’apprendre que c’est très facile à faire. ESPN+ est un service de streaming axé sur le sport qui propose des sports en direct, du contenu original, des documentaires, etc. Cependant, ESPN+ est configuré un peu différemment de votre plate-forme de streaming standard dans la mesure où le contenu ESPN+ réside dans l’application ESPN. Dans cet esprit, nous avons élaboré ce guide pratique pour accéder et profiter d’ESPN+ via l’appareil de diffusion en continu, le téléphone ou le navigateur Web de votre choix.

Bien qu’ESPN+ n’offre pas d’essai gratuit, vous pouvez souscrire à un abonnement ESPN+ autonome pour seulement 6,99 $ par mois, ou vous pouvez le regrouper avec Disney+ et Hulu pour seulement 13,99 $ par mois. Alternativement, le Disney Bundle est également disponible avec Hulu sans publicité pour 19,99 $ par mois.

Ces deux options ne nécessitent aucun engagement à long terme et vous pouvez annuler à tout moment. De plus, il n’y a aucune différence dans la quantité de contenu affiché entre les deux options ; cela dépend simplement de savoir si vous trouvez utile d’avoir également accès aux services Disney + et Hulu.

Comment regarder ESPN+ sur votre téléviseur

Une fois que vous êtes abonné, l’un des moyens les plus simples d’accéder à ESPN+ est sur votre téléviseur intelligent ou via un appareil de diffusion en continu Roku, Amazon Fire TV ou Apple. Dans cet esprit, voici comment regarder ESPN + sur votre télévision dès maintenant.

Téléchargez le Application ESPN sur l’appareil de streaming de votre choix et connectez-vous à votre compte. Naviguez jusqu’à et sélectionnez le Réglages icône dans le coin supérieur droit de l’écran.



Faites défiler jusqu’à Information sur le compte. Connectez-vous à votre Compte ESPN pour obtenir votre code d’activation.



Suivez les instructions à l’écran pour vous connecter avec votre ESPN+ crédits. Attendez la confirmation sur votre écran de télévision que vous avez lié avec succès votre compte.



Retournez à l’écran principal du Application ESPN et chercher ESPN+ sous les liens supérieurs.

Source : coupe-câbles

Une fois que vous aurez terminé la configuration pour la première fois, vous n’aurez plus à vous en soucier, et chaque fois que vous accéderez à ESPN à partir de cet appareil, vous pourrez accéder directement au contenu ESPN +.

Si votre matériel de streaming n’offre pas l’application ESPN, il existe encore quelques options pour vous. Pour les utilisateurs d’Android, vous pouvez utiliser Cast ESPN+ pour transférer le flux de votre téléphone vers un Google Chromecast. Si vous utilisez un appareil Apple TV plus ancien, vous pouvez utiliser une application appelée AirPlay ESPN+ pour diffuser de votre iPhone vers votre téléviseur. Une autre option serait de mettre à jour vos appareils de streaming.

Comment regarder ESPN+ sur un téléphone ou une tablette

Vous pouvez également accéder à ESPN+ via votre appareil mobile ou votre tablette. Voici les étapes à suivre pour y parvenir :

Téléchargez gratuitement Application ESPN depuis l’App Store ou Google Play Store.

Source : Android Central

Ouvrez l’application ESPN et S’inscrire ou connexion à votre compte avec vos identifiants existants.

Source : Android Central Une fois connecté à l’application ESPN, revenez à la écran d’accueil.

Appuyez sur le ESPN+ logo en bas de l’écran.

Source : Android Central

Une fois connecté, vous pouvez diffuser du contenu et lire des articles n’importe où. Vous pouvez également être connecté à votre compte ESPN+ sur plusieurs appareils, alors assurez-vous de les configurer tous maintenant afin que vous n’ayez pas à vous en soucier pendant votre voyage ou juste avant le prochain grand événement que vous souhaitez regarder.

Comment regarder ESPN+ sur un ordinateur

Un autre moyen d’accéder à ESPN+ consiste à utiliser un navigateur Web sur votre ordinateur ou votre ordinateur portable. Voici les étapes pour regarder ESPN+ sur l’un de ces appareils.

Visite plus.espn.com sur votre navigateur Internet.

Source : Android Central

Clique le Connexion option dans le coin supérieur droit.

Source : Android Central

Entrez votre Identifiants ESPN+.

Dans la barre de navigation en haut de l’écran, cliquez sur le ESPN+ icône.

Source : Android Central

ESPN+ devrait fonctionner dans tous les navigateurs actuels, y compris Edge, Chrome, Safari et Firefox.

Streaming maintenant sur ESPN+

Il convient de souligner que les abonnés ESPN + ont actuellement accès à des milliers d’événements en direct exclusifs, ce qui en fait un service incontournable pour les fans de sport de toutes sortes. Les abonnés ESPN + peuvent également acheter des événements UFC PPV et accéder à une vaste archive de contenu à la demande, y compris l’intégralité de la bibliothèque 30 For 30 et certains films ESPN.

En dehors de la couverture sportive traditionnelle, les abonnés ESPN + peuvent consulter des articles et des analyses exclusifs sur les joueurs, les équipes et les ligues d’écrivains populaires d’ESPN.com tels que Bill Barnwell, Matthew Berry, Jay Bilas, Mike Clay et Heather Dinich. La plateforme propose également une liste croissante de séries originales telles que Man In The Arena : Tom Brady, Eli’s Places, Dana White’s Contender Series et The Fantasy Show with Matthew Berry. Alors maintenant, il est temps de commencer à diffuser !

