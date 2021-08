Comment regarder ESPN Plus : Diffusez-le sur TV, Roku, ordinateur et plus

in

Si vous vous demandez comment regarder ESPN Plus (ESPN +) sur votre téléviseur, votre ordinateur, etc., vous serez heureux d’apprendre que c’est en fait très facile à faire. ESPN+ est un service de streaming d’ESPN qui propose des sports en direct, du contenu original, des documentaires, etc. La façon dont les choses sont configurées est un peu différente de la façon dont la plupart des autres plateformes de streaming fonctionnent, il y a donc quelques choses que vous voudrez savoir avant de commencer. Le contenu ESPN + réside en fait dans l’application ESPN, qui est désormais disponible sur à peu près tous les matériels de streaming.

Dans l’application ESPN, il existe une section distincte pour le contenu ESPN +, dont l’accès est facturé 6,99 $ par mois. Que vous cherchiez à regarder ESPN + sur votre Roku, Fire TV, Apple TV ou même Android TV, la façon dont vous y accédez est très similaire. Voyons comment commencer et regarder du contenu ESPN+ sur votre téléviseur.

Sports en streaming

ESPN+

Diffusez vos sports préférés de n’importe où

ESPN+ offre aux fans de sport un moyen facile de regarder leurs matchs préférés et de suivre leurs équipes pour un coût mensuel vraiment abordable. Il est accessible sur une grande variété d’appareils, alors inscrivez-vous dès aujourd’hui !

Comment regarder ESPN+ sur votre téléviseur

Ouvrez le Application ESPN sur l’appareil de diffusion de votre choix. (S’il n’est pas encore installé, vous pouvez le télécharger gratuitement à partir de l’application ou du magasin de chaînes de l’appareil). Naviguez vers le Icône d’engrenage de paramètres en haut à droite de l’écran Cliquez pour accéder Paramètres menu



Faites défiler jusqu’à Information sur le compte

Connectez-vous à votre compte ESPN pour obtenir votre code d’activation



Visite es.pn/activer depuis votre téléphone, PC ou tablette Suivez les instructions à l’écran pour connectez-vous avec votre compte ESPN+

Attendre confirmation sur votre écran de télévision que vous avez lié avec succès votre compte



Revenir à écran principal de l’application ESPN et recherchez ESPN+ dans les liens supérieurs

Source : coupe-câbles

Il peut sembler que de nombreuses étapes soient nécessaires pour configurer les choses, mais cela ne prend qu’une minute ou deux pour toutes les terminer. Une fois que vous avez terminé la configuration une fois, vous n’avez plus besoin de vous en soucier, et chaque fois que vous accédez à ESPN à partir de cet appareil, vous pourrez accéder directement au contenu ESPN +.

Si votre matériel de streaming n’a pas d’application ESPN disponible, il existe encore quelques options pour vous. Avec les anciens appareils Apple TV, vous pouvez utiliser une application appelée AirPlay ESPN + pour diffuser de votre iPhone vers votre téléviseur. Pour les utilisateurs d’Android, vous pouvez utiliser Cast ESPN + pour transférer le flux de votre téléphone vers un Google Chromecast. Bien sûr, vous pouvez toujours mettre à niveau votre matériel vers quelque chose de plus récent, ce qui offrirait probablement une meilleure expérience globale.

Comment regarder ESPN+ sur un téléphone ou une tablette

Téléchargez gratuitement Application ESPN depuis l’App Store ou Google Play Store Ouvrir l’application ESPN Appuyez sur Icône d’engrenage de paramètres en haut à droite Tapez sur Connectez-vous au compte ESPN

Entrez le nom d’utilisateur et le mot de passe de votre compte ESPN+ Une fois connecté, retournez à l’écran d’accueil de l’application Appuyez sur le Logo ESPN+ en bas de l’écran

Une fois connecté, vous pouvez diffuser du contenu et lire des articles où que vous soyez. Vous pouvez être connecté à votre compte ESPN+ sur plusieurs appareils, alors assurez-vous de les configurer tous maintenant afin que vous n’ayez pas à vous en soucier pendant votre voyage ou juste avant le prochain grand événement que vous souhaitez regarder.

Comment regarder ESPN+ sur un ordinateur

Source : Android Central

Source : Android Central

Entrer Nom d’utilisateur et mot de passe ESPN+

Cliquer sur Icône ESPN+ dans la barre de navigation en haut de l’écran



ESPN + devrait fonctionner dans à peu près tous les navigateurs actuels, notamment Edge, Chrome, Safari, Firefox, etc.

Combien coûte ESPN+ ?

Vous pouvez souscrire à un abonnement ESPN+ autonome pour seulement 6,99 $ par mois, ou vous pouvez le regrouper avec Disney+ et Hulu pour seulement 13,99 $ par mois. Alternativement, cet ensemble est également disponible avec Hulu sans publicité pour 19,99 $ par mois.

Ces deux options ne nécessitent aucun engagement à long terme et vous pouvez les annuler à tout moment. Il n’y a aucune différence dans la quantité de contenu affiché entre les deux options, cela dépend simplement de savoir si vous trouvez qu’il est utile d’avoir accès au nouveau service Disney + de Disney, ainsi qu’au plan Hulu pris en charge par la publicité sans Live TV. Le prix du forfait devrait augmenter plus tard cette année, vous voudrez donc y accéder maintenant pour vous verrouiller au prix le plus bas.

Sports en streaming

ESPN+

Diffusez vos sports préférés de n’importe où

ESPN+ offre aux fans de sport un moyen facile de regarder leurs matchs préférés et de suivre leurs équipes pour un coût mensuel vraiment abordable. Il est accessible sur une grande variété d’appareils, alors inscrivez-vous dès aujourd’hui !

Nous pouvons gagner une commission pour les achats en utilisant nos liens. Apprendre encore plus.