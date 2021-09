Comment regarder et à quoi s’attendre

Pour la première fois depuis des années, Apple n’a pas annoncé de nouvel iPhone en septembre dernier. La pandémie a forcé l’entreprise à repousser son événement annuel à octobre et à reporter deux modèles d’iPhone 12 à novembre. En 2021, Apple est de retour et l’iPhone 13 fera ses débuts lors d’une diffusion en direct aujourd’hui.

Apple a annoncé son événement “California Streaming” la semaine dernière, où nous nous attendons à voir un certain nombre de nouveaux produits, y compris l’iPhone 13. Vous pouvez regarder en direct à partir de 10 h 00 PT / 13 h 00 HE le mardi 14 septembre. Nous avons intégré la vidéo de la page YouTube officielle d’Apple ci-dessous, mais vous pouvez également vous rendre sur le site Web d’Apple, où l’intégralité de l’émission sera également diffusée en direct.

Diffusion en direct de l’événement iPhone 13: à quoi s’attendre

L’accent de l’émission sera sans aucun doute sur la prochaine série iPhone 13. Si les rumeurs sont vraies, Apple dévoilera mardi l’iPhone 13, l’iPhone 13 mini, l’iPhone 13 Pro et l’iPhone 13 Pro Max. À bien des égards, le design reflétera celui de l’iPhone 12. Les côtés plats reviennent, l’encoche est toujours là et les dimensions devraient être presque identiques. Cela dit, Apple apporte plusieurs changements importants. D’une part, l’iPhone 13 devrait être le premier modèle avec une encoche plus petite que l’iPhone X. Nous avons également entendu dire qu’Apple a réorganisé les objectifs de la matrice de caméras arrière pour les faire s’asseoir en diagonale plutôt que verticalement. Au-delà de cela, nous nous attendons également à des batteries plus grosses et à un processeur plus rapide.

L’iPhone 13 est peut-être le clou du spectacle, mais Apple présentera également probablement l’Apple Watch Series 7 aujourd’hui. Tout comme l’iPhone 12 l’année dernière, Apple apporterait les côtés plats à l’Apple Watch en 2021. Les côtés plats permettront des lunettes plus fines, ce qui signifie plus d’espace pour l’écran. Les rumeurs suggèrent que la série 7 sera livrée dans des tailles de 41 mm et 45 mm – chacune 1 mm plus grande que la série 6. Et de nouvelles fonctionnalités de santé sont dans les cartes, y compris la surveillance de la glycémie.

Enfin, tous les signes semblent indiquer un dévoilement des AirPods 3 mardi également. Les AirPods 3 d’Apple devraient avoir un design plus conforme à celui des AirPods Pro, mais ils manqueront probablement de certaines des caractéristiques les plus notables du modèle Pro. Nous saurons quand le stream d’Apple commencera.

Au-delà de tout ce que nous avons déjà mentionné, Apple réservera certainement une ou deux surprises pour l’événement. Aurons-nous un aperçu du casque AR/VR sur lequel Apple travaille depuis des années ? L’entreprise fera-t-elle enfin allusion à l’Apple Car ? Connectez-vous à 13 h HE pour le savoir.